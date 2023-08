Les opportunités d'investissement immobiliers locatifs sont nombreuses en France. Cependant, toutes les villes ne se valent pas en termes de rendements, de demandes locatives et de valorisation à long terme. Cet article propose de vous faire découvrir dix villes, réparties sur tout l'hexagone, qui présentent des opportunités d'investissement locatif intéressantes en 2023.



L'investissement locatif à Marseille : une opportunité à ne pas manquer Marseille, deuxième plus grande ville de France, attire de nombreux investisseurs. La cité phocéenne dispose d'un marché locatif solide, notamment grâce à une population étudiante importante et une activité économique dynamique. Investir dans un studio dans le 5e ou le 10e arrondissement de la ville peut s'avérer particulièrement rentable, avec une rentabilité brute autour de 7% pour un bien en bon état. De plus, le prix au mètre carré y est plus abordable que dans l'hyper-centre, rendant l'investissement plus accessible. Pourquoi choisir Nice pour votre projet immobilier locatif Nice, cinquième ville de France, est un autre spot intéressant pour l'investissement locatif. Les quartiers résidentiels autour du centre-ville, comme Riquet, Vernier, Libération, Saint Roch, Les Baumettes et Californie, sont en plein développement et offrent de belles opportunités. Avec un prix moyen du mètre carré autour de 5.000 euros, le rendement brut d'un studio peut atteindre 6%.



Perpignan : Un marché immobilier en plein essor Perpignan, située au cœur du Roussillon, est une ville en plein développement. Le prix au mètre carré y est attractif et la demande locative forte. De plus, les appartements présentent généralement une bonne performance énergétique, un critère de plus en plus important pour les locataires. Investir dans un studio à Perpignan peut offrir une rentabilité brute très intéressante, jusqu'à 10,9% pour un bien en bon état. L'attrait d'Avignon pour l'investissement locatif Avignon, cité des papes, est une ville où l'investissement locatif peut s'avérer fructueux. En particulier, le quartier Saint-Jean, en dehors des remparts, offre de belles opportunités avec un prix au mètre carré plus abordable que dans le centre. Avec un prix moyen du mètre carré autour de 2.500 euros et une rentabilité brute autour de 8%, Avignon est une destination à considérer pour votre projet d'investissement immobilier locatif.



Rouen : une ville d'avenir pour votre projet immobilier Rouen, ville d'art et d'histoire, offre un marché locatif dynamique. Ville à la fois étudiante et touristique, Rouen dispose d'un solide marché de l'immobilier locatif, avec des rendements offerts oscillant entre 5 et 7%. Plusieurs quartiers, tels que la rive droite, l'hyper-centre ou Saint-Hilaire, offrent de belles opportunités pour un investissement rentable. Le dynamisme du Havre pour votre investissement immobilier Le Havre, première ville de Normandie, est une ville prometteuse pour l'investissement locatif. Avec l'arrivée du Grand Paris Express, la ville devrait connaître une nouvelle dynamique. De plus, la ville est également très étudiante, avec l'implantation de nombreux établissements d'enseignement supérieur, ce qui assure une demande locative constante. Le rendement brut d'un studio au Havre peut atteindre jusqu'à 10,5% pour un bien en bon état.



Pourquoi investir à Lille : une ville en pleine mutation Lille, métropole du Nord, est une ville qui bouge sur le plan immobilier. Avec une population étudiante importante et une localisation stratégique à 1 heure de Paris et de Bruxelles, Lille offre un marché locatif dynamique. Les quartiers de Wazemmes, Lille-centre, Vieux-Lille, Vauban, Gilles Fives et Hellemmes, avec un prix au mètre carré autour de 3.500 euros, sont particulièrement prometteurs pour l'investissement locatif. La rentabilité brute d'un studio peut atteindre jusqu'à 9% pour un bien en bon état.

Bordeaux : une destination prisée pour les investisseurs Bordeaux, la belle endormie, est une ville qui séduit de nombreux investisseurs. Avec sa population jeune et dynamique, sa localisation à 2 heures de Paris et son cadre de vie agréable, Bordeaux offre un beau marché locatif. Malgré des prix en hausse, les investissements à Bordeaux présentent une rentabilité autour de 5-6%. Les quartiers de Saint-Michel, La Bastide, Talence, Bègles et les Chartrons sont à privilégier pour votre investissement.



Lyon : Un marché immobilier dynamique pour votre investissement Lyon, capitale de la gastronomie, offre encore de belles opportunités d'investissement, malgré un prix au mètre carré atteignant 5.500 euros. Les quartiers des États-Unis, Sans Souci, Perrache ou Confluence sont particulièrement prometteurs, avec une rentabilité brute autour de 7% pour un bien en bon état. La ville de Lyon, avec sa position stratégique et son dynamisme économique, saura séduire les investisseurs à la recherche de rentabilité.