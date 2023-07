L’une des nouvelles mesures prises pour réguler la consommation énergétique dans les logements est le DPE. Encore appelé diagnostic de performance énergétique, il aide à calculer la consommation en énergie d’une maison. Dans le but de collecter les résultats des diagnostics énergétiques à des professionnels du domaine, l’observatoire des diagnostics de performance énergétique a vu le jour. Il s’agit d’un outil numérique mis en œuvre dans l’optique d’atteindre les objectifs visés concernant la collecte de DPE. Quel est le fonctionnement de cet outil ? Qui peut avoir accès aux données de l’outil numérique élaboré par l’ADEME ? Cet article vous en dit plus sur l’observatoire DPE.

Observatoire DPE : De quoi s’agit-il ?

Il s'agit d'un outil accessible sur internet et qui est rendu opérationnel par l’ADEME. Le but de la mise en place de cet outil est de répondre au projet du décret de collecte des diagnostics énergétiques à des experts et professionnels du domaine. L’application a donc pour mission de rendre transparentes les transactions immobilières qui prennent en compte les documents techniques obligatoires. De plus, il va assurer l’amélioration progressive du dispositif des diagnostics de performance énergétique.

Les services de la plateforme sont de plusieurs ordres :

La possibilité de contrôler l’existence du contenu d’un DPE donné, il vous suffit de vous rediriger vers l’option « Trouver un DPE »

La possibilité d’accès à des bases de données des diagnostiqueurs enregistrés : « Rechercher un diagnostiqueur »

La possibilité de consulter des stats en ligne sur la plateforme : « Obtenir les statistiques »

individuel d’estimer les calculs d’un DPE : « Simuler un DPE » Le rappel des formats de document DPE en fonction des types de transaction et de bâtiment : « Imprimer un DPE »

Comment trouver un DPE sur l’outil élaboré ?

Pour trouver un DPE, vous devez d’abord vous rendre sur la plateforme observatoire DPE, puis cliquez sur l’option « Trouver un DPE ». Si le DPE n’est pas enregistré, vous ne pourrez pas le trouver. C’est seulement les DPE enregistrés dans la base qui sont accessibles. L’obligation de transmettre les DPE sur la base a été mise auparavant sur une date ultérieure pour aider les professionnels à se mettre au pas à l’utilisation des nouveaux modèles de calcul. Les enregistrements anciens sont des actes volontaires de certains diagnostiqueurs.

Lorsque la recherche est lancée et dans le cas où le DPE est enregistré, vous pouvez avoir accès aux informations telles que :

L’adresse du bâtiment

La superficie retenue

Les classes d’énergie ainsi que celles de gaz à effet de serre conforme à ce qui est enregistré sur la base

Pour vous rassurer, vous pouvez faire une comparaison du format numérique avec le DPE disponible sur papier, c’est-à-dire ce qui a été délivré par le diagnostiqueur à la suite de son travail.

Comment rechercher un diagnostiqueur sur observatoire DPE ?

Si vous êtes à la recherche d’un diagnostiqueur sur observatoire DPE, il vous faut avant tout vous rendre sur la base de données. Vous devez repérer « Rechercher un diagnostiqueur ». Une fois que vous cliquez sur cette option, elle vous envoie directement sur la liste générale des diagnostiqueurs. À ce niveau, vous retrouverez les spécialités de chaque professionnel, qui est sous la gestion des organismes de certification.

Cette liste est mise à jour au quotidien pour ajouter les nouveaux diagnostiqueurs enregistrés. Vous pouvez donc choisir facilement un diagnostiqueur lorsque vous avez besoin de lui au niveau de cette rubrique de la base de données observatoire DPE.

Comment obtenir des statistiques sur outil DPE ?

Dans le cas où vous êtes à la recherche des stats sur la base des données observatoire DPE, cliquez sur la rubrique « obtenir statistiques ». Vous aurez ensuite accès à un écran qui vous laisse le choix de plusieurs exploitations :

Disposition de l’échantillon sélectionné par étiquette

Disposition de l’échantillon par année de construction

Disposition de l’échantillon en fonction de l’énergie de chauffage

Disposition du contenu de la base de données par type de diagnostic de performance énergétique

Sur la base de données, il est également enregistré le nombre total de diagnostics de performance énergétique. Cependant, en ce qui concerne le choix, plusieurs critères de sélection de l’échantillon dans la base de données sont proposés. L’application est automatique et les résultats sont fournis en fonction de l’échantillon. En haut du résultat, vous verrez les critères appliqués en filtrages ainsi que la taille de l’échantillon convenant sous forme de graphes.

Il s’agit d’une information essentielle, d’autant plus que c’est sur un échantillon de taille importante que peut s’ensuivre une exploitation stats confirmée. Par ailleurs, les résultats des DPE exploitables ne sont pas rendus accessibles.

Comment faire l’impression d’un DPE vierge ?

Pour imprimer un DPE vierge, après avoir visité la base, vous devez vous rendre sur la rubrique « Imprimer un DPE vierge ». Au niveau de cette rubrique, vous verrez plusieurs formats de documents de diagnostic de performance énergétique selon les types de transactions et le type du bâti. À ce niveau, vous pouvez déjà avoir une connaissance de ce qui vous attend, même sans aller au niveau des modèles qui se retrouvent dans les textes de règlement et leurs annexes.

Qui peut avoir accès aux données ?

Selon les mesures instaurées, il n’est pas autorisé d’utiliser des informations à des fins commerciales. En effet, le décret a bien insisté sur cette particularité dans les faits. Pour ce qui est de la gestion des données personnelles, l’ADEME a ordonné aux diagnostiqueurs de fournir une certaine information aux propriétaires de bâtiment.

Par ailleurs, l’activité de la collecte des diagnostics de performance énergétique a débuté depuis le mois de juin 2013. Au cours de cette même année, il a été collecté près de 500 000 diagnostics de performance énergétique. Selon l’évolution des travaux, au moins 20 000 diagnostics de performance sont cédés toutes les semaines.

En somme, l’observatoire DPE est une base de données qui renseigne sur la dépense énergétique et qui fournit les informations personnelles sur les propriétaires ainsi que sur leurs bâtiments. Son adoption avec les mesures qu’elle implique est sans doute une réussite pour une meilleure sauvegarde des informations relatives aux diagnostics de performance énergétique.