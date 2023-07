Le bois utilisé pour la construction d'une habitation est parfois sujet à une dégradation progressive en raison de la présence d'agents de dégradations biologiques du bois. Cela peut entraîner de graves conséquences pour la solidité et la stabilité de l'édifice. Les parasites peuvent en effet amoindrir les qualités mécaniques du bois et provoquer l'effondrement des structures. La réalisation d'un diagnostic état parasitaire permet de prévenir ce genre de sinistres. Oditiz vous explique en quoi ce diagnostic peut être utile.

À quoi sert le diagnostic état parasitaire ?

Le diagnostic état parasitaire est un contrôle recommandé pour détecter la présence des parasites qui s'attaquent au bois utilisé dans la construction d'un édifice. Il s'agit d'un examen essentiellement visuel. Le diagnostiqueur effectue plusieurs sondages dans le bois à la recherche d'éventuels indices d'infestation. Le diagnostic état parasitaire est fortement recommandé pour un bien immobilier construit dans une zone humide.

Réaliser cette opération permet au vendeur ou au bailleur d'éviter d'être coupable de vices cachés. La loi n° 99-471 du 8 juin 1999 protège en effet les futurs locataires ou futurs acquéreurs d'un bien immobilier contre tous vices cachés. Le diagnostic état parasitaire n'est pas obligatoire. En fonction de la localisation du bien, il peut toutefois être rendu obligatoire par un notaire.

Le diagnostic état parasitaire ne doit pas être confondu avec un diagnostic termite. Ce dernier est réalisé uniquement pour déterminer la présence de termites dans le bois utilisé dans la construction du logement. Le diagnostic état parasitaire est beaucoup plus englobant. En plus d'un sondage pour détecter la présence de termites, le diagnostiqueur vérifie aussi la présence de champignons lignivores et d'insectes à larves xylophages. Ces différents parasites se cachent le plus souvent dans les murs humides, dans le bois ainsi que dans les espaces sombres, humides et non ventilés de l'immeuble (sous les parquets, derrière les plinthes…).

Quels sont les parasites responsables de la dégradation du bois ?

Les agents de dégradation biologique du bois se décomposent en deux grands groupes : les champignons et les insectes. On distingue plusieurs catégories d'insectes réputées pour leurs effets néfastes sur le bois. Les insectes à larve xylophages s'attaquent au bois d'intérieur tandis que les termites sont plus dangereux pour le bois d'extérieur (bois frais). Il existe aussi les insectes nidificateurs.

Les insectes à larves xylophages (ILX) de bois sec sont, avec les termites, les principaux parasites qu'on retrouve le plus souvent dans le bois à l'intérieur des maisons. Ils commencent leur cycle de vie à partir d'un œuf qui se transforme par la suite en larve. Ces dernières muent pour se transformer en nymphes qui à leur tour vont devenir adultes. Les adultes pondent des œufs et meurent. Les larves se nourrissent du bois en le détériorant pour muer. L'invasion de ses insectes nuisibles dégrade et diminue progressivement la qualité mécanique des structures bois utilisées pour la construction du bien.

Le mérule est le champignon lignivore qui est le plus souvent repéré par les diagnostiqueurs. Ce parasite est capable de dégrader rapidement un bien immobilier en s'attaquant à la charpente ou aux planchers. La présence du mérule dans un logement entraîne des travaux de réparation et d'assainissement extrêmement coûteux. Voilà pourquoi l'idéal est de détecter ce nuisible en amont en réalisant un diagnostic état parasitaire.

Diagnostic état parasitaire : quels sont les biens immobiliers concernés ?

Le diagnostic état parasitaire est recommandé pour les biens immobiliers qui doivent être mis en vente ou en location. Il est plus conseillé pour les immeubles construits dans des zones humides ou déclarées à risque par les autorités préfectorales ou communales. La réalisation d'un diagnostic état parasitaire permet d'indiquer l'état de votre bien s'il doit être mis en vente. Cela permet également de traiter à temps une infestation.

On recommande ce diagnostic pour les maisons situées dans les zones propices à la prolifération de champignons et de larves. Ce sont essentiellement les zones très humides. S'il est demandé par un notaire, il faudra annexer le rapport d'état parasitaire au dossier de diagnostic technique (DDT).

Il est possible de consulter une cartographie pour savoir si un logement est situé dans une zone faisant l'objet d'un arrêté préfectoral d'infestation d'agents biologiques de dégradation du bois. Le sud de la France est particulièrement plus touché par ces insectes. Les propriétaires ou les résidents de ces zones doivent réaliser un diagnostic état parasitaire pour s'assurer de l'absence de nuisibles dans les constructions.

Comment est réalisé le diagnostic état parasitaire ?

Le professionnel doit procéder à une inspection complète. Son rôle consistera à rechercher dans l'immeuble tous les éléments responsables de la dégradation biologique du bois :

insectes à larves xylophages (vrillettes, lyctus),

champignons mangeurs de bois (le mérule),

termites souterrains.

À son arrivée sur les lieux, le diagnostiqueur va inspecter tous les éléments pouvant être infectés par les insectes : planchers et fenêtres, cadres de portes, plinthes, etc. À l'aide d'une sonde électronique et d'un poinçon, le professionnel réalise un sondage mécanique du bois. Un humidimètre lui permet de calculer le taux d'humidité du bois. Le diagnostic état parasitaire est réalisé par un diagnostiqueur certifié.

Lors de l'intervention, il doit se conformer à la norme NF P 03-200 qui décrit les modalités de la prestation. Le diagnostiqueur doit également être assuré avec une garantie minimum de 500 000 euros par an et 300 000 euros par sinistre. Le professionnel sollicité ne doit avoir aucun lien avec le propriétaire du bien en question pour éviter que cela n'affecte son impartialité.

Combien coûte un état parasitaire ?

Le coût d'un diagnostic état parasitaire dépend de paramètres comme la taille de la maison ou encore l'accessibilité du site à diagnostiquer. La recherche d'insectes à larves xylophages et de champignons mangeurs de bois peut coûter entre 60 et 100 euros, frais de déplacement inclus.

Ce diagnostic n'a malheureusement pas vraiment de durée de validité. Malgré des résultats négatifs au moment de sa réalisation, il peut se révéler positif quelques mois plus tard. Les parasites peuvent faire leur apparition au moment où on s'y attend le moins. Voilà pourquoi il faut réaliser un diagnostic pour chaque projet de vente ou de location du bien.

Pour ce faire, faites confiance à Oditiz. Nous sommes les mieux placés pour réaliser votre diagnostic état parasitaire au meilleur prix. N'hésitez pas à nous demander un devis.