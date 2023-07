L’exposition d’un appartement a un impact sur le bien-être de tous ceux qui partagent le logement. Pour cela, il est évident de prendre en considération ce principe lors de la construction des maisons. Mieux, les locataires ou acheteurs des logements déjà construits doivent tenir compte de cet aspect pour choisir leur maison idéale. En cela, quelle est la meilleure exposition à prendre en compte pour un appartement ? Retrouvez tous les détails sur le sujet à travers ce guide.

Exposition pour un appartement : Quelle est l’importance ?

L’exposition d’un logement n’influe pas uniquement la luminosité et le niveau du soleil. Elle est au coeur des facteurs qui favorise le confort et le bien-être des occupants d'un appartement… De plus, la performance thermique est un facteur important à prendre en considération pour évaluer la valeur d’un bien immobilier.

En effet, un appartement avec des performances techniques évoluées acquiert une très grande valeur ajoutée. C’est d’ailleurs l’une des raisons pour lesquelles les autorités incitent les propriétaires de maisons à réaliser des travaux pour améliorer la performance énergétique de leur bien immobilier. Un logement qui dispose d’une bonne isolation et qui est bien orienté peut vous permettre de conserver la chaleur en hiver et de vivre le moment en été.

Généralement, la préoccupation d’orientation est beaucoup plus importante pour les logements anciens qui ne bénéficient que d’une façade orientée. Ce n’est pas autant essentiel pour les bâtiments avec deux zones d’expositions.

Exposition sud : Avantages et inconvénients

L’exposition sud est souvent le positionnement le plus adopté, que ce soit pour les logements individuels ou pour les appartements. En effet, cette exposition offre plus de luminosité ainsi qu’un ensoleillement de niveau élevé. Pour ce type d’orientation, vous bénéficierez d’un confort thermique normal durant toute l’année. C’est d’ailleurs ce qui pousse plusieurs des constructeurs immobiliers à créer des espaces au niveau de la terrasse ou le balcon orienté vers le sud. Cela permet de profiter du meilleur éclairage et du chauffage naturels d’un appartement.

L’exposition sud est idéale pour les pièces d’habitation d’un logement. Avec ce type de construction, l’orientation est unique. Si vous optez pour l’exposition sud, vous devez armer les ouvertures avec des équipements tels que le brise-soleil, les stores, etc. De même, pour valoriser ces équipements, vous devez les rendre automatiques.

Un autre avantage de cette orientation, c’est qu’elle vous permet de tirer profit de la lumière du jour, surtout en été, au cours de laquelle l’intensité de la lumière s’accroit. Par ailleurs, pour les constructions qui se retrouvent dans les chaudes, il est essentiel de prévoir la climatisation ou un système de ventilation à cause de la chaleur.

Exposition nord : Avantages et inconvénients

Contrairement à l’exposition sud, l’exposition nord garanti une lumière naturelle moins avec une capacité de chauffage très limité. En ce qui concerne l’ensoleillement, son niveau est très faible également. Cette exposition est souvent déconseillée par les constructeurs, car elle ne vous permet pas de profiter de la luminosité ni de la chaleur.

De plus, cette orientation n’est pas conseillée pour un logement classique. Toutefois, l’orientation nord semble mieux aller avec un logement haussmannien traversant, mais l’autre façade doit être dirigée vers le sud. Dans ce type construction, les pièces de vie telles que le salon, la cuisine doivent avoir une orientation sud. Le reste des pièces peuvent être orientées vers le nord.

Il est important de prévoir la mise en place d’un système de chauffage efficace pour les logements d’orientation nord. À cela s’ajoutent des travaux d’isolations pour garantir le confort en hiver.

Exposition est et ouest : Quel choix faut-il faire ?

Les appartements orientés sur l’est profitent de la chaleur et du soleil le matin. Tout au long de la journée, la chaleur prend possession de l’appartement de l’intérieur et devient moins forte à la fin de l’après-midi et la fraîcheur de la soirée prend place. L’exposition sud-est est la position qui vous permet de profiter de plus d’ensoleillement et aussi de la chaleur.

Pour ce qui est de l’exposition ouest, elle rend favorable le chauffage naturel et l’ensoleillement dans l’après-midi et à sa fin. Cette orientation semble ne pas être confortable, car elle vous contraint à dormir dans une pièce chaude le soir. Vous aurez donc besoin nécessairement d’une climatisation ou d’un système de ventilation pour rendre moins chaude la pièce pour pouvoir dormir le soir.

S’il s’agit d’un logement traversant, l’exposition est-ouest est convenable pour profiter de l’ensoleillement dans la journée. Généralement, les spécialistes demandent à ce que les pièces de vie soient orientées vers le sud, sud-ouest, et les chambres orientées vers l’est et le sud-est. Ces dispositions peuvent vous permettre de profiter d’un bon confort que ce soit en journée ou encore dans la nuit.

Exposition d'une maison : Est-il sans impacts ?

La meilleure exposition d’un appartement vous permet de profiter d’une parfaite luminosité au quotidien. En effet, cette lumière est bénéfique pour votre santé, d’où pour votre bien-être. C’est pourquoi il est primordial de trouver une meilleure exposition pour votre bâtiment. Mis à part cela, l’entrée des rayons atténue les dépenses énergétiques. Un appartement bien orienté peut donc contribuer à réduction jusqu’à 30 % sur les factures de chauffage.

En outre, l’exposition est constituée la meilleure orientation, qui est susceptible d'apporter une valeur ajoutée à votre appartement. Du moment où une exposition nord vous fait perdre 10 % de valeur, une exposition sud vous faire gagner 10 % de valeur ajoutée. L’orientation d’un bien immobilier est sans doute un facteur de la négociation de la valeur d’un bien, et auquel vous devez vous en tenir pour acquérir une maison déjà construite.

Existe-t-il des solutions pour un appartement mal exposé ?

Évidemment, si votre appartement n’est pas bien orienté, il existe des solutions. Pour les fortes chaleurs par exemple, il est possible d’appliquer des écrans spéciaux au niveau des vitrages pour atténuer l’effet. En cas de fraicheur, vous pouvez demander des travaux d’isolation pour corriger ce problème.

Dans le cas où vous voulez améliorer la lumière de votre pièce de vie, une des meilleures alternatives est de rendre plus grandes vos ouvertures, ce qui peut demander une autorisation au niveau de la mairie. Par ailleurs, il est important d’opter pour le blanc, surtout au niveau des murs avec l’installation de nombreux miroirs dans la pièce. Ainsi, vous profiterez davantage de luminosité dans votre appartement.

Enfin, l’orientation sud reste la meilleure exposition pour votre appartement, puisqu’elle vous permet de profiter du maximum de confort et de réduire vos factures de chauffage. Dans le cadre d'une location ou l'achat d'une maison, soyez toujours en compagnie d'un spécialiste pour la vérification de l'exposition du logement avant de signer le contrat.