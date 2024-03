Pâques 2024 : 8,5/20 pour ces tablettes de chocolat à éviter selon 60 Millions de consommateurs

Pâques approche et les rayons des supermarchés débordent de chocolats en tout genre. Mais attention, certaines tablettes sont à éviter pour une consommation saine et responsable, comme le révèle une enquête récente de 60 Millions de consommateurs.

Une enquête récente dévoile les tablettes de chocolat à éviter

Pour cette étude, le magazine s'est concentré sur les tablettes de chocolat et a évalué leurs qualités en fonction de trois critères : la liste des ingrédients et des additifs, les valeurs nutritionnelles et les certifications et labels.

Des marques populaires épinglées

Parmi les tablettes de chocolat à éviter, on retrouve des marques distributeurs comme Carrefour, Leclerc et Auchan, mais aussi des marques traditionnelles telles que Milka, Poulain et Lindt.

Les marques distributeurs à bannir

Les tablettes "Classic chocolat au lait" de Carrefour, "Lait tendre, tablette d'or Marque Repère" de Leclerc et "Lait Alpin" d'Auchan ont toutes obtenu des notes médiocres, autour de 9/20. Ces produits sont critiqués pour leur mauvaise composition nutritionnelle et leur impact environnemental.

Les marques traditionnelles à éviter

"Milka au lait du Pays Alpin", "Au bon lait responsable" de Poulain et "Extra fondant lait" de Lindt ont également reçu de mauvaises notes, allant de 8,5/20 à 9/20. Malgré quelques points positifs, ces chocolats sont à bannir en raison de leur haute teneur en sucre et en graisses.

Comment choisir un chocolat sain et responsable ?

Pour choisir un chocolat de qualité, il est essentiel de prendre en compte la liste des ingrédients, les valeurs nutritionnelles et les labels. Privilégiez les chocolats avec une faible teneur en sucre et en graisses, et optez pour des labels de commerce équitable et des certifications environnementales.

Alors, pour célébrer Pâques tout en préservant votre santé et l'environnement, pensez à consommer responsable et à choisir des chocolats de qualité.