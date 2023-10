Les temps sont durs et la crise énergétique actuelle frappe de plein fouet le secteur du bois énergie en France. Les granulés de bois, autrefois considérés comme une alternative économique aux combustibles fossiles, voient leurs prix atteindre des sommets. La question se pose alors : ce niveau élevé est-il le nouveau standard ?

L'énigme de l'escalade des prix des granulés en France

Les granulés, populaires pour leur efficacité énergétique et leur faible impact environnemental, sont de plus en plus demandés. Les ventes d'équipements de chauffage au bois ont connu une augmentation spectaculaire, avec une hausse de 120% en un an pour les chaudières à granulés et de 41% pour les poêles à granulés. Cette demande croissante a provoqué une hausse des prix, la filière bois française s'avérant incapable de répondre à cette surconsommation.

Par ailleurs, l'inflation actuelle et la crise en Ukraine ont exacerbé cette tendance. Propellet, l'association nationale du chauffage au granulé, estime que ces facteurs ont généré un coût additionnel de 100 à 130 euros par tonne de granulés. En cause ? Le coût du transport et de l'énergie nécessaires au bon fonctionnement de la filière.

L'ère des granulés de bois bon marché est-elle révolue ?

En 2023, bien que les prix connaissent une légère baisse, la réalité demeure : les granulés à 300 euros la tonne, c'est terminé. Avec une production annuelle de 2 millions de tonnes contre une consommation de 2.4 millions, la France ne peut satisfaire la demande. En conséquence, les prix ne peuvent que rester élevés. Le Progrès estime que la tonne de granulés se stabilisera autour de 400-500 euros.

Cependant, ce tableau n'est pas totalement sombre. La filière s'adapte et cherche à augmenter sa production. De nouvelles chaînes de production voient le jour, tandis que d'autres accélèrent leur rythme. L'objectif ? Doubler, voire tripler, la capacité de production d'ici à 2028.

Des prix durablement élevés pour les granulés de bois : la nouvelle donne

Face à cette nouvelle réalité, les particuliers s'organisent. Certains partagent leurs conseils pour trouver du bois de chauffage gratuit, d'autres se lancent dans la fabrication de leurs propres granulés. Une certitude demeure : le bois énergie a encore de beaux jours devant lui.

Alors, même si les prix des granulés de bois sont à leur plus haut niveau, n'oublions pas qu'ils demeurent une solution énergétique respectueuse de l'environnement. Une option qui, malgré son coût, garde toute sa pertinence face aux défis énergétiques de notre temps.