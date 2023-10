Les granulés de bois, aussi appelés pellets, ont pris la relève des formes traditionnelles de chauffage de la maison. Face aux coûts croissants, la création de vos propres pellets peut être une solution économique et écologique. Alors, comment fabriquer ces petits cylindres de chaleur chez vous ? Suivez le guide.

Comprendre le monde du pellet : de quoi parle-t-on ?

Le terme "pellet" peut sembler étrange pour certains, mais en réalité, il désigne simplement un petit cylindre de matière compressée. Fabriqué à partir de résidus et déchets de bois, le pellet a su faire sa place dans les foyers. Alors qu'une tonne de pellets s'achète en moyenne à 550 euros en 2023, la fabrication artisanale permet de réaliser des économies notables.

Lancez-vous : préparation et broyage du matériau de base

La première chose à faire est de collecter le bois nécessaire. Les essences recommandées sont le chêne, le bouleau, le hêtre et le peuplier, mais d'autres types de bois peuvent être utilisés, à condition de ne pas dépasser 40% de résineux dans le mélange. Votre bois doit être propre, frais et surtout pas trop humide. Vous pouvez même récupérer des branches si vous vivez en campagne. Ensuite, vous aurez besoin d'un broyeur de branches pour transformer le bois en sciure. Vous pouvez en acheter un neuf (à partir de 1 000 euros), ou bien le louer (environ 80 euros la journée).

Devenez un pro de la compression : astuces et techniques

Une fois votre bois broyé en sciure, vérifiez que le taux d'humidité se situe entre 10 et 14%. Pour la transformer en granulés d'une taille idéale (un diamètre de 6 à 8 mm et 2 à 3 cm de longueur), vous aurez besoin d'une presse à pellets. Neuve, elle coûte entre 1 000 et 3 000 euros, mais des modèles d'occasion sont également disponibles. Si vous ne souhaitez pas investir dans une presse, la location est une option envisageable.

Faut-il se lancer ? Pour qui et pourquoi c'est une idée lucrative

La fabrication de ses propres pellets demande un certain investissement en temps et en argent, et n'est pas adaptée à tout le monde. Elle s'adresse particulièrement aux bricoleurs. Cependant, si les prix des pellets restent élevés, cet investissement peut être rentable sur le long terme. Prenez l'exemple de Yves, qui s'est lancé dans l'aventure et produit désormais les 7 tonnes de pellets dont il a besoin chaque année. Prêt à tourner la page des factures de chauffage élevées ? Vous avez maintenant toutes les clés en main pour fabriquer vos propres pellets.