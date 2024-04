Bonne Nouvelle RSA, ARS, prime d'activité : Voici les nouveaux montants appliqués par la CAF

Le début d'avril marque une période cruciale pour des millions de Français bénéficiant des allocations de la Caisse d'allocations familiales (CAF). En cette période de fluctuations économiques, la CAF a annoncé une révision à la hausse de ses prestations, effective dès le mois de mai. Ce changement, décidé en réponse à l'inflation en cours, concerne principalement neuf allocations clés.

Parlons d'abord de la prime d'activité, qui touche le plus grand nombre. Avec près de 4,6 millions de récipiendaires, cette aide financière vise à encourager l'activité professionnelle en complétant les revenus des travailleurs modestes. Le montant ajusté de cette prime sera calculé sur la base de critères spécifiques, adaptés à chaque bénéficiaire.

Le Revenu de solidarité active (RSA), essentiel pour soutenir les individus sans emploi ou disposant de faibles ressources, connaîtra également une augmentation. Concrètement, une personne seule verra son aide passer à 635,71 euros, tandis que les couples sans enfant ou les personnes seules avec un enfant percevront 935,56 euros.

Les allocations familiales ne sont pas en reste. Ces aides, déterminées selon le nombre d'enfants à charge et les revenus du foyer, sont indispensables pour de nombreuses familles. Désormais, un ménage avec deux enfants et des revenus inférieurs à 74.966 euros par an bénéficiera de 148,52 euros mensuellement.

La prime à la naissance ou à l'adoption offre un soutien financier précieux lors de l'arrivée d'un enfant. Le montant de cette prime a été réajusté pour refléter les besoins croissants des familles, atteignant 1.066,29 euros pour une naissance et 2.038,86 euros pour une adoption.

Concernant la PreParE, cette prestation s'adresse aux parents désirant réduire ou suspendre leur activité professionnelle pour s'occuper de leur nouveau-né. Selon le degré de réduction de l'activité, le montant varie, allant de 448,42 euros à 289,88 euros.

L'allocation de rentrée scolaire (ARS) fait peau neuve elle aussi. En fonction du niveau scolaire de l'enfant, les montants ont été revus à la hausse pour la rentrée 2024, avec respectivement 406,98 euros pour le primaire, 436,37 euros pour le collège, et 454,59 euros pour le lycée.

Les adultes en situation de handicap bénéficieront d'un coup de pouce supplémentaire grâce à l'augmentation de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), qui passera à 1.016 euros. Cette aide est cruciale pour de nombreuses personnes dans le besoin.

Quant à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH), elle verra son montant de base augmenter, passant à 149,26 euros. Cette allocation joue un rôle vital dans le soutien aux familles confrontées au handicap.

Enfin, l'allocation journalière de présence parentale (AJPP), destinée aux parents d'enfants gravement malades, handicapés ou accidentés, connaîtra aussi une hausse, atteignant 65,81 euros par jour. Ce soutien financier est essentiel pour les familles dans ces situations difficiles.

Cette revalorisation des allocations de la CAF constitue une bouffée d'oxygène pour de nombreux ménages à travers la France, particulièrement dans un contexte économique marqué par l'inflation. Alors que le coût de la vie continue d'augmenter, ces ajustements financiers apportent un soulagement bienvenu et soulignent l'importance d'une solidarité nationale face aux défis économiques.