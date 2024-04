PER (Plan Epargne Retraite) après la retraite : Les pièges à éviter pour protéger vos économies !

Depuis sa mise en place le 1er octobre 2019, le Plan d'Épargne Retraite (PER) s'est imposé comme une solution privilégiée pour préparer sa retraite. Mais une fois ce cap franchi, nombreux sont ceux qui s'interrogent sur la marche à suivre : doit-on continuer à l'alimenter ou est-il préférable de le clôturer ?

Le PER, introduit à travers la loi PACTE du 22 mai 2019, vise à fournir un complément de revenus au moment de la retraite, que ce soit sous la forme d'une rente viagère ou d'un capital. Trois formules existent : le PER individuel, accessible à tous sans conditions ; le PER d'entreprise collectif et le PER d'entreprise obligatoire, destinés aux salariés via leur employeur.

Pour alimenter son PER, plusieurs options sont disponibles. Les versements volontaires constituent le principal moyen d'alimentation, mais l'épargne salariale et les cotisations obligatoires viennent compléter le dispositif. Les sommes investies peuvent être déduites des revenus imposables, offrant ainsi une fiscalité avantageuse.

La gestion du PER s'adapte à l'approche de la retraite, avec un placement des actifs vers des supports moins risqués pour sécuriser l'épargne. Cependant, le titulaire a toujours la possibilité d'opter pour une gestion libre, lui permettant de définir lui-même sa stratégie d'investissement.

Avec ses modalités flexibles de versements, ses options de déblocage anticipé pour des situations spécifiques (comme l'acquisition de la résidence principale ou le surendettement) et sa fiscalité attractive, le PER propose une épargne adaptable et potentiellement lucrative.

Face à la question de clôturer ou de conserver son PER une fois à la retraite, il est essentiel de rappeler que la loi de Finances pour 2024 impose désormais une condition de majorité pour ouvrir ou effectuer des versements. Néanmoins, cela n'empêche pas de poursuivre sa croissance par des transferts ou des versements post-retraite, sous réserve des conditions prévues par le contrat.

Concernant la possibilité de souscrire un PER après l'âge de la retraite, les avantages demeurent significatifs. La fiscalité attrayante est toujours d'actualité, permettant des déductions sur le revenu imposable. De plus, en cas de décès avant 70 ans, le PER assure des abattements fiscaux importants pour les bénéficiaires, ce qui en fait un outil efficace pour la planification successorale.

Un choix judicieux autour du PER peut avoir un impact considérable sur votre sécurité financière à la retraite. Que vous décidiez de le conserver, de le clôturer ou d'en ouvrir un nouveau, chaque option présente ses avantages dont il faut tenir compte. Analyser son propre contexte financier et ses objectifs à long terme est crucial avant de trancher.

Ainsi, le PER se révèle être plus qu'un simple produit d'épargne ; c'est un véritable compagnon pour la retraite. Grâce à sa flexibilité et à ses avantages fiscaux, il accompagne les retraités dans l'optimisation de leur patrimoine tout en offrant des solutions de prévoyance pour leurs proches. Cependant, comme pour tout investissement, une démarche informée et réfléchie est recommandée pour tirer le meilleur parti de ce dispositif.