En France, l’an 2021 a été marqué par une augmentation des prix sur le marché immobilier. Cette hausse est estimée en moyenne à 7,4 % selon plusieurs études et elle concerne essentiellement les logements anciens. Outre cela, les taux de crédit immobilier ont connu une certaine stabilité pendant l’année. Ces statistiques restent-elles évolutives en 2022 ? Le point ici !

Le prix de l’immobilier est en hausse en France

La croissance des prix sur le marché immobilier français amorcée depuis 2021 s’est poursuivie jusqu’en début 2022. Ce constat est presque général dans tout l’hexagone sauf à Paris où une régression de 2,7 % est remarquée. Toutefois, d’autres analyses ont révélé que le taux de progression de ce prix s’est réduit à partir du dernier trimestre. Ainsi, l’évolution du prix de l’immobilier est passée de 8,2 % à 6,7 %.

Pour aller plus loin, le marché immobilier dans l’hexagone a été marqué par un taux de vente plus significatif des maisons, soit de 8,5 %. Pour ce qui est de la vente des appartements, le niveau de croissance est de 4,4 %. De même, la demande de logements dans les métropoles est beaucoup plus importante que dans la banlieue parisienne.

Pour l’année 2022, le nombre total de ventes à enregistrer sur le marché immobilier dans l’hexagone dépasse le seuil de 1,2 million. C’est un chiffre assez important si l’on s’en tient au nombre de ventes enregistrées en 2021 (177 000).

Le prix de l’immobilier varie en fonction des régions

Certes, les prix de l’immobilier sont en évolution dans l’hexagone au cours de l’année 2022. Toutefois, il faut aussi noter qu’il y a une forte disparité de cette hausse de prix entre l’immobilier ancien et le neuf. Mieux, la croissance de prix est moins forte dans certaines régions que dans d’autres.

Pendant que le taux d’augmentation du prix de l’immobilier est estimé à 2 % dans certaines régions, ce taux est de l’ordre de 10 % dans d’autres régions. Ces chiffres ont été rendus publics par le Conseil supérieur du notariat (CSN).

La demande de biens immobiliers étant plus forte dans les grandes villes et dans les villes de sous-préfectures, le prix est nettement plus élevé dans ces régions. De même, les prix varient selon que l’acquisition porte sur des maisons ou sur des appartements dans l’ancien ou dans le neuf. Par exemple, pour l’acquisition d’un appartement ancien situé en Île-de-France, l’augmentation du prix est estimée à 1 % en 2022. Par contre, en région parisienne, il faudra s’attendre à une augmentation de 8 à 9 % par rapport à 2021. Ce sont des résultats publiés par le CSN.

Toujours sur la base des publications du CSN, il faut s’attendre à une augmentation du prix de l’immobilier allant jusqu’à 8 % pour les maisons anciennes en Île-de-France. En Province, cette augmentation est estimée à 10 – 11 %.

Une stabilité des prix en perspective

En dépit des taux de plus en plus élevés enregistrés, des études réalisées par des experts annoncent une stabilisation des prix de l’immobilier en 2022. Selon les résultats de l’étude S&P table, la croissance des prix de l’immobilier sera de 2 % en moyenne dans l’hexagone en fin d’année 2022. Cette stabilisation des prix est motivée par plusieurs facteurs.

D’abord, il y a le fait que de plus en plus d’investisseurs se découragent en raison de la hausse excessive des prix de l’immobilier. D’ailleurs, dans certaines zones spécifiques, cette augmentation du prix a constitué un véritable frein pour les potentiels acheteurs. Cela se comprend puisque le pouvoir d’achat ne suit pas toujours le même rythme de croissance que l’évolution des prix sur le marché immobilier. En prévision, la fin d’année 2022 se présente avec un tassement de la demande.

D’un autre côté, l’accès au crédit immobilier est restreint pour certains ménages. Cela est à la faveur des dispositions prises par le Haut Conseil de la Stabilité financière pour éviter le surendettement. Par manque de crédit, le taux d’investissement dans le secteur immobilier diminue. Pour ceux qui choisissent quand même d’investir, la négociation de prix est plus accentuée. Les délais de vente sont également moins serrés.

De façon particulière, l’immobilier locatif connaît une certaine stabilité de prix dans l’hexagone en 2022. Ainsi, le montant des loyers a peu évolué tout au long de l’année, et ce, pour diverses raisons. La première, c’est la loi d’encadrement des loyers en zones tendues. De même, en raison de la crise sanitaire, plusieurs locataires ont vu leurs moyens financiers limités. Cela dit, leur pouvoir d’achat a nettement pris un coup. Si vous souhaitez donc investir dans l’immobilier, vous devez rester attentifs par rapport à l’évolution de ces chiffres. Cela vous permettra de faire des achats rentables sur le long terme.

Comment se porte le crédit immobilier en France en 2022 ?

Pour investir dans l’immobilier, plusieurs acteurs font recours à un crédit. En effet, le prêt immobilier se présente alors comme un financement remboursable qui permet de réaliser un projet immobilier. Le remboursement se fait moyennant un taux d’emprunt.

Il faut dire que le taux d’emprunt motive la décision de plusieurs emprunteurs. Cela dit, au dernier trimestre de 2021, le taux moyen d’emprunt immobilier était de 1,05 % dans l’hexagone. Pour les trimestres suivants, le taux a progressé. Il est ainsi passé de 1,40 % à 1,78 % puis à 1,88 % pour les trois premiers trimestres de l’année 2022. Quoi qu’il en soit, le record du taux d’emprunt le plus faible dans le secteur immobilier dans l’hexagone est celui du dernier trimestre de l’année 2021.

Si vous êtes un candidat à l’emprunt immobilier dans l’hexagone, vous devrez faire attention à cette augmentation significative et croissante du taux d’intérêt en 2022. Il faut aussi attirer votre attention sur le risque d’inflation et l’évolution de l’OAT 10 ans qui peuvent particulièrement vous défavoriser. Il y a par exemple la réglementation à l’usure qui est en vigueur dans le contexte monétaire actuel de la France. Cela dit, les banques proposeront très rarement, une révision des taux débiteurs dans le cadre d’un crédit immobilier.

Le taux d’usure est aussi à prendre en compte pour un investissement immobilier dans l’hexagone. Il est resté statique durant tout un semestre. Ainsi, pour les potentiels investisseurs dans le secteur immobilier, l’accès au crédit bancaire est restreint même s’il y a des changements au niveau des taux d’emprunt appliqués par les banques prêteuses.