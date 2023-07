Vous envisagez des travaux de rénovation énergétique dans votre maison ? Eh bien, selon l'endroit où vous habitez en France, ce projet pourrait devenir un véritable casse-tête. Particulièrement en Corse, en Bretagne ou en région PACA, la recherche d'un artisan compétent pour réaliser ces travaux peut s'avérer être une mission ardue.

Une récente étude a mis en lumière la disparité qui existe en France en termes de disponibilité des artisans Reconnus Garants de l'Environnement (RGE). Ce label est crucial pour bénéficier de l'Eco-prêt à taux zéro et du dispositif MaPrimeRenov', deux aides financières majeures pour la rénovation énergétique.

La rareté des artisans RGE en Corse, Bretagne et PACA

Les résultats de l'étude démontrent que trois régions sont particulièrement touchées par une faible disponibilité d'artisans RGE : la Corse, la Bretagne et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Alors que la moyenne nationale d'entreprises du bâtiment certifiées RGE est de 5%, en région PACA, seules 1,3% de ces entreprises possèdent le label RGE, et la Corse enregistre un taux encore plus bas avec 0,7%.

Des régions où il est plus facile de trouver un artisan RGE

A l'inverse, certaines régions affichent une proportion plus élevée d'entreprises RGE. Les Pays-de-Loire et la Bourgogne-Franche-Comté comptent respectivement 7,6% et 7,4% d'entreprises du bâtiment labellisées. Si vous êtes propriétaire dans l'une de ces régions, vous devriez donc avoir moins de mal à trouver un artisan pour vos projets de rénovation énergétique.

La disparité régionale : Une problématique complexe

De nombreux facteurs peuvent expliquer ces disparités régionales. Notamment, la concentration de la population et le nombre élevé de résidences secondaires en région PACA et en Corse. Ces résidences, souvent anciennes, sont généralement énergivores, nécessitant d'importants travaux de rénovation. Par ailleurs, l'accessibilité aux chantiers peut également poser problème dans les régions montagneuses.

Pour autant, les aides financières comme l'Eco-PTZ et MaPrimeRenov' sont des outils précieux pour inciter à la rénovation énergétique. Une performance énergétique optimale permet de réduire la consommation et les dépenses énergétiques des ménages. Pour les propriétaires-bailleurs, ces travaux peuvent même devenir une nécessité pour continuer à louer leur bien, en fonction de sa classification au DPE.