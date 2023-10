En ces temps d'incertitude économique, qui ne désirerait pas une source de revenu supplémentaire sans pour autant effectuer un travail supplémentaire ? Grâce à une application révolutionnaire lancée par le réseau IAD, c'est désormais possible. En exploitant la puissance du bouche-à-oreille, cette application vous permet de gagner de l'argent tout en aidant vos proches à réussir leurs projets immobiliers.

Nommée Propertips by IAD, cette application gratuite est devenue un incontournable pour ceux qui cherchent à arrondir leurs fins de mois.





Comprendre en détail le fonctionnement de cette application innovante

Propertips by IAD s'appuie sur une mécanique simple mais efficace. En tant qu'utilisateur, vous identifiez les personnes de votre entourage qui souhaitent vendre leur bien immobilier et vous les connectez avec des experts de la vente du réseau IAD. Si la vente a lieu, vous recevez une commission pouvant atteindre plusieurs centaines d'euros, voire plus.

Si cette application est si attrayante, c'est qu'elle rend le processus de vente immobilière plus transparent et plus facile pour tous les intervenants. Les vendeurs bénéficient de l'expertise des agents du réseau IAD, et vous, en tant qu'intermédiaire, êtes récompensé pour votre rôle actif dans la transaction.

Comment utiliser cette application pour maximiser vos économies

L'utilisation de Propertips by IAD est intuitive. Après l'avoir installée sur votre smartphone, vous devez identifier un contact qui envisage de vendre son bien immobilier. Vous recommandez ensuite un agent du réseau IAD en fonction de ses notes et avis, un peu à la manière des plateformes de réservation d'hôtels ou de restaurants.

Dès que la vente progresse, vous êtes informé par des notifications. Vous suivrez donc le processus de la première visite du bien jusqu'à la signature finale. Et une fois la vente conclue, vous touchez votre commission !

Découvrez les astuces pour tirer le meilleur de cette application

Pour profiter pleinement de Propertips by IAD, vous devez comprendre les attentes de vos contacts. Il ne s'agit pas seulement de recommander un agent, mais de veiller à ce que l'agent choisi corresponde aux besoins spécifiques de vos contacts. Plus vos recommandations sont pertinentes, plus vos chances de gagner une commission sont élevées.

Depuis son lancement, Propertips by IAD a attiré 600000 utilisateurs à travers le monde et a versé 7,2 millions d'euros de commissions. C'est une preuve tangible de son potentiel et de son efficacité.

N'hésitez pas à partager cette information avec votre entourage. Vous leur rendrez service et vous pourrez également en bénéficier.