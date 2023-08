En 2023, certaines villes françaises se distinguent particulièrement en matière de rentabilité locative. Continuons l'exploration de ces lieux privilégiés pour un investissement immobilier judicieux et rentable.

Nantes : Zoom sur une cité en plein essor immobilier

Nantes, la belle de l'Ouest, est le théâtre d'un essor remarquable en termes de rentabilité locative. La cité des Ducs voit effectivement sa demande locative croître au fil des années. Elle tire parti de son dynamisme économique, de son attractivité culturelle, mais aussi de la présence de nombreux établissements d'enseignement supérieur de qualité.

Cette croissance soutenue de la demande locative n'est pas étrangère à l'augmentation constante de la rentabilité locative de la ville. Les quartiers de l'Île de Nantes, de Malakoff et du Centre-Ville sont particulièrement prisés. Ils offrent des rendements locatifs compétitifs et des perspectives de valorisation des biens immobiliers particulièrement séduisantes. Nantes est donc une destination de choix pour un investissement immobilier rentable.

Par ailleurs, Nantes bénéficie d’une excellente infrastructure de transports, avec un réseau de tramways et de bus bien développé. Cette mobilité facilitée est un atout indéniable pour les locataires et donc pour les propriétaires-bailleurs.

L'ascension rentable de Rennes dans le domaine de la location

Capitale de la Bretagne, Rennes ne cesse d'attirer de nouveaux habitants grâce à son dynamisme économique et à sa qualité de vie. Les jeunes actifs et les étudiants sont particulièrement friands de cette ville où il fait bon vivre. Ainsi, la demande locative s'intensifie, stimulant d'autant la rentabilité locative.

Les quartiers du Centre-Ville, de Saint-Hélier et de Villejean sont des zones particulièrement prisées par les investisseurs. Ces quartiers offrent des rendements locatifs attrayants et des perspectives de valorisation des biens immobiliers prometteuses. La rentabilité de plus de 8% en moyenne enregistrée en 2022 en est une preuve tangible.

Rennes dispose également d'un réseau de transports en commun efficace, constitué de tramways et de bus. Cette infrastructure de qualité facilite la mobilité des locataires, optimisant ainsi l'attractivité des biens locatifs.

Angers : Le potentiel immobilier d'une ville méconnue

Angers, souvent passée sous silence dans les discussions immobilières, se révèle être une véritable pépite pour l'investissement locatif. Sa rentabilité locative en constante progression témoigne de son potentiel. Tant son cadre de vie agréable que son dynamisme économique et la présence d'établissements d'enseignement supérieur de qualité, contribuent à son attractivité.

Les quartiers du Centre-Ville, de La Doutre et de Belle-Beille sont particulièrement recherchés. Ils offrent des rendements locatifs attractifs et un potentiel d’appréciation de la valeur des biens immobiliers. Ajoutez à cela les nombreux espaces verts qui parsèment la ville, et vous obtenez un cocktail idéal pour attirer les locataires.

Par ailleurs, le marché immobilier angevin est encore abordable par rapport à d’autres grandes villes, ce qui permet d’investir à des prix compétitifs. Ces différents atouts font d'Angers une destination privilégiée pour les investisseurs soucieux d'optimiser leur rentabilité locative.