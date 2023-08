Diagnostiqueurs et propriétaires : une relation parfois compliquée

Dans le monde de l'immobilier, la relation entre le diagnostiqueur et le propriétaire peut parfois se révéler complexe. Le sujet du Diagnostic de Performance Énergétique (DPE) est souvent le point de discorde. Les réactions des propriétaires face aux résultats peuvent varier, donnant lieu à des comportements parfois déroutants. Cela soulève une question pertinente : devrions-nous envisager de former les propriétaires pour une meilleure compréhension de ces enjeux ?

L'incompréhension des propriétaires : des comportements préoccupants

Les propriétaires de biens immobiliers ont parfois des attitudes qui vont à l'encontre de leurs propres intérêts et de leurs obligations légales.

Demander plusieurs DPE et exiger le remboursement des moins favorables;

Solliciter la modification de la classe énergétique du DPE;

Refuser de payer la prestation si les résultats ne correspondent pas à leurs attentes;

Faire preuve d'un manque de respect envers le technicien, en ignorant que la méthode DPE est une convention;

Se considérer plus compétent que le diagnostiqueur certifié;

Nier l'importance des diagnostics immobiliers.

Malheureusement, ces comportements peuvent s'avérer épuisants pour les professionnels du diagnostic, qui passent plus de temps à faire de la pédagogie qu'à effectuer leur travail.

La formation des propriétaires : une solution possible ?

Face à ces comportements problématiques, une solution se dessine : la formation des propriétaires. Non pas pour faire d'eux des experts, mais pour leur donner les outils nécessaires pour comprendre le sujet et ses enjeux. Les propriétaires formés seraient moins susceptibles de tomber dans le piège des fausses promesses et des prestations à bas prix, et pourraient ainsi éviter les arnaques. La formation pourrait également être un moyen efficace de responsabiliser les propriétaires.

Une affaire d’État : la sensibilisation des propriétaires à leurs obligations

Malheureusement, la sensibilisation des propriétaires à leurs obligations ne peut reposer uniquement sur les épaules du diagnostiqueur. Il s'agit d'une tâche qui nécessite une action d'Etat. En effet, une campagne de communication efficace sur les diagnostics pourrait faire une grande différence. Un effort concerté de la part de l'Etat pourrait permettre d'agir concrètement et publiquement pour le bien de tous : les diagnostiqueurs, les propriétaires, les locataires, la santé publique et l'environnement.

L'appel à l'action

Le temps est venu d'agir. Les diagnostics énergétiques sont essentiels pour notre futur. Ils permettent d'identifier les économies d'énergie potentielles et contribuent à la lutte contre le changement climatique. Si les propriétaires comprenaient mieux ces enjeux, ils seraient plus susceptibles de jouer un rôle actif dans cette transition vers un avenir plus durable. Alors, pourquoi ne pas envisager l'éducation comme premier pas vers ce changement ?