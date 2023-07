La petite commune de Bray-sur-Somme, nichée au cœur de la vallée de la Somme, démontre une fois de plus son engagement en faveur de la durabilité et de l'économie d'énergie. Dans une démarche audacieuse, elle a décidé d'éteindre son éclairage public pendant les nuits d'été. Une initiative qui a pour objectif de réaliser des économies substantielles et de réduire l'impact environnemental de l'éclairage nocturne.

Les nuits d'été de Bray-sur-Somme en mode éco-éclairage

En juin et juillet 2023, les rues de Bray-sur-Somme seront plongées dans l'obscurité. Non, ce n'est pas un scénario de film catastrophe, mais une méthode innovante pour réduire la consommation d'énergie. Le projet, bien qu'expérimental, se base sur des observations précises des heures de lever et de coucher du soleil durant ces deux mois.

D'une durée de 7 heures en moyenne, ces nuits d'été sont les plus courtes de l'année. Il s'agit donc du moment idéal pour tester cette approche et minimiser l'impact sur les habitants. De plus, certaines exceptions ont été prévues pour tenir compte des besoins spécifiques de la commune, comme l'éclairage du camping de minuit à 5 heures du matin, ou la mise en lumière du village lors des festivités locales.

Les forces de l'ordre ont été consultées avant la mise en œuvre de ce projet. Leurs études ont confirmé que la réduction de l'éclairage public n'affecterait pas la sécurité des habitants. De quoi balayer les inquiétudes les plus courantes liées à l'obscurité.

Les avantages financiers de l'initiative

L'économie d'énergie s'accompagne bien sûr d'une économie financière. Le passage aux lumières LED a permis de diminuer sensiblement la consommation. L'extinction de l'éclairage pendant les nuits d'été devrait permettre de réaliser une économie supplémentaire d'une vingtaine de watt par lampadaire. Sur une année, la commune pourrait ainsi économiser jusqu'à 6 000 €.

Mais l'intérêt financier de cette initiative ne s'arrête pas là. En effet, en réduisant sa consommation d'énergie, la commune de Bray-sur-Somme diminue également sa facture énergétique. Un avantage non négligeable dans un contexte où les prix de l'énergie sont en constante augmentation.

Au-delà des économies, un engagement environnemental

Si les économies réalisées sont indéniables, l'initiative de Bray-sur-Somme revêt aussi un caractère éminemment écologique. La pollution lumineuse est en effet un problème environnemental majeur. Elle perturbe de nombreux animaux, en particulier les oiseaux nocturnes, les insectes, les chauves-souris et les amphibiens.

En réduisant son éclairage nocturne, la commune contribue donc à la protection de ces espèces. C'est une démarche importante pour cette commune labellisée "3 fleurs". Ce label, décerné par le Conseil National des Villes et Villages Fleuris, récompense les communes qui œuvrent pour l'amélioration du cadre de vie, la préservation de l'environnement et le développement du lien social.

Les impacts positifs sur l'écosystème local

La réduction de la pollution lumineuse a des effets positifs sur l'écosystème local. Les insectes, attirés par la lumière, sont moins nombreux à mourir brûlés ou écrasés. Les oiseaux nocturnes retrouvent des conditions de chasse optimales. Les chauves-souris, particulièrement sensibles à la lumière, peuvent se déplacer et se nourrir plus facilement.

Mais les bénéfices de cette initiative ne se limitent pas à la faune. La flore aussi tire profit de ce retour à l'obscurité. Certaines espèces de plantes, perturbées par l'éclairage nocturne, peuvent ainsi retrouver un cycle de croissance normal.

Au-delà de l'économie d'énergie et de la protection de la biodiversité, cette initiative renforce le lien entre les habitants et leur environnement. Elle les sensibilise aux enjeux écologiques et les incite à adopter des comportements plus respectueux de la nature. En somme, un projet qui, loin de plonger Bray-sur-Somme dans l'obscurité, éclaire la voie vers une commune plus durable et respectueuse de son environnement.