Ces Français ont été victime d'une usurpation d'identité sur de fausses annonces immobilières. Voici la solution pour vous protéger.

En 2023, face à une montée inquiétante des risques liés à l'usurpation d'identité, la protection de vos données personnelles s'impose comme une priorité. Particulièrement dans le monde de l'immobilier, où les échanges de documents officiels sont monnaie courante. Cet article vous présente des stratégies simples et efficaces pour sécuriser vos documents officiels et vous prémunir des pièges courants sur le marché immobilier.

Ne vous laissez pas berner par les offres immobilières trop belles pour être vraies

La recherche d'un logement, surtout dans les zones tendues, peut s'avérer être un véritable parcours du combattant. Entre la concurrence féroce et la pression pour fournir rapidement des documents officiels, vous pourriez être tenté par des offres alléchantes en surface mais qui cachent souvent un piège.

De fausses annonces immobilières proposant des biens dans des secteurs très recherchés à des prix attractifs pullulent. Pharos, la plateforme de signalement des comportements illicites, a recensé plus de 600 alertes pour de fausses locations depuis le mois de janvier 2022. Soyez vigilant et méfiez-vous des offres trop séduisantes. Assurez-vous de vérifier minutieusement l'authenticité de l'annonce avant de transmettre vos documents officiels.

Protégez vos documents avec fiabilité : votre guide étape par étape

Pour contrer cette menace, le gouvernement a mis en œuvre la plateforme Dossier facile. Celle-ci permet de télécharger tous les documents requis et de monter son dossier de location en toute sérénité. Une fois les documents vérifiés, un lien internet est généré pour partager votre dossier avec les propriétaires intéressés. Les documents sont alors affichés avec un filigrane officiel pour éviter leur utilisation frauduleuse.

Dans la même optique, le site du gouvernement a introduit FiligraneFacile. Ce service permet d'ajouter un filigrane à tout document officiel pour le protéger. Vous sélectionnez le fichier à traiter, choisissez l'intitulé du filigrane, par exemple "document exclusivement réservé à la location", et téléchargez votre document modifié. La sécurité est assurée car les documents sont immédiatement supprimés une fois le service utilisé. Aucune autre utilisation n’est faite.

Économies d'énergie et immobilier : Les grandes tendances de 2023 à connaître

Les économies d'énergie sont au cœur des préoccupations en 2023, et le secteur immobilier n'est pas en reste. Les propriétaires et locataires cherchent de plus en plus à réduire leur consommation énergétique et à améliorer le DPE de leur logement. Les audits énergétiques deviennent donc de plus en plus courants, et il est recommandé de se familiariser avec les différentes mesures d'économie d'énergie existantes.

En cherchant un logement, prenez en compte non seulement le prix du loyer, mais aussi le coût énergétique du logement. Un logement énergivore peut vous coûter cher à long terme et nuire à l’environnement. Faites appel à des experts en économie d'énergie pour vous conseiller et éventuellement réaliser un audit énergétique de votre futur logement.