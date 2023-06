Avez-vous pour projet de construire votre maison ? Un appartement peut-être ? Parmi les nombreuses choses à faire se trouve le choix des équipements et des matériaux indispensables, dont les isolants phoniques. Les isolants phoniques sont indispensables dans une construction et l'isolation des murs, plafonds ou autres parties de votre logement. Ils permettent en effet d’arrêter le bruit, c’est-à-dire d’arrêter la propagation du bruit qui intervient grâce aux vibrations pour un meilleur confort. Ces dernières peuvent se diffuser soit dans l’air ou à travers des parois solides, sol, murs en placo etc. Cependant, il existe différentes sortes d’isolants phoniques. Nous vous présentons alors dans cet article l’essentiel, à savoir les différents types ainsi que les critères de choix des isolants phoniques.

Qu'est-ce qu'un isolant phonique ?

Un isolant phonique est un matériel permettant de réduire la propagation du son et des bruits le traversant. Cette propagation est empêchée grâce aux murs en placo, aux planchers et aux cloisons. Différent de l’isolant acoustique qui est un absorbant (amortisseur), ce matériau devient de plus en plus indispensable pour les occupants des maisons et des appartements.

Pour donc atteindre l’objectif, les travaux d'isolation phonique doivent être effectués. Ils consistent à doubler l'isolant Ceux-ci consistent à créer un double isolant afin de désunir la paroi du bâti. La doublure en question est composée :

d'une ossature métallique ;

d'un isolant qui peut être une laine minérale ou végétale ;

d’une plaque de plâtre phonique.

En ce qui concerne l'ossature métallique (lisse), sa base se repose sur une bande résiliente. En revanche, lorsqu’il s’agit d’un d'un faux plafond, l’utilisation des suspentes antivibrations est primordiale pour la réduction du bruit et donc l'amélioration de votre confort. Elles servent en effet à atténuer la transmission du bruit. La loi "masse-ressort-masse" consiste à créer un doublage léger. Ce dernier est composé d'un isolant à base de laine prise en sandwich entre deux parois.

Il s’agit par exemple des murs, plaque de plâtre et bien d’autres parois. De la pièce où vient le bruit, la paroi laisse pénétrer une partie du bruit qu'on nomme masse. Cette masse est ensuite absorbée par l'isolant ressort et renvoyée par la seconde paroi masse. Elle se diffuse pour finir dans la pièce la plus proche. Ce principe permet à l’isolation thermique d’atténuer les bruits en jouant avec les matériaux.

Les solutions d’isolants phoniques.

Il existe une variété d’isolants phoniques répartis en trois grandes catégories.

Les isolants phoniques minéraux

Très utilisé aussi bien pour les constructions que les rénovations, les isolants phoniques minéraux sont très performants. Disponible à cout raisonnable, leur fabrication nécessite cependant beaucoup d'énergie. De même, le recyclage de ces isolants est très difficile, ce qui agit sur l’écologie. Il existe plusieurs isolants phoniques minéraux. Nous avons entre autres :

La laine de roche qui absorbe très bien les sons et bruits ;

La laine de verre : avec un meilleur rapport qualité/prix pour isoler vos murs ;

La perlite, elle possède une meilleure isolation phonique que thermique ;

L’argile expansée présentant une très bonne insonorisation sonore ;

Le verre cellulaire totalement incombustible et résistant dans le temps.

On distingue également la vermiculite qui est l’un des meilleurs isolants phoniques.

Les isolants phoniques synthétiques

Comme l’indique déjà son nom, l’isolant synthétique est un produit dérivé du pétrole. Cela voudrait donc dire que ces types d’isolants ne sont ni durables ni écologiques. Se retrouve dans cette catégorie :

La mousse phénolique qui est ignifuge, légère et efficace ;

Le polystyrène : Il résiste peu au feu ;

L’alu à bulles : vraiment efficace tant pour l’isolation phonique que thermique.

Par ailleurs, il existe des matériaux synthétiques tels que le polystyrène expansé ou extrudé qui ne peuvent être cités ici, car ils proposent malheureusement des performances complètement opposées sur l’isolation acoustique.

Les isolants phoniques biosourcés

Ce sont les meilleurs solutions du point de vue écologique. Ils sont en effet naturels et peuvent être recyclés rapidement. En ce qui concerne leur coût, il vous faudra un budget plus important que pour les autres catégories. Dans cette catégorie se trouve :

Le liège disposant d'un bon pouvoir isolant. Cela tant phonique que thermique ;

La laine de mouton, 100 % naturel ou manufacturé ;

La paille : Elle offre un excellent niveau de performance. Ce dernier est assuré sans pont phonique. Elle est également biodégradable et n’émet aucun déchet toxique.

Le choix des isolations phoniques

Le choix des isolants dépend de leurs destinations. Ici, nous vous aidons à choisir les isolants phoniques des plafonds, des murs ainsi que des fenêtres.

Choix des isolants phoniques de plafonds

L’isolation phonique des plafonds vous permet de ne pas avoir à supporter le bruit des voisins ni des enfants qui sont au premier étage. Pour cet usage, le polystyrène expansé est l’isolant phonique le plus utilisé. Outre celui-là, ils sont également d’excellents choix, les isolants suivants :

le polystyrène extrudé, le polyuréthane,

la laine de verre.

En ce qui concerne le plafond, le conseil le mieux indiqué est de choisir un faux-plafond. Il faudra faire une ossature (métallique) et y visser des plaques de plâtres. Le vide créé servira à la mise en place de l'isolant. Optez donc pour des suspentes antivibratiles puis posez une ossature longue portée.

Choix des isolants phoniques des murs

Pour éviter que les bruits aériens et ceux de visionnage ne s’amplifient, il est important d’avoir une bonne isolation phonique de murs. Commencez par faire appel à un professionnel pour vous réaliser un diagnostic acoustique. Celui-ci dénichera les pistes qui concourent à la propagande du bruit dans la maison.

Après le diagnostic, vous pourrez choisir maintenant l’isolant convenable. Vous devez tenir compte de votre budget et de vos besoins pour faire votre choix. Cependant, la laine de roche, la laine de lin, la laine de verre, la ouate de cellulose ou la fibre de bois sont les isolants habituellement utilisés pour les murs.

Éviterez surtout les polystyrènes expansés ainsi que les extrudés et le polyuréthane. Pour la pose, vous avez trois solutions. La première consiste à poser un isolant sous forme de panneaux sur une ossature. La deuxième, à poser une contre-cloison. La troisième et dernière solution, la plus choisie d’ailleurs, consiste à choisir des panneaux qui sont prêts à l’emploi. Choix des isolants phoniques des fenêtres

Afin d'éviter les déperditions de chaleur ainsi que la propagation des sons de l’extérieur à l’intérieur de votre habitation, optez pour une bonne isolation des feutres. L'option recommandée est de choisir des fenêtres à double vitrage asymétrique. L'autre option est de boucher vos fenêtres avec des joints d’isolation qu’il faudra fixer sur les montants. Vous connaissez désormais les différentes solutions d'isolants phoniques pour un meilleur confort au sein de votre logement.