Pour réduire les pertes d’énergie dans un logement, procéder à l’isolation du sol ou du sous-sol est une stratégie gagnante. C’est un excellent moyen par lequel les résidents peuvent profiter d’un meilleur confort dans l’habitation. L’isolation thermique peut se faire à travers le mur de la maison, le plafond, et même le sol. Voici un guide qui vous renseigne sur l’isolation thermique d’un sous-sol et les normes à considérer en 2022 pour un tel projet.

Les avantages de l’isolation thermique d’un sous-sol en 2022

Plusieurs raisons peuvent vous motiver à procéder à l’isolation thermique d’un logement. Certes, les formes d’isolation les plus connues dans les habitations concernent les murs, les fenêtres et les combles. Cependant, il va de soi que le sous-sol peut aussi constituer une source importante de déperdition de chaleur.

Il est donc important de penser à isoler également cette pièce de la maison. Cette importance est valable aussi bien pour une construction neuve qu’une ancienne habitation.

Conformité à la loi

Pour avoir un logement conforme à la loi et répondant aux normes de réglementation et d’économies d’énergies, l’isolation thermique du sous-sol doit être envisagée. Pour aller plus loin, une loi sur l’habitat, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, exige que toutes les nouvelles constructions soient en adéquation avec la RE2020 pour être habitables.

La RE2020 précise, en effet, l’obligation de respecter une performance énergétique optimale avec certains niveaux en vigueur pour les logements. Cela prend en compte les murs, la toiture, les sols et les fenêtres. Pour les anciennes constructions, notamment celles datant d’avant 1974, ces normes ne sont généralement pas respectées.

En conséquence, on remarque des déperditions de chaleur à partir du sous-sol. Il faut dire que près de 10 % de perte de chaleur dans un logement provient d’un sous-sol non conforme. C’est donc là tout l’intérêt de réaliser des travaux de rénovation sur le sous-sol en priorisant l’isolation.

Outre le respect de la réglementation en vigueur, l’isolation thermique de votre logement vous permet de faire des économies sur vos factures d’énergie.

Meilleur confort

Isoler le sous-sol de votre maison, c’est aussi optimiser le confort des résidents. En effet, cette pièce du logement est généralement ignorée par les ménages. Cependant, elle est celle à travers laquelle les variations de température s’opèrent le plus dans l’habitation. Il faut noter qu’une pièce mal isolée provoque fréquemment la hausse ou la chute des températures de façon brusque dans le logement.

Le sous-sol n’étant pas épargné, il faudra prioriser aussi son isolation thermique. C’est le choix idéal pour éviter le gaspillage d’énergie et optimiser le confort des occupants, quelle que soit la saison de l’année.

Que votre sous-sol vous serve de garage, de cave, de vide-sanitaire ou autre, ses parois sont en contact avec l’humidité des sols. La circulation de l’air froid dans cette pièce sera donc répandue dans toutes les autres pièces. Optez alors pour l’isolation thermique de la pièce pour couvrir ces désagréments.

Limiter le risque d’humidité

Dans un sous-sol mal isolé, il y a de fortes chances que l’humidité s’y développe. C’est d’ailleurs le cas pour toutes les autres structures du bâtiment. Cette humidité sera à l’origine de la prolifération des bactéries et des champignons microscopiques puis de la moisissure plus tard.

La conséquence directe de l’humidité dans le logement, c’est la perte de l’esthétique des murs et des meubles. Cependant, cela peut aussi être à l’origine de problèmes de santé parmi lesquels il y a les irritations et les infections respiratoires.

À l’image de la salle de bain, le sous-sol est une pièce souvent touchée par les moisissures et l’humidité. C’est ainsi un argument solide pour songer à mettre en place une bonne isolation thermique dans cette pièce. À cela, il faut aussi ajouter un système de ventilation efficace. C’est un bon moyen de limiter les risques d’humidité.

Avoir une pièce à vivre

L’aménagement est le dernier avantage lié à l’isolation thermique d’un sous-sol. C’est le moyen par lequel vous pourrez obtenir une surface habitable plus grande dans votre maison. Vous profiterez ainsi d’un espace confortable répondant aux normes de confort thermique et acoustique.

Isoler donc votre sous-sol pour en faire une pièce à vivre fonctionnelle et confortable. Vous pouvez également vous en servir comme un simple espace de rangement. Toutefois, outre l’isolation des parois, il faudra aussi calorifuger les tuyaux et canalisations menant vers la pièce pour un bon résultat. La ventilation est également à considérer en plus de l’isolation du mur et du plafond de la pièce.





Comment procéder à l’isolation thermique d’un sous-sol ?

Le processus d’isolation d’un sous-sol n’est pas figé. Il faut tenir compte de votre budget, de vos objectifs et des contraintes liées à vos choix pour réaliser cette opération. Ainsi, vous aurez le choix entre l’isolation par le mur du sous-sol, le plafond et le sol déjà existant.

L’isolation du sous-sol par les murs

Si votre priorité est d’empêcher la formation des moisissures ou de limiter simplement l’humidité dans la pièce, l’isolation du sous-sol par les murs est la meilleure solution. Vous aurez le choix entre l’isolation des murs par l’extérieur et celle par l’intérieur. Si la deuxième solution est plus économique et plus efficace, il faut toutefois noter qu’elle ne s’applique pas aux sous-sols semi-enterrés. Pour un tel cas, c’est l’isolation par l’extérieur qui convient pour le mur.

Après le type d’isolation, vous aurez à choisir un isolant pour votre projet. Il y a à cet effet plusieurs matériaux qui présentent tous des avantages, mais qui ont aussi des exigences. Choisissez donc entre un isolant naturel, synthétique ou minéral selon vos envies et votre budget.

Outre l’isolant, il vous faudra aussi un pare-vapeur. C’est le moyen de réduire véritablement la formation d’humidité dans la pièce. Traitez également vos murs avec un produit hydrofuge si ceux-ci ont généralement des problèmes de remontées capillaires.

L’isolation du sous-sol par le plafond

Cette solution est la plus simple et la plus courante pour isoler un sous-sol. L’objectif ici sera de réduire au maximum, les ponts thermiques et les déperditions de chaleur provenant des pièces à vivre. Le principe est similaire à celui de l’isolation des murs. Il faut toutefois prioriser un isolant léger comme le polystyrène ou le liège.

Mieux, un isolant en mousse projetée sera le meilleur compromis pour une isolation parfaite par le plafond. Notez cependant qu’il n’est pas nécessaire de mettre en place un pare-vapeur ici.

Isolation d’un sous-sol par le plancher

Cette solution d’isolation est la plus recommandée pour transformer votre sous-sol en espace habitable. Plus que le mur, cette partie du sous-sol est très favorable à l’humidité et donc, à la prolifération des moisissures.

Isolez le plancher de votre sous-sol en optant également pour l’installation d’un pare-vapeur de qualité. Ce sera le choix indiqué pour profiter de votre isolation sur la durée. Enfin, vous n’êtes pas tenu de procéder à l’isolation du sol dans cette pièce du logement, notamment si le sous-sol doit être utilisé comme un entrepôt ou un garage.