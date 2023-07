Le diagnostic immobilier est une opération indispensable à la réalisation de certaines opérations immobilières. Ce dernier est rendu obligatoire dans le but de faciliter les transactions entre acheteur et vendeur puis locataire et bailleur. Pour faire valoir les diagnostics immobiliers, ces derniers doivent être réalisés à bonne date. Oditiz montre quand faire le diagnostic immobilier d'un bien.

Réalisez le diagnostic immobilier avant la vente d'un bien

Pour vendre une maison, il faudra fournir toutes les informations relatives à l'état de cette dernière au nouvel acquéreur. Cela nécessite la constitution d'un dossier de diagnostic technique (DDT). Celui-ci comprend différents diagnostics immobiliers qui sont réalisés avant la signature du compromis de vente. Dans certains cas, ce dernier doit être réalisé avant la signature de l'acte de cession auprès du notaire.

Cette règle générale précédemment énoncée pour la réalisation du diagnostic immobilier dans le cadre d'une vente possède cependant une exception. Celle-ci concerne la réalisation du diagnostic de performance énergétique (DPE). Cette expertise doit être effectuée avant la mise en vente du bien. En matière de vente immobilière, l'annonce de cession est obligatoirement suivie de la note énergétique de l'immeuble. Il s'agit concrètement d'un classement de A à G qui permet au potentiel acquéreur d'avoir une idée sur la performance du bien mis en vente.

La réalisation des diagnostics immobiliers avant la mise en vente du bien permettent à l'acheteur de bénéficier d'une sécurité. Il est réalisé par des diagnostiqueurs professionnels.

Lorsque le potentiel acheteur découvre les différentes informations sur le bien, ce dernier est rassuré et la transaction va vite. Le vendeur met aussi sa propriété en vente avec sérénité puisqu'il connaît sa valeur et sa conformité avec la loi. Il maîtrise ce dernier et aura plus de facilité à s'exprimer lors d'un débat contradictoire avec l'acheteur. La transparence dont fait preuve le vendeur fera énormément plaisir à ce dernier.

Faites le diagnostic immobilier avant l'annonce de location de bien

La location d'un studio, appartement ou maison nécessite aussi la réalisation de diagnostics immobiliers. Le but est de fournir au locataire toutes les informations relatives au bien. Lorsqu'il intègre le bâtiment, il sait qu'à sa sortie, les diagnostics immobiliers doivent être intacts. Ces expertises techniques doivent être effectuées avant la signature du bail. En effet, la loi exige de fournir tous les diagnostics immobiliers au locataire à la signature du contrat de location.

Pour faciliter les transactions, il est avantageux de réaliser les expertises immobilières bien avant la mise en location du bien. Au cas où le vendeur ne peut pas faire tous les diagnostics immobiliers, ce dernier doit réaliser le diagnostic de performance énergétique. Le DPE contient des informations très utiles au locataire dans le choix d'un logement bénéfique.

Quels sont les objectifs du diagnostic immobilier ?

Les diagnostics immobiliers sont exigés dans un souci de sécurisation des transactions immobilières. Depuis la loi Carrez, le diagnostic immobilier présente plusieurs autres avantages.

La sécurisation des transactions immobilières

Le diagnostic immobilier est réalisé dans le but de fournir différentes informations entre acquéreurs et vendeurs. Ces derniers s'imposent aussi dans le cadre d'une location immobilière.

Pour ce faire, toutes les expertises immobilières sont recensées dans un dossier de diagnostic technique (DDT). Ce dernier fournit toutes les informations sur l'état général du bien à acquérir ou louer. Le nouvel acquéreur ou locataire est suffisamment averti sur les caractéristiques du bien objet de la transaction. Après lecture du dossier de diagnostic technique, l'acheteur peut demander au vendeur des réparations. C'est le cas notamment lorsqu'il remarque des irrégularités sur le bien.

La conséquence d'une loi

L'exigence du DDT est en réalité créée en 1996 en France grâce à la loi Carrez. Suite à cette dernière, plusieurs décrets et arrêtés sont sortis dans le but de donner des détails sur l'application de la loi. Certaines précisions sont aussi données par la loi quant aux professionnels à contacter pour faire le diagnostic immobilier.

La protection des biens, des personnes et de l'environnement

En dehors de la sécurisation de la transaction, le diagnostic immobilier vise également la protection des parties. Cela justifie son caractère obligatoire. Pour assurer la protection des personnes et des biens, les diagnostics immobiliers retracent entre autres la présence de termites, d'amiantes ou de plomb. Tous ces éléments ne sont pas favorables à la bonne santé des occupants d'un logement.

Le diagnostiqueur immobilier vérifie ensuite la qualité des installations électriques et de gaz dans le domicile. Si ces dernières montrent un dysfonctionnement, des réparations s'imposent pour permettre au prochain propriétaire et à ses proches de bien profiter de l'immeuble.

Le diagnostic immobilier est une garantie de la protection de l'environnement. Cela devient possible dès lors que le diagnostiqueur vérifie l'état des risques naturels que court le domicile. S'il y en a, les autorités compétentes sont informées pour la prise de mesures idoines.

Les diagnostics immobiliers à réaliser avant vente ou location d'un bien

Pour louer ou vendre un bien immobilier, le vendeur ou bailleur doit réaliser plusieurs diagnostics obligatoires. Ces opérations doivent être effectuées avant la mise en vente ou en location du bien. Le propriétaire du logement doit d'abord faire le diagnostic amiante. C'est un contrôle qui permet de détecter la présence d'amiante dans un logement. Sa validité est de 3 ans si le diagnostic est positif et illimité si négatif.

Le diagnostic plomb est ensuite exigé pour un bien immobilier. C'est celui qui permet de savoir s'il y a du plomb dans les maisons construites avant le 1er janvier 1949. Sa durée de validité est illimitée si le diagnostiqueur ne retrouve pas de plomb. Celle-ci vaudra un an si l'inspection détecte du plomb.

Pour tout type de logement, le diagnostic de performance énergétique s'impose. Le diagnostiqueur doit réaliser le DPE et classer votre immeuble dans une catégorie allant de A à G. Ce dernier est valable pour une durée de dix ans. Il faut savoir que les passoires énergétiques, à savoir les biens appartenant à la catégorie F et G du DPE, ne pourront plus être mises en location à partir du 1er janvier 2023.

Le diagnostic termites poursuit la liste des opérations pour repérer la présence des termites dans le logement. Il s'impose si ce dernier est situé dans une zone contaminée. L'état des risques et pollutions doit aussi être fait six mois avant la signature de l'acte de vente. Le propriétaire du bien immobilier doit enfin effectuer le diagnostic gaz et électricité. Cela consistera à examiner le système d'installation de gaz et d'électricité si ce dernier date de plus de 15 ans. Ces expertises doivent être réalisées dans une période de moins de trois ans avant la signature du compromis.

Si des personnes sont à la recherche de professionnels pour réaliser le diagnostic immobilier de leur bien, ils peuvent effectuer tous les diagnostics immobiliers nécessaires ainsi qu'un audit énergétique du logement. Il est possible de demander un devis en ligne selon la situation (vente ou achat) et le bien à diagnostiquer (maison ou appartement).