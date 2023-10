Face au spectre d'une pénurie d'électricité en hiver, le gouvernement envisage une mesure plutôt inattendue : la réduction de la puissance de la consommation d'électricité résidentielle. L'objectif? Éviter une panne générale du réseau...

Un projet de décret est actuellement à l'étude pour mener une expérimentation à grande échelle, visant à limiter la demande d'électricité de 200 000 foyers français équipés d'un compteur Linky. Les dates de ce test? Dès la publication du décret et jusqu'au 31 mars 2024.

Une mesure de prévention contre le "black-out"

Le compteur Linky joue un rôle clé dans cette expérimentation. Grâce à sa capacité à moduler la puissance maximale d'électricité qu'un foyer peut consommer, il permettra la mise en œuvre du test. Il s'agit d'une réduction de la puissance maximale des clients des fournisseurs d'électricité pendant un jour ouvré, et sur une durée maximale de quatre heures. Les horaires envisagés? Entre 6h30 et 13h30 et entre 17h30 et 20h30.

Diminuer le risque de coupure en réduisant la puissance

Attention, cette limitation de puissance ne se fera pas sans conséquences pour les habitants. En effet, les foyers équipés d'un compteur Linky disposent d'une puissance de 3 à 36 kilovoltampère (kVA), selon Enedis, le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité. La plupart des Français utilisent une puissance de 6 kVA, adaptée pour un logement de moins de 80 m2 avec chauffage électrique, ou un plus grand appartement mais chauffé au gaz.

Si la limitation imposée par le gouvernement est de 3 kVA, cela suffirait pour faire fonctionner les équipements courants peu énergivores. En revanche, avec une puissance de 6 kVA, il est possible de se chauffer à l'électricité pour un logement inférieur à 80 m2 et d'utiliser un lave-linge ou un lave-vaisselle en même temps que d'autres appareils ménagers.

Les conséquences d'une coupure d'électricité

Quand la puissance est insuffisante pour alimenter tous vos appareils en même temps, vous risquez de voir votre compteur disjoncter et de subir une coupure d'électricité. Le gouvernement a précisé que ce mécanisme ne serait activé que si tous les autres leviers d'économie d'énergie étaient insuffisants pour prévenir un effondrement du réseau électrique.

Bien que la sobriété énergétique reste la meilleure solution pour alléger le système en période de pointe et garantir son bon fonctionnement, ce test est l'une des pistes que le gouvernement a étudiées. En parallèle, il encourage les Français à opter pour des abonnements dont les tarifs varient en fonction des pics de consommation d'électricité et des jours de l'année.

Restez attentif à ces nouvelles mesures et adaptez votre consommation en conséquence pour éviter tout dysfonctionnement.