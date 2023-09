Imaginez un instant acheter la maison de vos rêves pour la voir s'effondrer deux mois plus tard... C'est le terrible fait divers dont nous allons vous parler aujourd'hui, une histoire qui souligne l'importance des diagnostics immobiliers et des audits énergétiques.

Benjamin et Constance, un couple dans la trentaine, ont fait cette douloureuse expérience. Après avoir investi dans une maison dans le Nord de la France, ils ont vu leur rêve de propriété tourner en cauchemar.

Lors de leur première visite, le couple a remarqué un "bardage sur la façade". Sur interrogation, l'agent immobilier a répondu qu'il s'agissait de simples infiltrations. Ce n'est qu'en retirant plus tard le lambris que la vérité est apparue : il y avait un trou dans la façade.

Peu après leur emménagement, Benjamin et Constance ont décidé de réaliser des travaux d'isolation. Rien ne laissait présager le drame qui allait suivre. Alors qu'elles retiraient le placo, les équipes de travaux ont constaté l'effondrement d'une partie de la façade arrière.

Le couple s'est retrouvé avec une facture de 45 000 euros pour la démolition de leur maison, le bâtiment voisin risquant également de s'écrouler.

Benjamin et Constance ont dû retourner vivre chez les parents de cette dernière, se retrouvant avec un terrain vide et une importante dette à rembourser. Cette situation aurait pu être évitée avec un diagnostic immobilier approfondi.

En effet, un audit énergétique aurait pu mettre en évidence les faiblesses de la structure du bâtiment. Les diagnostics immobiliers sont essentiels pour éviter ce genre de mésaventure. N'hésitez pas à investir dans des DPE de qualité lors de votre prochain achat immobilier.

Aujourd'hui, Constance et Benjamin ont engagé une procédure judiciaire contre les anciens propriétaires et l'agent immobilier. C'est un long et coûteux processus, qui témoigne de l'importance de faire confiance à des professionnels sérieux lors de vos transactions immobilières.

Alors, avant de signer pour l'achat de votre prochaine maison, assurez-vous d'avoir effectué tous les diagnostics nécessaires. C'est le seul moyen de vous prémunir contre les mauvaises surprises et de vivre en toute sérénité dans votre nouvelle demeure.