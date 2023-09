Un nouveau fléau touche l'Ile-de-France, et la situation est bien plus grave qu'on ne pourrait l'imaginer. Ce phénomène touche particulièrement les ascenseurs, élément crucial dans le quotidien de millions de personnes. La cible de ce fléau ? Les cartes SIM! Mais comment, vous demandez-vous ? C'est ce que nous allons vous expliquer.

Les cartes SIM utilisées dans les ascenseurs ont pour rôle principal de passer des appels d'urgence en cas de panne. Cependant, elles sont de plus en plus utilisées par des escrocs pour envoyer des SMS frauduleux. Un seul vol de carte SIM peut engendrer une facture colossale de plus de 62 000 euros pour un seul ascenseur. Mais ce n'est pas tout...

Impact sur la mobilité : Sans ces cartes SIM, les résidents se retrouvent paralysés. En effet, l'ascenseur est le moyen de transport le plus utilisé en France, avec 100 millions de trajets par jour.

Delai de remplacement : Le vol de ces cartes SIM entraîne également un délai de remplacement prolongé. Un ascenseur en panne suite à un vol de carte SIM peut rester hors service pendant plusieurs mois.

Naturellement, des solutions sont envisagées pour limiter les dégâts. Parmi elles, l'installation de cartes SIM bloquées à 50 SMS maximum pour limiter la facture en cas de vol. De plus, des techniciens travaillent activement à la mise en place de systèmes anti-vol afin de protéger les cartes SIM des ascenseurs.

Il est clair que cette situation est préoccupante pour tous les résidents d'immeubles, qu'ils soient publics ou privés. Chacun de nous doit donc rester vigilant et signaler tout comportement suspect à proximité des ascenseurs.

La vigilance est notre meilleure arme face à ce fléau. En attendant, les techniciens ascensoristes et les bailleurs font leur possible pour sécuriser les ascenseurs et limiter les vols de cartes SIM. Espérons que ces efforts porteront leurs fruits dans les mois à venir.