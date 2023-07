Le diagnostic termites fait partie des diagnostics immobiliers obligatoires à réaliser avant la signature d'un contrat de vente en 2022. Il vise à détecter la présence de termites et autres vermines susceptibles de mettre à mal le confort des nouveaux acquéreurs. Ce diagnostic immobilier s'effectue en 30 minutes et coûte en moyenne 130 €.

Qu'est-ce qu'un diagnostic termites ?

Le diagnostic termites est l'un des diagnostics immobiliers obligatoires contenu dans le DDT (dossier diagnostic technique) lorsqu'une maison ou un appartement est mis en vente ou en location. Il s'agit d'un contrôle destiné à détecter la présence des insectes xylophages qui se nourrissent essentiellement de bois. Ces derniers sont susceptibles de ronger, donc de fragiliser les équipements en bois.

Tout comme le diagnostic amiante, le diagnostic termites n'est obligatoire qu'à une condition : si le logement en question est situé dans une zone dite « à risques ». Il s'agit précisément d'une zone assujettie à un arrêté préfectoral relatif à la présence des termites. Pour savoir si la zone dans laquelle se trouve le bien immobilier est contaminée, il faut prendre des renseignements à la préfecture.

Par ailleurs, un diagnostiqueur professionnel peut fournir des renseignements sur la zone dans laquelle se trouve le local. En outre, vous pouvez trouver des renseignements sur le site du gouvernement relatif aux diagnostics immobiliers. Comme le DPE (diagnostic de performance énergétique), le diagnostic amiante et tous les autres diagnostics immobiliers, le diagnostic termites est fait à la demande du vendeur ou du bailleur.

Tarif moyen d'un diagnostic termites en 2022

En France, le prix d'un diagnostic termites oscille entre 80 et 180 euros, soit un tarif moyen de 130 euros. Le tarif de la prestation diffère en fonction du nombre de pièces à diagnostiquer et de leur superficie. Pour amortir le prix de son diagnostic termites, il est préférable de le faire au même moment que les autres diagnostics immobiliers obligatoires.

Lorsqu'ils sont effectués au même moment et par le même bureau d’expertises immobilières, on peut économiser jusqu’à 30 à 35 % du prix sur l'ensemble des diagnostics. C'est pourquoi, il est préférable de demander un devis de la prestation au cabinet d’expertises immobilières avant de s'engager. Outre le diagnostic termites, voici la liste des diagnostics immobiliers obligatoires :

L'ERP (état de risques de pollution) ;

Le DPE (diagnostic de performance énergétique) ;

Le diagnostic plomb ;

Le diagnostic Loi Carrez ;

Le diagnostic gaz ;

Le diagnostic Loi Boutin ;

Le diagnostic amiante ;

Le diagnostic électrique.

Tous ces diagnostics immobiliers composent le DDT (dossier diagnostic technique). Ce dossier est obligatoire avant la signature un contrat de location ou de vente d'un bâtiment.

Prix du diagnostic termites d'un appartement

Le prix du diagnostic termites d'un appartement va de 80 à 165 euros. Pour le diagnostic d'un appartement d'une pièce, il faut compter en moyenne 95 €. Pour un appartement de deux pièces, le tarif de ce diagnostic immobilier va de 85 à 120 €, tandis qu'il faut débourser 95 à 130 € pour un appartement à 3 pièces.

Pour un appartement à 4 pièces, le prix du diagnostic termites varie entre 100 et 145 euros, tandis qu'il faut débourser entre 110 et 155 euros pour un appartement de 5 pièces. Au-delà de 5 pièces, le prix du diagnostic termites d'un appartement peut atteindre 165 €, voire plus.

Tarif du diagnostic d'une maison

Le prix du diagnostic termites d'une maison est plus élevé que celui d'un appartement. Le tarif varie entre 95 et 180 euros. Par exemple, le prix du diagnostic termites d'une maison de 3 pièces est compris entre 95 et 130 euros.

Le tarif du diagnostic d'une maison à 4 pièces se situe entre 100 et 155 €, tandis que celui d’une maison à 5 pièces est de 120 à 165 euros. Pour une maison de plus de 6 pièces, le prix de ce diagnostic immobilier peut atteindre 180 euros, voire plus. Dans tous les cas, il faut demander un devis de la prestation à son diagnostiqueur afin de connaître le prix exact à payer.

Comment se réalise un diagnostic termites ?

Le diagnostic termites s'effectue par un professionnel certifié COFRAC. Généralement, le diagnostic s'effectue de manière visuelle. Le procédé est simple : le professionnel observe les parties visibles de la charpente et pose son diagnostic.

Le rapport de ce diagnostic immobilier doit mentionner :

Le bien infesté ;

Les pièces contrôlées ;

Les parties de la maison ou de l’appartement infesté ;

La gravité de l'infestation dans chaque pièce touchée.

Ces informations doivent, de manière obligatoire, être présentes dans le rapport du diagnostic immobilier. Au besoin, le propriétaire doit les transmettre à la mairie de la ville.

Quelle est la durée de validité du diagnostic termites ?

La durée de validité du diagnostic termites est de 6 mois. Cela stipule qu'au moment de la vente, le diagnostic termites contenu dans le DDT doit dater de moins en 6 mois. La date de validité est comptée à partir de la date écrite par le diagnostiqueur sur son rapport du diagnostic après la descente sur le terrain. Généralement, ce rapport est disponible 24 h après la descente sur le terrain.

Il est primordial de contrôler la validité de son diagnostic termites. Cela, pour éviter des poursuites pour vices dissimulés.

Que se passe-t-il si le diagnostic termites est positif ?

Si le diagnostic termites révèle la présence des xylophages rongeurs de bois, le vendeur ou le diagnostiqueur professionnel doivent déposer une déclaration à la mairie. Ensuite, le propriétaire disposera d'un délai d'un mois pour déposer le rapport complet de l’état d'envahissement du bâtiment par les termites.

À la suite de cette déclaration, il est possible que la mairie exige des travaux de désinsectisation afin d'éviter leur propagation dans toute la localité. Ces travaux sont à la charge du propriétaire. La mairie fixe généralement un délai de réalisation des travaux de désinsectisation afin de contenir leur propagation.

Quel est le prix d'une désinsectisation de termites ?

Le tarif d'une désinsectisation de termites dépend de la surface à traiter. Aussi, le fait que l’opération soit curative ou préventive a un impact sur le prix. Généralement, cette opération concerne essentiellement le traitement de la charpente.

Le tarif du traitement de la charpente dépend aussi des produits utilisés et de la méthode. Il va de 20 à 35 euros par mètre carré. Si l'accès à la surface à traiter est difficile, ce prix peut être majoré conformément aux risques pris.

Que dit la loi par rapport au diagnostic termites ?

Le diagnostic termites est en vigueur depuis 1999. Si malgré l'arrêté préfectoral, le vendeur n'a pas inclus le diagnostic termites dans le DDT ou en annexe dans le titre de vente et que par la suite l'acheteur constate la présence des termites, il peut saisir le tribunal de grande instance. Dans cette perspective, il est en droit de demander :