Découvrez des astuces inattendues directement partagées par d'anciens cambrioleurs pour protéger efficacement votre maison. Profitez pleinement de vos vacances sans craindre les intrusions indésirables.

L'art de sécuriser sa maison avant de partir en vacances

Vous partez en vacances ? Rassurez-vous, des techniques simples existent pour sécuriser votre logement durant votre absence.

Faire semblant d'être à la maison : une technique imparable ?

Un domicile vide est une invite ouverte pour les cambrioleurs. Astuce simple mais redoutable : faites croire que vous êtes toujours chez vous. Cumuler du courrier dans la boite aux lettres ou laisser des outils de jardinage à l'extérieur, voilà des indices pouvant attirer les malfaiteurs. Faites appel à un voisin ou un service de gardiennage pour éviter cela.

Les actions à éviter pour ne pas attirer l’attention

Fermer tous vos volets pendant deux semaines peut paraitre une bonne idée pour protéger votre maison, mais cela signale aussi clairement votre absence. Essayez plutôt de créer une illusion de présence avec une gestion intelligente de vos volets, pour faire croire à une activité normale dans la maison.

Des stratégies anti-cambriolage qui font leurs preuves

Outre les subterfuges pour simuler votre présence, des dispositifs de sécurité efficaces existent pour décourager les plus téméraires.

Quels dispositifs de sécurité choisir ?

Les portes et fenêtres sont les principales entrées visées par les cambrioleurs. Optez pour une porte renforcée, en métal par exemple, et pensez à sécuriser vos fenêtres à l'aide de films stratifiés ou de fenêtres feuilletées. Ces mesures simples peuvent faire la différence.

La surveillance à distance : une option rassurante ?

Les nouvelles technologies permettent désormais une surveillance à distance de votre domicile. Cela vous permet de garder un œil sur votre maison, même à des milliers de kilomètres. Certaines entreprises proposent même des prestations de télésurveillance, pour une tranquillité d'esprit maximale.

Comment les cambrioleurs exploitent les failles de votre système de sécurité ?

Les cambrioleurs sont souvent des opportunistes : ils cherchent la facilité et savent exploiter les faiblesses de votre système de sécurité. Ne laissez rien au hasard : vérifiez régulièrement le bon fonctionnement de vos équipements et faites appel à des professionnels pour leur installation et leur maintenance.

Agir après un cambriolage : les démarches à entretenir

Malgré toutes les précautions, un cambriolage peut tout de même survenir. Voici ce que vous pouvez faire pour limiter les conséquences.

Première réaction face à un cambriolage : que faire ?

Un cambriolage est un choc et peut laisser des traces psychologiques. Restez calme et ne touchez à rien : vous pourriez altérer les preuves. Contactez immédiatement la police ou la gendarmerie.

Porter plainte et contacter les assurances : la marche à suivre

Après avoir signalé l'incident aux forces de l'ordre, portez plainte au commissariat ou à la gendarmerie. Prenez également contact avec votre compagnie d'assurance : elle pourra vous guider dans les démarches à suivre pour être indemnisé.