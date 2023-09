Un guide complet pour comprendre les facteurs qui influent sur le coût d'un hangar industriel, y compris les types de matériaux, la structure de construction, l'isolation et les normes en vigueur.

Comprendre les facteurs de prix des hangars industriels

L'estimation du prix d'un hangar industriel peut sembler une tâche déroutante pour le non-initié. Pourtant, plusieurs facteurs décisifs entrent en jeu, dont le choix des matériaux, la structure de construction, l'isolation, et bien plus encore. Décortiquons ces éléments pour mieux comprendre comment ils influent sur le prix final d'un hangar industriel.

Le rôle des matériaux de construction dans le coût d'un hangar industriel

Le choix du matériau de construction est déterminant dans le coût total d'un hangar. Les matériaux communs pour la construction de hangars industriels sont le métal, le bois et la brique ou le béton — chaque matériau ayant ses propres avantages et inconvénients.

Le hangar métallique : un choix économique et modulable

La structure métallique d'un hangar est à la fois légère et robuste, ce qui en fait un choix populaire. En termes de coûts, le métal est souvent moins cher que d'autres matériaux, rendant l'installation d'un hangar métallique plus abordable. Le prix moyen d'un hangar à structure métallique se situe généralement entre 40 et 60 € par m². Néanmoins, le coût peut grimper jusqu'à 100 € par m² pour une structure plus complexe. Bien que le métal soit moins solide qu'un hangar en dur, il offre une polyvalence d'utilisation dans divers secteurs.

Le coût des hangars en dur : les avantages de la durabilité

Une structure en dur, réalisée en béton ou en brique, est certes plus coûteuse, mais elle offre une grande résistance et longévité. Le prix moyen d'un hangar en dur se situe entre 500 et 900 € par m², y compris les fondations. Ce type de hangar assure une sécurité accrue, ce qui pourrait justifier l'investissement plus important.

Pourquoi choisir un hangar en bois?

La construction d'un hangar en bois est une autre alternative, bien que moins fréquente. Le bois offre un meilleur esthétisme et une durabilité correcte, mais il est généralement plus cher que le métal et moins robuste que le béton. Le prix d'un hangar en bois varie généralement entre 60 et 300 € par m².

Comment le type de construction influence le prix ?

Le prix d'un hangar industriel dépend également de sa structure : est-il ouvert, semi-ouvert ou fermé? Est-il isolé ou non?

Les différences de prix entre hangar fermé, semi-ouvert ou ouvert

Un hangar ouvert, sans murs, offre une couverture simple et est généralement moins coûteux que les autres types. Les tarifs pour un hangar ouvert commencent autour de 35 € par m². À l'inverse, un hangar fermé, doté de murs et d'une porte d'accès, coûtera plus cher, avec des tarifs démarrant à 45 € par m². Enfin, un hangar semi-ouvert, ayant une structure comparable à celle des hangars pour avions, se trouve à mi-chemin entre les deux en termes de coût.

L'impact de l'isolation sur le coût d'un hangar industriel

L'isolation d'un hangar peut augmenter significativement son coût. Pour un hangar fermé et isolé, le prix peut monter jusqu'à 130 € le m². Si le hangar est destiné au stockage de produits sensibles aux variations de température, l'isolation est une nécessité qui justifie ce coût supplémentaire.

Les critères pour choisir le bon hangar industriel

Devant l'éventail des options, comment choisir le hangar approprié à vos besoins? Trois critères principaux sont à considérer : l'usage prévu du hangar, son emplacement futur, et le type de produits ou d'équipements à y stocker. Par exemple, un hangar destiné à abriter des véhicules nécessitera plus d'espace qu'un hangar pour stocker des produits. De plus, le choix du matériau de construction et la taille du hangar seront largement dictés par l'emplacement prévu pour celui-ci. Enfin, pensez aux options supplémentaires nécessaires, comme la ventilation ou l'isolation, en fonction des objets à entreposer.

Les normes à respecter pour la construction d'un hangar industriel

Les hangars industriels, bien qu'ils ne soient pas destinés à un usage résidentiel, doivent répondre à des normes précises pour garantir sécurité et durabilité. Les normes DTU régissent le choix des matériaux et le dimensionnement de l'ouvrage. La réglementation thermique 2012 vise à normaliser la consommation énergétique des bâtiments. Enfin, des normes spécifiques régissent la résistance des charpentes et toitures aux charges de neige et aux vents violents. Le respect de ces normes est vital pour garantir la sécurité des personnes et la conformité réglementaire du hangar.

Des astuces pour estimer le coût d'un hangar industriel

Pour estimer le prix d'un hangar, la première étape consiste à définir vos besoins précis : usage, taille, caractéristiques spécifiques, etc. Ensuite, choisissez le matériau de construction en fonction de vos besoins et de votre budget. Enfin, demandez des devis à des constructeurs spécialisés pour obtenir une estimation précise et fiable du coût total.

Acheter un hangar industriel : les avantages et les inconvénients à peser

L'achat d'un hangar industriel présente à la fois des avantages et des inconvénients. D'une part, il offre un espace supplémentaire pour le stockage ou d'autres activités, une grande flexibilité d'utilisation, et une solidité à toute épreuve. De plus, il peut être personnalisé pour répondre aux besoins spécifiques de l'entreprise et peut même représenter un investissement potentiel en générant des revenus locatifs. D'autre part, l'achat d'un hangar représente un coût initial élevé, nécessite un entretien régulier, peut engendrer des démarches administratives et des coûts supplémentaires, et limite la flexibilité géographique de l'entreprise. Enfin, le risque de vacance prolongée du hangar peut affecter les revenus si la demande de l'industrie diminue.