Tout comme la toiture, les murs sont une source de déperdition thermique dans une habitation. En les isolant par l’intérieur, on traite efficacement les ponts thermiques. Cependant, bien que l’isolation d’un mur par l’intérieur permette d’améliorer les performances énergétiques d’un logement, elle peut parfois empiéter sur la surface habitable. Heureusement, qu’il existe une myriade de méthodes permettant d’isoler les murs tout en limitant la perte d’espace.

Que prévoit la réglementation sur l’isolation d’un mur intérieur ?

Dans les foyers, la consommation d’énergie est au centre des préoccupations, car elle a un impact sur l’environnement et coûte assez cher. Ceci étant, les ménages n’ayant pas assez de ressources financières n’arrivent pas à décaisser les fonds nécessaires pour améliorer l’isolation de leur logement. C’est justement la raison pour laquelle, les normes en vigueur se durcissent encore plus et obligent les propriétaires à prévoir une meilleure isolation dans les maisons ou appartement.

En 2020, la norme RT 2020 été mise en place dans le but de renforcer la performance énergétique des nouveaux bâtiments. Cette réglementation met en avant l’économie d’énergie et exige que la consommation de chauffage ne dépasse pas 12 kW/m². Vu que les consommations de chauffage ne doivent pas dépasser le seuil fixé, il est obligatoire de bien les isoler au moment de la construction du bien immobilier.

Pour économiser l’énergie, il est conseillé d’effectuer une isolation intérieure en enveloppant les murs d’un produit isolant. Toutefois, il va falloir être conforme aux lois en veillant à ce que la résistance thermique des matériaux ne soit pas supérieure à 2,8 m².K/W. Par conséquent, si vous êtes en pleine construction de votre logement ou en pleins travaux de rénovation, vous devez respecter la norme RT 2020.

Quelle est la meilleure méthode pour isoler les murs intérieurs ?

Généralement, plusieurs méthodes sont employées pour l'isolation des murs par l’intérieur. Au nombre de celles qui sont les plus courantes figure l’application des isolants sur les murs. Cette technique consiste à coller des isolants en formes de panneaux ou à projeter des produits isolants en flocon sur une surface ne présentant aucun défaut.

Poser de l’isolant entre le lattage des murs est également l’une des méthodes utilisées couramment pour isoler les murs par l’intérieur. Elle permet de rectifier l’irrégularité de la surface. La dernière méthode courante est la mise en place d’une contre-cloison sur des surfaces ou murs qui existaient.

Cette technique d’isolation permet d’améliorer la performance énergétique de la maison ainsi que son isolation phonique. Il est important de savoir que ces diverses techniques d’isolation de murs intérieurs n’ont pas la même efficacité. Celles-ci se démarquent par l’inertie thermique et la densité des isolants.

Quelques astuces pour isoler un mur intérieur sans perdre de la place

L’isolation des murs par l’intérieur permet de ne pas endommager l’aspect extérieur d’une maison. Cependant, cette technique d’isolation peut avoir un impact sur la superficie habitable. Heureusement qu’il existe plusieurs solutions pour gagner de l'espace au cours de l’isolation des murs intérieurs.

Néanmoins, avant tout, il est essentiel de vérifier la conductivité thermique de l’isolant. De cette manière, vous limiterez la perte de place. De même, la vérification de la conductivité thermique vous évite d’augmenter la densité du produit isolant pour bourrer les pertes thermiques sur les parois des murs.

La pose de panneaux isolants rigides

Cette option est celle qui est la plus privilégiée par les personnes qui souhaitent perdre le moins de place possible. En fonction de vos envies, vous pouvez opter pour la pose de panneaux rigides de laine de verre ou de polyuréthane. Avant d’utiliser cette méthode, il est indispensable que le mur à isoler soit dans un état irréprochable. De même, il doit être bien lisse pour que la colle à isolant adhère bien.

La projection d’isolant sur les murs

À défaut de poser des panneaux isolants rigides, vous pouvez projeter un isolant directement sur le mur. Grâce à cette technique, vous dissimulerez les imperfections du mur à isoler. Il est possible de projeter l’isolant dans un mur creux. Profitez alors de l’espace disponible au centre d’une cloison pour projeter un isolant en vrac.

La peinture isolante

Les peintures thermo-isolantes proposent également une excellente isolation thermique. Vous n’aurez qu’à appliquer au moins deux couches, sur le mur à isoler, pour obtenir un résultat optimal. Toutefois, avant d’acheter une peinture isolante, vous devez vous renseigner sur le prix d’achat. Par ailleurs, il est préférable que vous fassiez appel à un professionnel pour qu’il applique la peinture isolante.

Les isolants sous-vides

Apparu en France depuis plus d’une décennie, l’isolant sous vide, encore appelé panneau isolant sous vide (PIV) est l’un des plus performants sur le marché. Ayant une épaisseur de 3 cm, il se démarque par une conductivité thermique variant entre 0,0042 à 0,005 W/m.k. À titre informatif, 1 cm de VIP équivaut à 9 cm de laine de verre.

Les panneaux minces

Excellente alternative pour le renforcement des murs extérieurs, les panneaux minces se présentent sous formes de feuilles réfléchissantes. Ils permettent une bonne étanchéité et évitent d’augmenter l’épaisseur d’un isolant conventionnel.



Quels sont les principaux matériaux à utiliser pour isoler un mur intérieur sans perdre d'espace ?

Un grand nombre de matériaux permettent d’isoler un mur intérieur. Généralement, pour éviter de perdre de la place, les propriétaires optent pour un produit à faible épaisseur. Néanmoins, avant d’effectuer un choix, il serait bien de tenir compte des particularités de ce support. Voici les matériaux adaptés pour une isolation de mur intérieur.

La laine de verre

Polyvalente, la laine de verre peut être appliquée sur tout type de surface (combles, plafond, murs, planchers, etc.). Pour l'isolation d'un mur intérieur sans perdre d'espace, les experts recommandent deux sortes de conditionnement : les panneaux rigides ainsi que les rouleaux semi-rigides. Vous aurez besoin d’une laine de 12 cm environ pour obtenir une résistance thermique de 3.7 m².K/W.

La fibre de bois

Matériau 100% naturel, la fibre de bois est conçue avec des chutes de bois, mais elle n’est pas aussi performante que les autres types d’isolant. Elle permet néanmoins d’améliorer le confort thermique durant les saisons chaudes de l’année. Avec une épaisseur de 14,5 cm, la fibre de bois vous offrira une excellente isolation thermique durant la saison hivernale.

Le polyuréthane

Caractérisé par son grand pouvoir isolant, le polyuréthane résiste aussi bien à l’humidité qu’à la compression. Comparativement aux autres types d’isolant, il est moins encombrant et est ainsi adapté pour une isolation de mur intérieur n’entrainant aucune perte de place.

L’utilisation d’une mousse de polyuréthane ayant une épaisseur de 10 cm permet d’obtenir une conductivité thermique de 3.8 m².K/W. Dans le cas où vous préférez un polyuréthane en panneaux, il est conseillé d’opter pour un produit isolant dont l’épaisseur varie entre 9 et 11 cm permettant ainsi d’isoler un mur intérieur sans perdre de la place.