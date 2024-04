Attention, votre pension de réversion risque de s'envoler en 2024!

La pension de réversion représente un soutien financier crucial pour le conjoint survivant après le décès de son partenaire. Cependant, la perception de cette aide est soumise à des conditions strictes, notamment en termes de ressources. Avec les ajustements récents, comprendre ces changements s'avère vital pour les bénéficiaires potentiels.

Débutons par le principe de base : la pension de réversion est conçue pour le conjoint survivant d'un couple légalement marié, lui attribuant une part de la retraite du défunt. La clé pour en bénéficier? Ne pas dépasser un certain seuil de revenus. À partir de janvier 2024, le calcul de l'éligibilité prendra une nouvelle tournure.

Le seuil critique pour une personne seule s'aligne désormais sur le Smic, ajusté à 11,65 euros de l'heure au début de l'année. Par conséquent, le revenu annuel brut ne doit pas excéder 24 232 euros. Pour ceux vivant en couple, le plafond passe à 38 771,20 euros. Une précision capitale pour les aspirants bénéficiaires, car dépasser ces montants signifie la perte de l'allocation.

Une nuance importante concerne les personnes de plus de 54 ans et actives. Dans ce cas, seulement 70 % de leurs revenus professionnels sont pris en compte dans le calcul des ressources annuelles. Pour ce qui est du montant attribué, il représente 54 % de la retraite que le défunt touchait ou aurait pu toucher, oscillant entre 324,97 euros et 1 043,28 euros mensuels. Il est crucial de souligner que ces chiffres concernent uniquement la retraite de base, les complémentaires et celles de la fonction publique étant régies par leurs propres règles.

Si les revenus cumulés du bénéficiaire avec la pension de réversion franchissent le seuil autorisé, une réduction du montant de la pension est appliquée. Toutefois, une majoration est envisageable si le défunt avait atteint l'âge de la retraite à taux plein, fixant le plafond de ressources à 976,26 euros mensuels.

Une réforme potentielle pourrait bouleverser le paysage des pensions de réversion. Jusqu'à présent réservée aux couples mariés, l'ouverture de cette allocation aux partenaires non-mariés est à l'étude. Cette idée émane d'un document du Conseil d'orientation des retraites publié le 1er février dernier. Si elle venait à être adoptée, cette mesure marquerait un tournant, offrant une justice financière aux couples non-mariés tout en impactant potentiellement le montant alloué aux couples mariés.

La pension de réversion, bien que complexe, demeure un pilier pour les conjoints survivants. Les changements de 2024 et les discussions en cours soulignent l'importance de rester informé et préparé. La clé? Connaître les règles en vigueur et anticiper les ajustements futurs pour sécuriser vos droits et votre avenir financier.