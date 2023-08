La rénovation énergétique devient une priorité nationale. Le gouvernement entend faire de chaque citoyen un acteur de ce changement en lançant une grande concertation autour du programme France Rénov’. Quelle est cette initiative ? Pourquoi votre participation est-elle essentielle ? Poursuivez la lecture pour comprendre comment vous, les accompagnateurs, et le financement participent à la réussite de cette transition énergétique.

L’appel à la participation citoyenne pour une rénovation énergétique efficace

Qu'est-ce que la concertation autour de France Rénov’ ?

France Rénov’ est un programme initié par l'Agence nationale de l'habitat (Anah) qui vise à aider les ménages à réaliser des travaux de rénovation énergétique. Véritable service public de la rénovation énergétique, il compte plus de 2 300 conseillers répartis dans 550 espaces conseils sur tout le territoire. Le gouvernement a récemment lancé une vaste concertation autour de ce programme. Cet appel à la participation citoyenne a pour objectif de recueillir les avis et propositions des différents acteurs et utilisateurs de France Rénov’, notamment des associations représentatives des collectivités territoriales, afin de renforcer et d'améliorer ce dispositif.

Pourquoi votre voix est importante ?

Votre participation à cette concertation est cruciale. En effet, chaque retour d’expérience, chaque idée novatrice ou proposition concrète permet de mieux comprendre les attentes des usagers vis-à-vis du programme, d’identifier les points d’amélioration et de proposer des solutions adaptées. Cette démarche participative s'inscrit dans une volonté de co-construction et de co-décision, où chaque citoyen a son mot à dire et peut contribuer à façonner le futur de la rénovation énergétique en France.

Le rôle clé des accompagnateurs dans le programme France Rénov’

Un dispositif d’accompagnement élargi : quels changements ?

Les accompagnateurs France Rénov’ jouent un rôle crucial dans le succès de ce programme. Ils sont chargés de conseiller et d'accompagner les ménages dans leurs projets de rénovation énergétique. Afin de renforcer leur action, le gouvernement a récemment élargi le dispositif à de nouveaux acteurs. Désormais, les architectes, auditeurs énergétiques qualifiés et sociétés de tiers-financement peuvent candidater pour devenir accompagnateurs. Ces derniers ont ainsi la possibilité d'apporter leur expertise et leur savoir-faire à la réussite des projets de rénovation.

Comment peuvent-ils aider les particuliers dans leurs projets de rénovation ?

Les accompagnateurs France Rénov’ sont là pour guider les ménages tout au long de leur parcours de rénovation énergétique. Ils peuvent apporter des conseils techniques, aider à la recherche de financements, accompagner dans le montage des dossiers administratifs, etc. Leur rôle ne se limite pas à un simple conseil, ils sont véritablement là pour faciliter et fluidifier le parcours de rénovation, et rendre ainsi ces travaux accessibles au plus grand nombre.

Repenser le financement pour une transition énergétique réussie

Les défis du financement de France Rénov’

Le financement du programme France Rénov’ est un enjeu majeur. Le gouvernement a confirmé la sécurisation des moyens financiers alloués à ce programme, cofinancé par les Régions notamment à travers le programme des Certificats d’économies d’énergie (CEE) « Sare ». Cependant, assurer la pérennité de ces financements et les adapter aux besoins croissants en matière de rénovation énergétique constitue un défi de taille.

Les solutions envisagées pour rendre la rénovation énergétique accessible à tous

Pour relever ce défi, le gouvernement envisage plusieurs solutions. Il prévoit notamment de prolonger le programme des CEE « Sare » jusqu’au 31 décembre 2024, et de lancer un nouveau programme de CEE pour financer les missions des accompagnateurs Rénov’ en 2024. Les modalités pratiques de ce programme seront révélées cet été. Ces mesures visent à rendre la rénovation énergétique accessible à tous les ménages, quelle que soit leur situation financière.

L'heure de l'action a sonné. Chacun de nous, par sa participation active, peut contribuer à faire de la rénovation énergétique une réussite. Alors n'hésitez pas à faire entendre votre voix au sein de cette grande concertation et à vous engager aux côtés des accompagnateurs France Rénov’ pour un avenir énergétique plus durable.