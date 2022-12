» DPE » DPE dans le Bas-Rhin » DPE Strasbourg

De façon générale, on peut dire qu’un Diagnostic de Performance Énergétique (DPE) permet de connaître les performances énergétiques d’un logement et donc de savoir si ce logement est peu ou très énergivore d'énergie. Mais de façon plus détaillée, réaliser un DPE à Strasbourg ou dans toute autre ville aux alentours ( Haguenau, Schiltigheim, Bischheim, Lingolsheim ) permet à tout propriétaire de pouvoir vendre ou louer son bien et à tout acquéreur ou locataire potentiel de connaître l'état énergétique du logement convoité et d’en négocier son prix. Le Diagnostic de Performance Énergétique (DPE) est à considérer comme un réel bilan de santé d’un bien immobilier. Connaître précisément la consommation d'énergie du bien en question, son bâti, l’état de ses équipements de chauffage, ses taux d'émission de gaz à effet de serre, est la clé pour pouvoir entreprendre les travaux de rénovation énergétique donc le bien immobilier à réellement besoin.

Nous pourrions croire que seules les usines de production, les centrales EDF, les stations d'épuration, etc .. consomment énormément d’énergie .. Mais non ! Le parc immobilier résidentiel en France représente + de 40% de la consommation d’énergie nationale. 26% de la production de gaz à effet de serre provient de l’immobilier résidentiel. Jusqu’il y a quelques années, seules les associations écolos se plaignaient de cette consommation énergétique colossale sans être entendus mais aujourd’hui les différents gouvernements prennent la chose au sérieux. En effet, cette surconsommation provoque un changement climatique devant être urgemment endigué. Le gouvernement Français ne lésine pas sur ses campagnes de sensibilisation, ses aides et ses subventions pour atteindre l’objectif d’ici à 2050 de diviser par 4 la consommation énergétique des français. Les récentes réformes liées au DPE, permettent aux foyers français de comprendre l’urgence de la situation en ayant une réelle visibilité sur la consommation énergétique de leur bien. Réaliser un DPE à Strasbourg est la meilleure façon de connaître l’état de santé de votre bien immobilier et de contribuer à réduire l’empreinte énergétique.

Vous l’aurez compris, la consommation énergétique de l’immobilier résidentiel est dans le viseur de toutes les instances politiques mais pas seulement ! La consommation énergétique d’un bien immobilier est également dans le viseur des particuliers eux-mêmes. Qui a intérêt à occuper un bien immobilier très consommateur d’énergie ? Personne ! Car qui dit bien énergétivore dit facture d'énergie exorbitante, dit réduction du pouvoir d’achat pour ses loisirs, ses vacances, etc … Faire réaliser un DPE à Strasbourg vous permettra d’obtenir un réel bilan des consommations énergétiques d’un logement, et vous permettra ainsi de sélectionner ce logement ou pas. En résumé : Seule la réalisation d’un Diagnostic de Performance Énergétique - DPE pourra vous aider dans la sélection d’un logement peu énergivore.





Le DPE comme guide aux travaux d’améliorations à réaliser

Nous l’avons vu plus haut, réaliser un Diagnostic de Performance Énergétique - DPE à Strasbourg vous permet de connaître l’état de santé de votre bien immobilier. Mais que faire s’il est en mauvaise santé ? On le laisse mourir ? On fait des travaux ? La meilleure solution est évidemment de réaliser des travaux de rénovation énergétique ! Mais quels travaux ? Ça devient un peu compliqué là … Heureusement que le DPE est là. En effet, suite à la prestation du diagnostiqueur sélectionné, vous retrouverez sur votre DPE des préconisations de travaux à réaliser en fonction de leur réelle efficacité. Vous n’avez pas le budget pour réaliser ses travaux ? Il existe des aides ! Mais quelles aides ? Ça commence à devenir compliqué ! Mais non le DPE est là ! Vous retrouverez sur votre DPE une liste non exhaustive des aides nationales et parfois régionales (Ma Prime Rénov, Certificats d’Economie d’Energie, prêt à taux 0, crédit d'impôts, …) qui vous permettront de réaliser vos travaux à moindre coût. Réaliser un DPE à Strasbourg vous aidera à budgéter le coût global des travaux de rénovation énergétique nécessaires pour rendre votre logement le moins énergivore possible et à calculer le montant de votre reste à charge, toute aide et subvention déduite.





Techniquement, comment est réalisé un Diagnostic de Performance Énergétique (DPE) à Strasbourg (67) et alentours.

Il existe en France une réglementation permettant d’encadrer la réalisation des DPE. Jusqu’au 1er Juillet 2021, date d’entrée en vigueur du nouveau DPE, cette réglementation proposait aux diagnostiqueurs immobiliers deux méthodes pour réaliser un Diagnostic de Performance Energétique (DPE) conforme.

La première méthode était la Méthode 3CL, méthode de calcul réglementaire simplifiée, destinée à évaluer les performances thermiques et énergétiques d’un logement ou d’un immeuble. Pour un DPE à Strasbourg réalisé avec cette première méthode, la consommation d’énergie prenait essentiellement en compte les consommations énergétiques suivantes : Le chauffage, le refroidissement, l’eau chaude sanitaire. Le diagnostiqueur devait également relever les surfaces déperditives et pont thermiques.

La seconde méthode, était la Méthode sur facture, et proposait de recueillir les factures de consommation énergétique des 3 dernières années afin d’établir une moyenne annuelle de consommation. Or la consommation sur factures repose essentiellement sur le taux d’occupation du logement et l’usage des occupants. Cette méthode a donc été jugée comme trop aléatoire. La méthode sur factures pour la réalisation d’un DPE a donc été définitivement supprimée avec la mise en application de la réforme sur le nouveau DPE.

Depuis l’entrée en vigueur le 1er Juillet 2021 de la réforme sur le nouveau DPE, les diagnostiqueurs immobiliers doivent uniquement uniquement la méthode DPE-3CL-2021 et se baser uniquement sur les caractéristiques physiques du logement comme les matériaux utilisés pour le bâti, la qualité et l’ancienneté de l’isolation, le type de fenêtres et le ou les systèmes de chauffage.



A quel moment doit-on réaliser un DPE (Diagnostic de Performance Énergétique) à Strasbourg (67) et ses environs ? Au moment de vendre un bien immobilier : Réaliser un DPE à Strasbourg est obligatoire pour la vente d’un bien immobilier équipé d’un système de chauffage fixe. Le DPE doit être présenté à tout acquéreur potentiel et annexé au compromis de vente. Le DPE est à la charge du vendeur et il est formellement interdit aux agences immobilières de prendre en charge le DPE pour convaincre un vendeur de lui confier son bien immobilier à vendre à Strasbourg (67) et alentour. Concernant les constructions neuves et promotions immobilières, c’est aux maîtres d’ouvrage et promoteurs immobiliers de prendre en charge le DPE.



Au moment de louer un bien immobilier :

Tout bailleur, qu’il soit privé ou public, doit tenir à disposition de ses locataires le DPE, le joindre au bail en annexe et pouvoir leur remettre sur simple demande. Le DPE à Strasbourg, Haguenau, Bischheim, Schiltigheim, est obligatoire uniquement pour une première location, mais n’est pas obligatoire pour un renouvellement de bail, une cession de bail, ou encore une sous-location.



Pour bénéficier d’aides à la rénovation énergétique à Strasbourg :

Afin d’inciter les propriétaires d’un bien immobilier situé à Strasbourg à réaliser des travaux d’amélioration de performance énergétique, il existe une multitude d’aides et de subventions. Certaines subventions, comme Ma Prime Renov, vous impose de faire réaliser un DPE (Diagnostic de Performance Énergétique) pour pouvoir bénéficier de la subvention. D’autres aides ne vous obligent pas à réaliser un DPE mais il est tout de même intéressant de réaliser un Diagnostic de Performance Energétique à Strasbourg pour connaître le profil énergétique de votre logement.



IMPORTANT : Toute annonce immobilière, que ce soit pour la vente ou la location d’un bien immobilier, Il est obligatoire depuis le 1er Janvier 2011, d’indiquer dans l’annonce la classe énergétique du DPE.

Qui peut réaliser un DPE à Strasbourg (67) ?

Afin de pouvoir réaliser un DPE à Strasbourg, un DPE à Haguenau, un DPE à Schiltigheim ou un DPE dans une autre ville située dans le Bas-Rhin, il est impératif de contacter un diagnostiqueur immobilier certifié par un organisme accrédité. Le diagnostiqueur immobilier à Strasbourg doit être couvert par une assurance professionnelle pour la réalisation de votre DPE à Strasbourg. Le diagnostiqueur immobilier à Strasbourg doit utiliser un logiciel dédié à la réalisation de DPE.

Qui doit payer la réalisation d’un DPE à Strasbourg ? Le diagnostic de performance énergétique (DPE) est toujours à la charge du vendeur ou du bailleur. Acquéreurs et locataires ce n’est donc pas à vous de payer votre DPE à Strasbourg (67000, 67100, 67200, 67300, 67400, 67500, 67600, etc.).

Combien coûte un DPE à Strasbourg (67) ?

Selon l'agence de la transition écologique ( Ademe ), le prix du DPE à Strasbourg est généralement compris entre 100 € et 250 €.

Cette variation du tarif du DPE dépend de plusieurs critères : La surface de l’habitation : Plus la superficie est importante, plus le temps passé sur site sera long. Le prix d’un DPE augmente donc en conséquence. Le diagnostiqueur immobilier mettra par exemple moins de temps à effectuer un DPE dans un studio de 30 m² que dans une maison de 160 m² La localisation : Les prix des DPE dans les grandes villes de France ne sont assurément pas les mêmes que les prix des DPE en province. Ainsi un DPE à Strasbourg n’aura pas le même prix qu’un DPE à Strasbourg Le système de chauffage : Les mesures à réaliser dépendent de la nature de votre installation. Plus il y a de système de chauffage et plus les relevés seront longs à réaliser. Le prix du DPE en sera affecté. Le professionnel : En France, le tarif d’un DPE est libre car non réglementé. Le professionnel est donc libre de fixer ses propres tarifs pour la réalisation d’un diagnostic de performance énergétique. Il est recommandé de faire réaliser plusieurs devis auprès de différents professionnels pour trouver le tarif qui vous convient. Méfiez-vous des prix trop bas ! Un DPE à Strasbourg coûte entre 150 et 250 euros.

Bon à savoir :

Un pack de diagnostics immobiliers comprenant un diagnostic amiante, un diagnostic plomb et d’autres diagnostics immobiliers est généralement plus intéressant. En effet, celui-ci revient moins cher que de faire réaliser les diagnostics séparément et évite au diagnostiqueur immobilier de se déplacer plusieurs fois. Dans le cadre de votre besoin DPE à Strasbourg n’hésitez pas à faire réaliser d’autres diagnostics additionnels.



En savoir + sur le nouveau DPE Diagnostic de Performance Énergétique

Afin de rendre plus fiable le Diagnostic de Performance Energétique, régulièrement appelé DPE, ce dernier a fait l’objet d’une réforme importante, dont l’entrée en vigueur a été arrêtée au 1er Juillet 2021.

Jusqu’à l’entrée en vigueur de la nouvelle réforme, réaliser un DPE à Strasbourg vous permettait de connaître la consommation énergétique d’un bien immobilier, d’avoir connaissance du niveau d'émissions de gaz à effet de serre relatif à cette consommation, mais les méthodes d’évaluations n’étaient pas assez fiables, le rendu et les préconisations de solutions pas assez clairs.



Qu’est ce qui change avec la réforme du nouveau DPE ?

Afin de rendre plus fiable le DPE, la réforme du Diagnostic de Performance Énergétique permet essentiellement d’uniformiser les méthodes de calculs et d’attribuer une note aux logements allant de la lettre A pour les logements les plus économes en énergie à la lettre G pour les logements les plus énergivores.

Il est important de rappeler que le DPE n’avait jusqu’alors qu’une valeur informative. Grâce à cette réforme, le nouveau DPE devient juridiquement opposable, ce qui signifie qu'en cas d'erreur constatée sur un DPE à Strasbourg, l'acquéreur ou le locataire du bien immobilier concerné pourra intenter une action en justice et obtenir réparation.

La nouvelle version du DPE permet également d’anticiper plusieurs mesures de rénovation énergétique. Le nouveau DPE permet à présent d'identifier les "passoires thermiques" (logements classés F et G) et impose aux propriétaires d’effectuer des travaux de rénovation énergétique. Les logements étiquetés F ou G seront bientôt interdits à la location ( décret n° 2019-802 du 26 juillet 2019 )

La réforme du DPE était très attendue par les acteurs du logement et de l'énergie, puisqu’aucune évolution ou presque n’avait été apportée au DPE depuis sa création en 2007. Pourtant pas moins de 10 millions de DPE ont été réalisés.

En résumé :

- Le nouveau DPE permet d'obtenir des données plus précises et surtout plus fiables sur les logements audités, en particulier dans le parc immobilier ancien. - Le nouveau DPE est plus facile à lire et à interpréter grâce à une mise en page plus claire et un design plus actuel. - Le nouveau DPE est rendu opposable, ce qui protège les acheteurs et locataires



Réaliser un DPE à Strasbourg est-il obligatoire ? Oui ! Réaliser un Diagnostic de Performance Énergétique, un DPE à Strasbourg, est obligatoire pour la vente ou la location d’un bien immobilier. Pour ce qui est de la vente d’un bien immobilier, le DPE est intégré au dossier de diagnostics techniques (DDT), dossier obligatoirement annexé au compromis et à l’acte de vente. Nous retrouvons dans le DDT plusieurs autres diagnostics comme le diagnostic gaz, le diagnostic termites, ou le diagnostic de risque d’exposition au plomb. Pour ce qui est de la mise en location d’un bien immobilier, le DPE se doit d'être obligatoirement fourni par le propriétaire bailleur et annexé au contrat de location. Une exception est faite pour les logements destinés à être occupés moins de 4 mois par an.



Quelle est la durée de validité d’un DPE ou Diagnostic de Performance Energétique réalisé à Strasbourg (67) ?

Les DPE réalisés à partir du 1er Juillet 2021 sont valables pour une durée de 10 ans selon le décret du 17 décembre 2020 Les DPE réalisés entre 2013 et 2017 sont valables jusqu’au 31 Décembre 2022





Les DPE réalisés en 2018 sont valables jusqu’au 31 Décembre 2024





Les DPE réalisés en 2019 et jusqu’au 1er Juillet 2021 sont valables jusqu’au 1er Janvier 2025 Les DPE doivent obligatoirement avoir été effectués par un professionnel certifié. Le recours à un diagnostiqueur immobilier non certifié par un organisme certificateur vous expose à une amende de 1500 euros.

Existe-t-il un planning pour l’interdiction de location des logements énergivores ?

Oui. un calendrier d’interdiction a clairement été établi. Ce calendrier démarre en 2023 et se termine en 2034. Que vous ayez réalisé un DPE à Strasbourg ou dans n’importe quelle ville de France, le calendrier est identique.



- 2023 : Interdiction des logements consommant + de 450 kWh/m2/an - 2025 : Interdiction de tous les DPE faisant ressortir la lettre G; - 2028 : Interdiction de tous les DPE faisant ressortir la lettre F - 2034 : Interdiction de tous les DPE faisant ressortir la lettre E



Selon les statistiques du ministère au 1er janvier 2018, 14,7 % des logements étaient classés F ou G (résidences principales en France métropolitaine).



Que contient un Diagnostic de Performance Energétique ou DPE à Strasbourg (67) ?

SI vous souhaitez réaliser un DPE à Strasbourg mais savoir au préalable ce qu’il contient, voici la contenance d’un diagnostic de performance énergétique : Les caractéristiques du logement et le descriptif de ses équipements de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire, de refroidissement, de ventilation et pour chaque catégorie d'équipements, les conditions de leur utilisation et de leur gestion

Les indications de la quantité annuelle d'énergie consommée ou estimée pour chaque catégorie d’équipements

L’évaluation de la quantité d'émissions de gaz à effet de serre (GES) liée à la quantité annuelle d'énergie consommée ou estimée

L’information sur les énergies d'origine renouvelable produites par les équipements installés et utilisés dans le logement

L'information sur les conditions d'aération ou de ventilation du logement

Le classement du logement avec les étiquettes énergie et climat

Les recommandations pour améliorer la performance énergétique du logement, accompagnées d'une évaluation de leur coût et de leur efficacité. Notons que les recommandations ont uniquement une valeur indicative,

La dernière attestation d'entretien annuel de la chaudière





