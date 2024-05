Taxe Abri de Jardin : Vérifiez si vous devez la payer cette année

Depuis son introduction en 2012, la taxe d'aménagement, surnommée la taxe abri de jardin, a généré de nombreuses discussions parmi les propriétaires. Cette taxe concerne ceux qui choisissent d'ajouter une piscine, un abri de jardin ou toute autre installation extérieure à leur propriété. Mais, attention, tous les projets de construction ne sont pas automatiquement assujettis à cette taxe. Des critères spécifiques doivent être remplis pour qu'une construction soit taxable.

Pour commencer, la dimension de l'installation joue un rôle crucial. Toute construction close et couverte avec une surface de plancher supérieure à 5 m² et une hauteur sous plafond d'au moins 1,8 mètre se voit appliquer cette taxe. Il est à noter que les structures non couvertes échappent à cette règle. Quant aux piscines, elles sont également concernées par cette taxation, calculée de manière forfaitaire.

La taxe est récoltée soit par les communes, soit par les départements, à l'exception de l'Île-de-France, ce qui entraîne des variations dans les montants exigés d'une région à l'autre. Le calcul de la taxe se base sur la multiplication de la surface taxable par la valeur annuelle par mètre carré déterminée par la collectivité, puis par le taux choisi par cette dernière. Pour l'année 2024, la valeur par mètre carré a été fixée à 1 036 euros en Île-de-France et 914 euros pour les autres régions. Les piscines, quant à elles, sont soumises à un tarif forfaitaire de 258 euros par mètre carré.

Le taux appliqué par les communes peut varier de 1 % à 5 %, et même atteindre 20 % dans certains cas. Afin de simplifier le processus pour les propriétaires, un simulateur en ligne a été développé par le gouvernement, permettant de prévoir le montant de la taxe dû. Concernant le paiement, si la taxe est inférieure à 1500 €, une facture unique est envoyée après 90 jours de la fin des travaux. Pour les plus grandes constructions dépassant les 5 000 m², la taxe est échelonnée en deux paiements : 50 % neuf mois après la fin des travaux et les 35 % restants après dix-huit mois.

Certaines constructions peuvent bénéficier d'une réduction ou d'une exonération de cette taxe. Une réduction pouvant atteindre 50 % est applicable aux premiers 100 m² d'un logement principal, ainsi qu'aux locaux industriels ou artisanaux, aux entrepôts, hangars non accessibles au public et aux parkings couverts liés à une activité commerciale. Les exonérations, elles, touchent principalement les installations de moins de 5 m², la reconstruction à l'identique post-sinistre et les constructions découlant d'un plan de prévention des risques.

En définitive, la taxe abri de jardin reste un sujet complexe qui nécessite une attention particulière de la part des propriétaires envisageant des travaux d'extension. Bien que cette taxe puisse paraître comme un fardeau supplémentaire, comprendre ses mécanismes et conditions d'application peut permettre de mieux anticiper les coûts et d'éviter des surprises désagréables. Avant de planifier toute nouvelle construction, il est judicieux de se renseigner auprès de sa municipalité et de consulter le simulateur en ligne pour évaluer l'impact financier de son projet.