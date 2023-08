Le secteur immobilier est l’un des plus rentables au monde. Toutefois, pour y investir, il faut assez de ressources et bien se retrousser les manches. Dans la plupart des cas, l’épargne personnelle ne suffit pas pour faire un premier achat immobilier. Si vous sollicitez un crédit immobilier pour un tel projet, vous pouvez également compter sur l’un ou l’autre des dispositifs d’accompagnement de l’État. Il existe en effet plusieurs aides financières auxquelles vous pourrez prétendre pour votre premier investissement dans le secteur immobilier. On vous donnera plus de détails dans ce billet !

Le prêt immobilier conventionné

Chaque subvention, que mettent à disposition les pouvoirs publics, est soumise à des conditions spécifiques. Le prêt immobilier conventionné répond aussi à cette exigence. Vous le savez sans nul doute déjà. Cette aide de l’État peut vous permettre d’acheter un appartement ou une maison qui vous servira de résidence principale.

Le prêt immobilier conventionné est octroyé par une banque ou une autre institution de prêt en partenariat avec l’État. Il s’agit d’une aide accessible aux demandeurs de crédit immobilier et elle ne dépend pas du niveau de revenus du demandeur. Avec cette subvention, vous pouvez disposer de 100 % de fonds pour acheter ou pour construire un logement. Elle peut aussi servir à réaliser des travaux de rénovation dans un logement ancien.

Le montant du prêt immobilier conventionné est de 4 000 euros au minimum et l’emprunt est remboursable sur un échéancier établi sur 5 à 35 ans. Pour ce qui est du taux d’intérêt, il dépend de la durée du prêt et est compris entre 2,75 % et 3,20 %. Il peut être fixe ou variable. À titre de précision, le prêt immobilier conventionné n’est pas cumulable avec un crédit immobilier dans sa forme classique.

Le prêt à taux zéro

Pour votre premier achat dans le secteur immobilier, vous pouvez bénéficier du prêt à taux zéro. C’est une autre aide gouvernementale qui présente de nombreux avantages. Le prêt à taux zéro (PTZ) est un crédit immobilier auquel vous pouvez accéder sans payer des frais de dossier. Mieux, l’État prend en charge le remboursement des intérêts que génère l’emprunt. Cela revient donc à un taux zéro pour l’emprunteur.

Le prêt à taux zéro peut servir à l’achat (en partie) ou à la construction d’un logement principal. Selon le montant de ce prêt, vous pourrez financer votre projet jusqu’à 40 %. Il faudra donc compléter cette subvention avec une aide personnelle ou grâce à un autre crédit immobilier. Concrètement, le montant du PTZ dépend de la situation familiale du bénéficiaire et de la situation géographique du logement à acheter.

Toutefois, il faudrait satisfaire aux conditions de cet emprunt de l’État afin d’en bénéficier en toute légalité. Cela dit, vous pouvez prétendre au prêt à taux zéro si durant les deux années précédant la demande de prêt, vous avez vécu dans un logement dont vous n’êtes pas le propriétaire.

Pour le remboursement du prêt à taux zéro, le bénéficiaire dispose de 20 à 25 ans selon son profil. Il bénéficiera aussi d’une période initiale (de 5 à 15 ans) de différé sans remboursement.

APL propriétaire

Si votre projet d’acquisition porte sur un logement ancien situé en zone 3, vous pouvez demander l’APL accession à la propriété. En guise de précision, c'est considéré comme appartenant à la zone 3, une ville qui compte moins de 100 000 habitants.

Par ailleurs, pour accéder à l’APL propriétaire, vous devez avoir un certain niveau de revenus. Pour aller plus loin, le montant de cette allocation dépend des ressources du foyer qui souscrit et des personnes à charge. De même, si vous avez déjà souscrit un crédit immobilier, les mensualités de remboursement peuvent impacter le montant de l’APL propriétaire.

Pour demander l’APL, vous devez vous rapprocher de la caisse d’allocations familiales et remplir les formalités d’usage.

Le prêt épargne avec un taux réduit

Si vous avez souscrit un plan épargne logement (PEL), cela peut vous aider pour votre investissement dans le secteur de l’immobilier. Cette aide vous permet de bénéficier d’un crédit immobilier à un taux privilégié.

Pour ce qui est des attributions du prêt épargne, il doit financer l’achat d’un logement, qu’il soit neuf ou ancien. Pour la construction d’une maison, vous pourrez aussi bénéficier de cette aide de l’État. Il faut cependant s’assurer que le logement à acheter servira de résidence principale aux occupants.

Si vous avez ouvert votre PEL avant le 1er janvier 2018, vous bénéficierez d’une prime de l’État lorsque vous obtenez le prêt. Le plafond de cette prime est de 1 525 euros. Le prêt épargne à taux réduit est plafonné à 92 000 euros.

Toutefois, ce montant peut différer selon les intérêts acquis par le bénéficiaire avec le PEL. Quel que soit le montant que vous obtenez pour ce prêt, notez que pour le remboursement, vous disposez d’une période allant de 2 à 15 ans.

Aide à l’accession sociale à la propriété

Pour financer un premier achat de bien immobilier, vous gagnerez à miser sur la prudence. Ne souscrivez donc pas un crédit immobilier dont le taux d’intérêt est trop élevé pour le remboursement. En ce sens, l’aide à l’accession sociale à la propriété peut aussi vous aider. C’est un prêt dont le taux d’intérêt est très avantageux. Mieux, quel que soit le niveau de vos revenus, vous pouvez demander ce crédit.

Ce crédit est à allouer à la construction d’un logement neuf, à son achat ou aux travaux de rénovation selon le cas. Notez que la composition du foyer du demandeur, son revenu, la situation géographique de la maison ont un impact direct sur le montant de cette subvention.

Toutefois, selon le cas, ce prêt peut financer à 100 %, le projet. Pour le remboursement, vous avez entre 5 et 30 ans. Il est aussi possible d’étendre la durée de ce prêt jusqu’à 35 ans. Vous n’avez pas la possibilité de cumuler cette subvention avec un crédit immobilier classique. Par contre, vous pouvez l’associer à plusieurs autres aides. Il s’agit notamment du prêt à taux zéro, du prêt action logement, et des aides de la CAF.

Enfin, notez que les collectivités locales (régionales ou communales) proposent aussi des aides pour accompagner le financement des projets immobiliers.