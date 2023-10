La fin des tarifs réglementés du gaz est là. Depuis le 30 juin 2023, les prix de vente du gaz aux particuliers ne sont plus régulés. Cette décision, qui a un impact sur près de 2,4 millions de foyers français, a créé une nouvelle dynamique sur le marché de l'énergie. Cet article explique comment cette nouvelle donne pourrait affecter votre facture mensuelle de gaz.

L'ère de la fin des tarifs réglementés du gaz

Depuis le 30 juin 2023, le tarif réglementé de vente (TRV) du gaz n'est plus en vigueur. Cette mesure concerne les clients particuliers et les copropriétés consommant moins de 150 000 kWh. Auparavant, ce tarif était fixé par l'État et révisé chaque mois. Désormais, les fournisseurs d'énergie peuvent fixer leurs propres tarifs.

Qu'est-ce que cela signifie pour les 11 millions de ménages utilisateurs de gaz ?

Pour les 11 millions de foyers qui se chauffent au gaz, la fin de ces tarifs régulés représente un changement majeur. Les prix régulés servaient de bouclier contre les fluctuations du marché de l'énergie. Maintenant, les fournisseurs d'énergie comme Engie, EDF ou Total énergie proposent leurs propres tarifs, qui ne sont plus soumis à un prix fixé par les pouvoirs publics.

Un aperçu des prix du gaz à partir du 1er juillet 2023

Suite à la disparition du TRV, la Commission de Régulation de l’Energie (CRE) a introduit un tarif "repère". C'est une indication du prix du gaz sur le marché. Ainsi, au 1er Octobre 2023, le tarif moyen du kWh est passé à 0,11617 euros TTC.

Une hausse des tarifs du gaz comparable à celle de l'électricité en vue ?

Vous vous demandez sûrement si les prix du gaz vont connaître une hausse similaire à celle de l'électricité. La bonne nouvelle, c'est que le tarif "repère" de la CRE pour le mois de septembre était en baisse. Cette diminution est un signe positif pour les utilisateurs de gaz, qui pourraient voir leurs factures baisser.

La perspective d'une stabilisation des prix du gaz en septembre 2023

Selon Emmanuelle Wargon, présidente de la CRE, le tarif "raisonnable" pour le mois de septembre était de 0,08218 euro par KWh pour le chauffage et de 0,10512 euro par KWh pour l'eau chaude et la cuisson. Bien que les tarifs du gaz en septembre soient plus faibles que ceux d'août, ils restent élevés par rapport à ceux de juillet.

S'adapter à la nouvelle ère du gaz : comment comparer efficacement les offres du marché

Dans ce nouveau paysage énergétique, il est crucial de savoir comparer les différentes offres du marché. Le médiateur national de l'énergie a créé un outil de comparaison des offres de gaz sur le site https://comparateur.energie-info.fr. Lors de la comparaison, prenez en compte les éléments suivants : l'évolution des prix, la qualité du service client, les frais annexes et les critères environnementaux.

Pour connaître le prix "repère" de la CRE, consultez leur site à l'adresse https://www.cre.fr/actualites/la-cre-publie-son-prix-repere-de-vente-de-gaz-naturel-pour-juillet-2023-pour-les-consommateurs-residentiels.