Qu'il s'agisse de vente ou de location de bien immobilier, le diagnostic électricité est une obligation du fait de la loi. Oditiz présente ici aux propriétaires tout ce qu'il faut savoir sur cette expertise immobilière.

Qu'est-ce qu'un diagnostic électricité ?

Le diagnostic électricité fait partie des expertises obligatoires qui s'imposent aux particuliers, propriétaires de biens immobiliers. Le caractère obligatoire de cette inspection concerne notamment les logements dont les installations électriques datent de plus de 15 ans. C'est un diagnostic qui vise à détecter dans un local, les risques d'une installation électrique vétuste ou mal réalisée. L'objectif est d'assurer la sécurité des futurs occupants du bien, qu'ils soient locataires ou propriétaires. Réalisé par un diagnostiqueur certifié comme ceux de la plateforme Oditiz, le diagnostic électricité ne porte que sur les parties privatives et leurs dépendances mais pas sur les parties communes.

Le diagnostic ne concerne que les constituants visibles et visitables des installations électriques du logement. Cette expertise consiste à effectuer des contrôles visuels, des essais et des mesures pour déceler d'éventuels défauts. Ces derniers compromettent notamment la sécurité des personnes et des biens.

Comment réaliser un diagnostic immobilier électricité ?

Le diagnostic immobilier électricité s'effectue par un professionnel formé et certifié par un organisme agréé. Il ne s'agit pas pour le professionnel ni de déplacer des meubles ni de démonter l'installation électrique. Les isolants ou les câbles ne sont également pas détruits. Le diagnostiqueur devra néanmoins démonter les tableaux de répartition électrique ainsi que les bornes en aval des disjoncteurs de branchement. Le déroulement de l'inspection passe par la vérification d'une centaine de points de contrôle. Les plus importants sont :

les disjoncteurs de branchement ou leur équivalent,

les fusibles à l'origine de chaque circuit et les disjoncteurs visionnaires,

les dispositifs différentiels de haute sensibilité,

l'installation de prise de terre et les liaisons équivalentes ,

, les interrupteurs et les sectionneurs,

les classes de matériels électriques et les différents modes de pose.

Les prestataires certifiés en diagnostic électricité vérifient également les liaisons équipotentielles dans les salles d'eau. Ils s'assurent aussi que les distances minimales de protection sont respectées entre les points d'eau et le dispositif électrique.

Au terme de l'inspection du logement, le professionnel produit le rapport de diagnostic immobilier. Celui-ci comprend les anomalies révélées par l'inspection et les points de contrôles qui n'ont pas été réalisés. S'il existe des parties du logement non visitées, le rapport le mentionne également en plus des risques encourus selon les anomalies observées.

Suite à une inspection de l'état des installations électriques d'un logement, différentes anomalies peuvent être révélées. Les plus courantes sont l'absence de circuit de terre dans le bâti et l'insuffisance d'une section de conducteur. Il y a aussi l'obsolescence du dispositif de protection contre les surintensités. Dans certains cas, la connexion du conducteur appartenant au circuit de terre n'est pas fixée correctement. Certains locaux présentent également au moins un circuit non protégé contre les surintensités. Lorsque les anomalies sont identifiées, il revient au vendeur ou bailleur d'engager des travaux de rénovation.

Quelles dispositions prendre pour le bon déroulement de l'inspection électricité ?

Pour faciliter le travail d'inspection du diagnostiqueur, le propriétaire du bien immobilier peut prendre quelques dispositions avant son arrivée. Cela permet au diagnostic de se dérouler dans de meilleures conditions. Il est d'abord important de bien renseigner au diagnostiqueur les modalités d'accès au logement. Le propriétaire du bâtiment doit en outre tenir à proximité son titre de propriété et les plans du bâti, même si ceux-ci sont anciens. Lorsqu'en outre le logement n'est pas vide, il est important de faire des rangements pour faciliter les accès aux prises. Cela est d'autant plus valable dans les combles, caves et greniers.

Il est enfin recommandé qu'un des occupants du logement soit présent pendant l'inspection.

Quels sont les risques encourus en cas d'installation électrique défectueuse ?

Indépendamment de l'exigence de la loi, l'importance du diagnostic relève également des risques encourus en cas d'anomalies. Selon l'Observatoire national de la sécurité électrique (ONSE), 7 millions d'installations électriques présentent des risques. Parmi celles-ci, 2,3 millions d'installations sont considérées comme dangereuses et engendrent chaque année 8000 électrisations.

Dans ce lot, on dénombre 150 à 200 décès par électrocution. Les incidences en dehors de l'électrocution sont des brûlures ou des électrisations. C'est donc un grand danger que représente une installation électrique inadaptée, obsolète pour les occupants d'un logement et les infrastructures.

Quelle validité pour un diagnostic électrique ?

À l'instar de tous les diagnostics immobiliers, l'expertise de l'état des installations électriques a une durée de validité. La loi exige qu'à la signature de l'acte de vente d'un bien immobilier, le document de diagnostic électricité n'ait pas plus de 3 ans. S'agissant de la location, la durée de validité du diagnostic est de 6 ans. L'inspection doit donc être effectuée au maximum 6 ans avant la mise en location.

Il est important de rappeler aux propriétaires qu'un diagnostic électrique caduque suffit pour annuler une transaction. C'est aussi une raison valable pour que l'acquéreur ou le locataire demande une révision du prix de vente ou du loyer.

Quel budget prévoir pour réaliser un diagnostic électricité ?

En ce qui concerne le prix, le coût d'un diagnostic électricité dépend de plusieurs paramètres. Quatre sont essentiels et méritent d'être soulignés. Le premier concerne le déplacement du diagnostiqueur vers le lieu où aura lieu l'inspection. Plus ce trajet sera long ou périlleux pour le prestataire, ce dernier greffera son coût sur le tarif à fixer. L'acte de réalisation du diagnostic est le deuxième paramètre considéré par les diagnostiqueurs pour fixer les prix. À cela s'ajoute la rédaction du rapport personnalisé après l'inspection de terrain. La surface du logement à diagnostiquer est enfin le dernier facteur pris en compte dans la fixation du prix d'un diagnostic électrique.

En moyenne, pour un diagnostic électricité, il faut prévoir un budget entre 110 € et 140 €. Ce montant inclut également les frais de déplacement. La réalisation de cette expertise prend entre 30 minutes et 2 heures selon la superficie du bien à diagnostiquer.