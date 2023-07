Si vous voulez mettre en vente votre bien immobilier, il existe un certain nombre de procédures à suivre. L’une des choses que vous devez faire dans le cadre de la vente de votre maison est la réalisation des différents diagnostics immobiliers nécessaires. Le diagnostic termites fait partie des expertises indispensables pour qu’une opération de vente soit conclue. Dans la suite, nous vous donnons tous les détails à propos du diagnostic termites.

Que savoir à propos des termites ?

Les termites sont des insectes xylophages ayant une grande importance dans l’écosystème. Cependant, lorsqu’ils élisent domicile dans une maison, ils peuvent créer des dommages importants. Ils ont pour habitude de grignoter, de percer et de creuser des galeries dans le bois. Cela peut fragiliser les structures d’une habitation et l’endommager à la longue.

Les termites présents sur le territoire français sont regroupés en deux catégories. D’une part, on retrouve les termites souterrains qui envahissent une maison ou un immeuble en partant des niveaux inférieurs comme la cave. D’autre part, on a les termites de bois sec qui se retrouvent principalement dans le Sud de la France et qui infestent les jardins. Ces termites sont attirés par les bois se trouvant dans les jardins.

De plus, les termites peuvent se trouver à divers endroits d’une maison. Ils peuvent être dans :

le grenier,

les chambres,

le salon,

la buanderie,

le garage,

etc.

Qu’est-ce qu’un diagnostic termites et pourquoi le faire ?

Le diagnostic encore connu sous les noms de repérage termites ou état relatif à la présence de termites est une expertise réalisée par un professionnel dans le but de vérifier la présence ou l’absence des termites dans le logement. Il s’agit d’un des diagnostics immobiliers à réaliser obligatoirement avant de vendre une maison.

Effectuer un diagnostic termite avant la vente d’une maison est devenu obligatoire depuis le 1er juin 1999 à travers la loi n°44-471 du 8 juin 1999. La présence des termites peut entrainer l’endommagement des fondations en bois d’un bâtiment et donc avoir un impact sur la sécurité des habitants. Le vendeur de la maison ou son mandataire doit fournir à l’acquéreur un diagnostic termites qui date de moins de 6 mois.

Certaines zones géographiques sont plus touchées par les termites que d’autres. Pour cette raison, vous devez consulter la liste des communes touchées par l’infestation des termites. Il vous sera possible de consulter cette liste sur le site de l’Observatoire National Termite.

Le diagnostic termite ne se fait pas uniquement sur votre maison, mais doit couvrir tout le bâtiment ainsi que les différentes parties habitables. Les parties communes et leurs dépendances et les terrains non bâtis doivent également faire l’objet d’un diagnostic termites. Si vous êtes un professionnel, vous devez faire un repérage termites avant la vente de votre bien immobilier commercial.

Comment se déroule un diagnostic termites ?

Le déroulement d’un diagnostic termite se fait en différentes phases. La première est le choix d’un diagnostiqueur. Dès que vous aurez trouvé ce professionnel, il pourra effectuer le diagnostic de la maison.

À qui confier le diagnostic termites dans sa maison ?

Pour choisir un expert qui déterminera la présence ou l’absence de termites dans votre habitation, vous devez vous assurer qu’il dispose de la certification Cofrac (Comité français d’accréditation). Il est indispensable que le professionnel vous présente cette attestation, puisqu’elle prouve qu’il dispose des compétences nécessaires pour le travail.

Comment se passe un repérage termites ?

La méthode que doit utiliser le diagnostiqueur pour détecter la présence de termites dans la maison est définie par l’arrêté du 29 mars 2009. En effet, l’expert devra faire une analyse visuelle des pièces susceptibles de contenir des termites. Il s’agit des pièces que nous avons citées plus haut. En plus de celles-ci, les annexes en bois comme les ossatures, les dalles, les menuiseries, les planchers et les faux plafonds doivent être scrutées.

Outre l’analyse visuelle, le diagnostiqueur doit effectuer un sondage des éléments bois en respectant la norme XP P 03-201 de mars 2012, révisée en 2016. Vous devez fournir à l’expert, les informations concernant les traitements antérieurs qui ont été utilisés contre les insectes xylophages dans la maison. Dès qu’il finit le diagnostic, l’expert vous remettra un rapport qui contient les différentes parties analysées ainsi que les résultats.

Le diagnostiqueur doit aussi noter les éventuels éléments qui ne sont pas entrés dans son examen. Cela permet d’exonérer le vendeur de la clause de vices cachés.

Que faire en cas de présence de termites dans l’habitation ?

Si, après le diagnostic, la présence de termite est notifiée, le propriétaire du bien immobilier a l’obligation de transmettre dans un délai d’un mois une déclaration à la mairie de sa commune. Cette dernière peut exiger que des travaux de traitement soient réalisés afin que les alentours de la maison ne soient pas infestés. Dans le cas où le propriétaire ne lance pas les travaux de désinfection, la mairie peut décider de les lancer, mais aux frais du propriétaire.

Combien coûte un diagnostic termites et quelle est sa validité ?

Il n’est pas possible de donner un prix fixe pour la réalisation d’un diagnostic termites. Ce prix dépend généralement de la taille de la maison et des frais que le diagnostiqueur applique pour son déplacement. D’un professionnel à un autre, vous aurez donc divers prix. N’hésitez pas à faire la demande de devis à plusieurs diagnostiqueurs afin de les comparer et de choisir celui qui convient mieux à votre budget.

La tranche de prix dans laquelle est situé un diagnostic termites est de 100 à 160 €. C’est au vendeur du bien immobilier de prendre en charge le paiement de la facture. Si vous vivez dans un appartement, vous n’aurez à payer que le diagnostic termites réalisé dans les parties privatives. Pour ce qui est de l’examen des parties communes, la charge revient à la copropriété.

La validité d’un diagnostic termites est de 6 mois. C’est pour cette raison que lors de la vente, vous devez fournir un diagnostic qui date de moins de 6 mois. Si vous n’arrivez pas à vendre votre bien dans ce délai, vous devez faire réaliser un nouvel examen termites.

Nos conseils pour ne pas se faire envahir par les termites

Étant des insectes xylophages, les termites affectionnent particulièrement le bois. Pour cette raison, vous devez penser à ramasser régulièrement les bois morts dans votre jardin. De plus, vous ne devez pas stocker les vieux volets ainsi que les boiseries dans votre cave. Même si après son diagnostic, le professionnel révèle qu’il n’y a pas de termites dans la maison, en voyant des bois, il émettra des réserves dans son rapport.

Par ailleurs, en tant qu’acheteur, pensez toujours à demander un état parasitaire du bien immobilier avant la signature du contrat de vente. Si vous êtes vendeur, vous devez faire de votre mieux pour vendre votre bien dans les 6 mois après la réalisation du diagnostic pour ne pas avoir à en réaliser un autre.