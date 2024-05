Impôts 2024 : N'oubliez pas de cocher cette case si vous avez un jardin pour réduire votre imposition

Le printemps est là, et avec lui, l'heure de remplir sa déclaration d'impôts. Pour ceux qui bénéficient d'un espace vert, sachez qu'une possibilité méconnue pourrait alléger considérablement votre feuille d'impôts. Tout réside dans une petite case, souvent ignorée, qui pourrait pourtant vous faire économiser de précieux euros.

En effet, selon une étude de l'Ifop pour l'Union Nationale des Entreprises du Paysage (Unep), près de deux tiers des Français sont propriétaires d'un jardin. Cet espace, au-delà d'être un lieu de détente et de partage, pourrait s'avérer être un atout fiscal non négligeable.

Ce que beaucoup ignorent, c'est que l'emploi d'un salarié pour des travaux de jardinage à domicile peut ouvrir droit à des avantages fiscaux. Le gouvernement a mis en place un crédit d'impôt spécifique pour encourager les services à la personne, y compris le jardinage. Ce dispositif permet de récupérer 50 % des dépenses engagées pour l'entretien de votre jardin, jusqu'à une limite annuelle qui peut aller jusqu'à 12 000 euros, voire plus dans certains cas spécifiques.

Alors, comment profiter de cet avantage fiscal ? Il suffit d'indiquer le montant des dépenses engagées pour l'emploi d'un salarié à domicile dans la déclaration de revenus, précisément en renseignant la case 7DB. Ne négligez pas de soustraire les aides reçues qui doivent être reportées dans une autre section. L'administration fiscale se chargera ensuite de calculer le montant du crédit d'impôt auquel vous avez droit, qui sera directement visible sur votre avis d'imposition.

Mais soyez vigilant, il est nécessaire de conserver tous les justificatifs de ces dépenses. L'administration peut vous les demander pour vérifier l'exactitude de votre déclaration. Ces justificatifs incluent les factures des entreprises de services à la personne ou les bulletins de salaire si vous employez directement un jardinier.

Vous pourriez vous demander pourquoi ce dispositif est si peu connu et utilisé. La réponse réside probablement dans la complexité perçue de la déclaration fiscale et dans une méconnaissance des différents crédits d'impôt disponibles. Pourtant, avec un peu d'attention et cette information clé, votre jardin peut devenir un véritable levier d'économies fiscales.

Le jardinage est une passion pour de nombreux Français, et cette activité, en plus d'apporter du bien-être, peut donc se révéler bénéfique pour votre porte-monnaie. En ces temps où la recherche d'économies est plus pertinente que jamais, ne passez pas à côté de cette opportunité.

En conclusion, si vous faites partie des nombreux Français qui profitent des joies d'un jardin, prenez un moment pour vérifier votre déclaration d'impôts. Le crédit d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile, et particulièrement pour des travaux de jardinage, est une aubaine fiscale qu'il serait dommage d'ignorer. Alors que la période de déclaration bat son plein, un coup d'œil attentif à votre espace vert pourrait bien vous faire réaliser des économies substantielles.