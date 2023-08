Le diagnostic plomb fait partie des expertises obligatoires à réaliser pour vendre ou louer un bien immobilier. Cette obligation concerne particulièrement les logements dont le permis de construire est antérieur au 1er janvier 1949. Cet élément chimique est par ailleurs responsable du saturnisme, une intoxication qui touche les femmes enceintes et les enfants. Découvrez grâce à Oditiz toutes les précisions pour réaliser cette expertise immobilière.

Qu'est-ce que le diagnostic plomb ?

Le diagnostic plomb est une inspection réalisée en vue de vérifier la présence de cet élément chimique nocif à la santé dans un logement. Encore appelé constat de risques d'exposition au plomb (CREP), il concerne les logements à usage d'habitation construits avant 1949. C'est en effet à partir de cette année que l'utilisation du plomb a été interdite en France. Les constructions réalisées après cette date sont donc systématiquement réalisées sans plomb.

La recherche de plomb dans un logement concerne tous les éléments des revêtements : intérieur et extérieur du bien immobilier. En copropriété par exemple, ce diagnostic porte exclusivement sur les parties privatives de l'immeuble. Le CREP exclut cependant la recherche de plomb dans les canalisations de la propriété. Différents éléments dans un logement peuvent révéler la présence de plomb. Il s'agit notamment des peintures contenant cet élément chimique, des tapisseries ou des enduits. Lorsqu'il est réalisé, le diagnostic plomb est ajouté aux autres expertises obligatoires pour constituer le dossier de diagnostic technique (DDT). Ce dernier est alors fourni à l'acquéreur ou au locataire avant la signature du compromis de vente ou du bail.

Comment se déroule un CREP ?

La réalisation d'un diagnostic plomb se fait par un diagnostiqueur à l'instar de ceux proposés par Oditiz. Il s'agit en réalité d'une plateforme de mise en relation de professionnels certifiés en diagnostics immobiliers et de particuliers. Le site propose en effet aux propriétaires des diagnostiqueurs expérimentés et agréés pour des expertises fiables et conformes.

L'intervention de diagnostiqueurs pour une inspection au plomb se fait au moyen d'un appareil à fluorescence X. Lorsqu'il est appliqué sur un élément, l'équipement radiographie celui-ci pour y détecter la présence ou l'absence de plomb. C'est un appareil onéreux qui nécessite une autorisation de détention et demande un entretien régulier. Les particuliers qui sollicitent Oditiz pour choisir leur prestataire en diagnostic plomb ont donc la garantie que l'inspection s'effectue avec cet outil.

La réalisation d'une expertise plomb se fait sur demande du vendeur ou bailleur du bien immobilier. L'inspection se fait par un diagnostiqueur formé et certifié par un organisme agréé. Ce professionnel identifie d'abord les éléments internes et externes du logement qui contiennent plus de 1 mg de plomb par cm². Il note ensuite leur état de conservation pour enfin détecter les éléments qui engendreront des situations d'insalubrités dans le bâti.

Que faire après le diagnostic Plomb (diagnostic CREP) ?

Lorsque le diagnostic CREP (constat de risque d'exposition au plomb) révèle la présence de plomb dans le logement, il est nécessaire d'engager des travaux conséquents. Concrètement, chaque revêtement dans le bâtiment est classé en fonction de son état de conservation. Celui-ci varie de la classe 1 (non dégradé) à 3 (dégradé). Le propriétaire du local est donc contraint de réaliser des travaux. Ceux-ci visent à éliminer tout risque d'exposition au plomb avant le bail ou la mise en location.

Dans certains cas, le CREP révèle des facteurs de dégradation du logement. Le diagnostiqueur doit alors transmettre une copie du rapport à l'Agence régionale de Santé. Selon la teneur de plomb présent dans la maison, le maire ou le préfet ordonne parfois la réalisation de travaux de rénovation. Le seuil maximal de plomb toléré en France est de 100 μg par litre de sang.

De temps en temps, c'est la peinture du logement qui présente des risques de présence de plomb. S'il s'agit d'une vente, le nouveau propriétaire devra effectuer des travaux de suppression du risque. Lorsque le logement est habillé, ce dernier doit d'abord informer les occupants ou locataires.

Quelle est la durée de validité du contrat de risques d'exposition au plomb ?

Pour une location, le CREP a une validité illimitée si des concentrations inférieures à 1 mg/cm² sont répertoriées. Dans le cadre d'un bail par exemple, le diagnostic plomb doit être réalisé au plus tard 6 ans avant la signature d'un nouveau contrat de location. L'expertise plomb location est en effet systématiquement annexée au contrat de location ou renouvellement de bail depuis 2008. Cette inspection ne peut néanmoins pas être mise à jour en cours de bail ou pour une reconduction tacite.

Pour une vente de bien immobilier par contre, le diagnostic CREP a une validité d'un an s'il est positif. L'inspection doit en effet être réalisée au plus tard un an avant la signature de l'acte de vente. Le diagnostic peut donner un résultat négatif, traduisant ainsi l'absence de plomb. Dans ce cas, le constat a une validité illimitée. Les diagnostiqueurs professionnels de Oditiz conseillent par ailleurs aux propriétaires que le rapport soit en leur nom. En effet, lorsqu'il est établi au nom de quelqu'un d'autre ou qu'il est faux, la responsabilité du propriétaire est engagée. Si le diagnostic porte son nom, c'est la responsabilité civile du diagnostiqueur qui est engagée en cas de litige, ce qui protège les particuliers.

Combien coûte une inspection au plomb dans un logement en vente ou en location ?

Le tarif de réalisation du diagnostic plomb dépend de plusieurs critères. Le coût des travaux prend en effet en compte :

le déplacement du diagnostiqueur immobilier jusqu'au logement,

la main-d'œuvre de l'expert en diagnostic,

la rédaction du rapport personnalisé après visite du bien immobilier.

Selon la superficie du bâtiment, le déroulement pratique d'un diagnostic plomb dure entre 30 minutes et 5 heures. Le prix du constat peut par ailleurs varier selon la surface du local à inspecter. En moyenne, un diagnostic CREP coûte 150 euros avec une fourchette comprise entre 110€ et 260€. Ce montant inclut aussi les frais de déplacement du diagnostiqueur.

Pour leurs besoins de diagnostic plomb, de nombreux propriétaires ont recours à Oditiz. Cette plateforme leur garantit la crédibilité du diagnostiqueur choisi. En plus d'être certifiés, les experts Oditiz sont expérimentés et fournissent un travail à des tarifs compétitifs. Pour les propriétaires qui le souhaitent, le site offre par ailleurs un devis gratuit.