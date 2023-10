Le thermomètre descend, l'hiver pointe le bout de son nez. Pour certains, le chauffage au bois est une solution économique et écologique pour se réchauffer. Pourtant, saviez-vous que le simple fait de chercher du bois en forêt, même pour votre propre usage, peut vous couter cher ?

Une facture salée pour un bois forestier

Plus de 7 millions de français font le choix du chauffage au bois. Mais attention, ne vous aventurez pas dans les forêts privées pour y dénicher votre combustible. 75% du parc forestier français est privé et le prélèvement de bois sans autorisation est sévèrement puni par la loi. Non seulement, vous vous exposez à une amende, mais vous risquez également jusqu'à trois années d'emprisonnement. Et pour cause, le bois est considéré comme une propriété privée, et son prélèvement sans autorisation est vu comme un acte de vol.

Et les forêts publiques ?

Si vous pensez être plus malin en vous tournant vers les forêts publiques, réfléchissez-y à deux fois. L'enlèvement de bois planté ou non, dont le tour de taille est inférieur à 20 centimètres, est également interdit. Tout contrevenant s'expose à une amende de 1 500 euros. Le tas de bûches que vous trouvez en forêt n'est pas un cadeau de la nature, mais bien le fruit du travail d'exploitants autorisés par les collectivités publiques.

Malgré ces restrictions, ne vous inquiétez pas pour votre approvisionnement. Les experts de la filière bois assurent que les stocks sont suffisants pour cet hiver et que les prix resteront stables. Alors, ne prenez pas de risques inutiles. Privilégiez l'achat de votre bois auprès de fournisseurs agréés. En plus d'éviter les ennuis, vous contribuez à soutenir l'économie locale et à préserver nos forêts.

Alors, la prochaine fois que vous envisagez de ramasser du bois en forêt, pensez à ces informations. Votre porte-monnaie, et nos forêts, vous remercieront.