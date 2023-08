Vous souhaitez contracter un prêt immobilier en 2022 ? Vous n’avez pas à craindre les taux d’intérêt. En effet, à l’image des taux immobiliers 2021, ceux de l’année 2022 sont aussi très favorables à un financement de projet immobilier. En clair, vous profiterez, en 2022, des taux de crédit assez bas même s’il y a eu une hausse à partir du mois de février 2022. Découvrons ensemble dans cet article, les taux de prêt immobilier en 2022.

Quels sont les meilleurs taux immobiliers 2022 ?

Les taux immobiliers varient en fonction de la durée du prêt consenti et de plusieurs autres facteurs. Il s’agit notamment du projet immobilier auquel les fonds seront consacrés et de la qualité du dossier présenté à l’organisme de prêt. Autrement dit, la banque ou l’établissement prêteur tiendra compte de la situation personnelle et professionnelle de l’emprunteur. Toutefois, les banques misent aussi sur une politique commerciale en appliquant les taux immobiliers de plus en plus bas pour attirer la clientèle. Quoi qu’il en soit, avec l’accompagnement d’un courtier, vous aurez plus de chances de bénéficier d’un taux immobilier avantageux pour financer votre projet en 2022.

En tenant compte des attentes des banques prêteuses de façon générale, le baromètre des meilleurs taux immobiliers 2022 se présente comme suit.

Pour un prêt immobilier dont le remboursement est établi sur 7 ans (84 mois), le meilleur taux fixe appliqué en 2022 est de 1,5 %. Ce taux immobilier est prévu pour une mensualité de 125,48 euros pour le remboursement. Pour une mensualité de 90,23 euros et une durée du prêt de 10 ans, soit 120 mois, le meilleur taux appliqué en 2022 est de 1,6 %. Ce sont là des taux en hausse par rapport à ceux de l’année antérieure. Il en est de même pour le taux de 1,75 % appliqué à un prêt dont la durée est de 15 ans, soit 180 mois. La mensualité de remboursement est de 63,21 euros. Pour un prêt immobilier à rembourser pendant 20 ans (240 mois) à raison d’une mensualité de 50,12 euros, le meilleur taux fixe en 2022 est de 1,90 %.

Pour un prêt immobilier de longue durée (25 ans, soit 300 mois), vous aurez à payer un taux de 2 % avec une mensualité de 42,29 euros. Ce taux est presque identique à celui de l’année précédente.

Comment profiter du meilleur taux de crédit immobilier en 2022 ?

Le Haut Conseil de Stabilité Financière (HCSF) est l’institution en charge de la régularisation sur le marché des crédits immobiliers. Parmi les exigences de cette institution, il y a les dispositions visant à limiter l’endettement des ménages. Le but, c’est de permettre à chaque emprunteur de rembourser le prêt immobilier obtenu, et ce, sans grands dommages. Plusieurs autres dispositions sont prévues par le HCSF et celles-ci sont entrées en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

La première exigence pour profiter du meilleur taux de crédit en 2022, c’est de s’assurer que votre profil emprunteur est bien adapté aux normes de la HCSF. En plus de cela, plusieurs autres détails doivent être pris en compte pour vous permettre d’avoir le meilleur taux de crédit immobilier en 2022.

Pour un logement ancien, optez pour un crédit immobilier à rembourser sur 25 ans au maximum. Le petit souci, quand la durée est trop longue, il faut s’attendre éventuellement à un défaut de remboursement du crédit dans le temps. Et c’est justement ce qui justifie la réticence de plusieurs banques à accorder des prêts de longue durée.

Par contre, si vous décidez d’investir dans un logement neuf (VEFA), la durée de crédit maximum d’emprunt est de 27 ans. Pour ce type d’investissement immobilier, la durée du prêt est plus longue en raison de l’emménagement tardif. Autrement dit, il est pris en compte, le temps qui sépare la livraison du chantier immobilier de la signature de l’accord de vente chez le notaire.

De même, vous gagnerez à respecter le taux d’endettement maximum de 35 % par rapport à vos revenus. Il faut préciser que pour ce taux, les assurances emprunteur sont comprises. En effet, en tenant compte du taux d’endettement, la banque prêteuse évalue la solvabilité de l’emprunteur. Ainsi, avant de valider votre futur crédit immobilier, l’établissement de prêt vérifiera ce détail.

Par ailleurs, à défaut de fournir des garanties solides dans votre dossier de prêt, vous devez disposer d’un apport personnel suffisant. Idéalement, cet apport doit couvrir les frais annexes liés à votre dossier de prêt. Il s’agit notamment des frais de dossier, des frais bancaires et ceux de notaire. C’est le moyen par lequel l’emprunteur arrive à convaincre l’organisme de crédit de sa capacité à gérer ses finances. En général, l’apport personnel dans le cadre d’un crédit immobilier représente 10 % du montant à emprunter. L’apport personnel constitue aussi une épargne pour l’emprunteur et peut servir à couvrir les mensualités en cas de défaut de remboursement du prêt.

Le rôle du courtier

Pour la demande et l’obtention d’un crédit immobilier à un taux avantageux, solliciter l’accompagnement d’un courtier est important. En effet, ce professionnel vous aidera tout au long du processus pour les négociations. Par exemple, si la banque exige un contrat d’assurance dans votre dossier de prêt, le courtier pourra vous orienter vers les meilleures compagnies d’assurances. Il est à noter que choisir un assureur qui propose son service à un taux bas est aussi avantageux pour avoir son crédit immobilier à faible taux. En cela, le meilleur conseil est de procéder à une délégation d’assurance. C’est un moyen sûr de faire des économies sur le coût total des intérêts que génère votre emprunt.

L’accompagnement du courtier va aussi au-delà de la signature du contrat de prêt et de l’obtention du crédit. En cas de changement de contrat d’assurance pendant la durée du crédit immobilier, le professionnel est aussi un recours fiable.

À toutes les étapes de son intervention, le courtier immobilier fera jouer la concurrence afin de permettre à l’emprunteur de profiter du meilleur taux pour son prêt. En tenant compte de votre situation financière et donc de votre profil emprunteur, le professionnel vous mettra en contact avec les prêteurs qui sauront combler vos attentes. Outre le crédit immobilier, le courtier a aussi des compétences pour un rachat de prêt, un regroupement de crédit, un prêt à taux zéro ou même l’intermédiation pour un investissement locatif.

Enfin, faites une simulation de prêt immobilier en ligne afin d’avoir une idée approximative du taux d’intérêt à appliquer. Ceci, avant d’entamer le processus de demande de prêt.