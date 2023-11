Alors que l'hiver approche, une nouvelle inquiétante nous parvient. C'est une menace qui pourrait affecter votre quotidien. Vous en avez peut-être entendu parler... La sobriété énergétique est de retour. Oui, elle revient, et elle pourrait bouleverser votre routine.

Vous vous souvenez de l'hiver dernier ? C'est à ce moment-là que la sobriété énergétique a fait parler d'elle. Une série de malheureuses circonstances a amené la France au bord de la rupture d'approvisionnement en électricité. Pour éviter une panne généralisée, les autorités ont limité l'usage de certains équipements électriques. La mesure a pris fin au printemps, lorsque la demande en électricité a diminué.

Eh bien, elle est de retour. Alors que les feuilles commencent à tomber et que les premiers frimas se font sentir, la sobriété énergétique revient sur le devant de la scène. Et cette fois, certains appareils électriques se désactiveront pendant les heures creuses.

Quels sont les appareils concernés ?

Entre le 5 novembre 2023 et le 1er avril 2024, certains appareils électriques seront hors tension pendant deux heures, entre 11h et 15h30. Parmi eux, le ballon d'eau chaude, le lave-linge, le chauffage électrique, le lave-vaisselle, le sèche-linge et le four électrique.

Mais rassurez-vous, tous les appareils ne sont pas concernés. Les lampes, les ordinateurs, les télévisions, les réfrigérateurs et les congélateurs ne subiront pas cette coupure. C'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas ?

Mais attention, cette mesure est plus qu'une simple restriction. Elle a pour but de préserver notre réseau électrique. Alors, même si elle peut sembler contraignante, elle est nécessaire. Et, rassurez-vous, elle n'affectera pas votre facture d'électricité.

Et ce n'est pas tout...

En plus de cette mesure, le gouvernement a annoncé une autre stratégie pour économiser l'électricité. Il s'agit de l'exploitation du compteur Linky, qui a suscité la méfiance de nombreux Français. Grâce à cette mesure, 200 000 foyers verront leur puissance électrique réduite de moitié, passant de 6 à 3 kVA, pendant quelques heures. L'objectif ? Réduire la charge du réseau sans priver ces ménages de leurs appareils essentiels. Mais ne vous inquiétez pas, cette mesure est temporaire.

Dans ces moments difficiles, il est essentiel de rester soudés et de travailler ensemble pour préserver notre réseau électrique. Alors, prenez soin de vous et de vos appareils électriques. Cet hiver, la sobriété énergétique est de retour et elle est prête à bouleverser notre quotidien.