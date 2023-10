Une idée commune est que l'achat immobilier peut attendre. Détrompez-vous ! L'âge joue un rôle primordial dans la décision d'investir dans l'immobilier. Et non des moindres. Permettez-moi d'expliquer.

La propriété immobilière est un objectif majeur pour nombre d'entre nous. En effet, au lieu de dépenser une énorme somme d'argent en loyer, un achat immobilier est un investissement à long terme. En ces temps incertains, c'est une assurance de sécurité. Cependant, le récent bouleversement des taux d'intérêt et l'inflation des matières premières ont incité certains à retarder leur achat. D'autres choisissent plutôt d'investir le plus tôt possible.

Alors, est-ce une bonne idée d'acheter jeune ? En théorie, plus vous êtes jeune lorsque vous devenez propriétaire, plus vous économisez sur les loyers au fil des années. De plus, si vous êtes déjà propriétaire, vous bénéficiez du prix de revente lors de votre prochain achat immobilier. Toutefois, l'obtention d'un prêt immobilier dépend de votre apport initial et de votre capacité de remboursement sur une période généralement supérieure à 10 ans. Avant 30 ans, il est peu probable que vous ayez un apport initial important, ce qui entraîne des taux d'intérêt plus élevés et un prêt plus coûteux. N'oubliez pas non plus les frais de notaire, qui représentent généralement environ 8% du prix de vente.

D'un autre côté, acheter tardivement signifie que vous avez perdu des décennies de loyers et présente d'autres inconvénients. Les personnes de plus de 60 ans sont considérées comme à risque par les banques. Si leur apport peut être substantiel, le passage à la retraite est généralement marqué par une baisse des revenus. De plus, le risque de décès pendant la durée du prêt est plus élevé. Les banques demanderont donc souvent des garanties supplémentaires.