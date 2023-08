Vous entendez souvent parler des appartements duplex, et vous voulez savoir de quoi il s’agit. Vous vous demandez la différence qui existe entre un appartement classique et un appartement duplex ? En effet, les appartements duplex ont quelques éléments de plus que les appartements classiques. Ils possèdent également beaucoup d’avantages qui séduisent les investisseurs et ceux qui désirent y habiter. Retrouvez dans cet article ce que c’est qu’un appartement duplex. Ensuite, nous vous énumérons les nombreux avantages et quelques inconvénients. Si vous souhaitez faire un investissement, nous avons également prévu pour vous certaines astuces.

Appartement duplex : explication du concept

Le duplex est un appartement composé de deux niveaux. Il s’agit du rez-de-chaussée et de l’étage. Ces deux niveaux sont réunis par un escalier intérieur. Généralement, les appartements duplex sont construits en haut d’un immeuble collectif. Ils occupent, pour la plupart, les deux derniers étages du bâtiment.

L’espace dans ce genre de logement se divise ainsi sur deux niveaux. Alors, on retrouve fréquemment au rez-de-chaussée les lieux de vie tels que la cuisine ou le séjour. À l’étage, on remarque les espaces qui sont dédiés au confort et au repos.

Caractéristiques du duplex

Il existe quelques configurations selon l’entrée du logement qui permettent de répartir en trois types les appartements en duplex.

Le « duplex montant »

Elle emprunte sa disposition des maisons classiques. Cela signifie que l’entrée se situe au niveau inférieur. Pour accéder au reste de l’espace, il faut monter les marches.

Le « duplex descendant ou inversé »

Contrairement au précédent, l’entrée de ce duplex se trouve au-dessus, à l’étage. En d’autres termes, 'entrée de l’appartement se trouve au second niveau.

Le « souplex »

On parle de souplex lorsque l’appartement est composé d’un rez-de-chaussée et d’un sous-sol. L’entrée principale se situe donc au rez-de-chaussée. Par ailleurs, lorsque l’appartement est composé de 3 niveaux, on ne parlera plus de duplex, mais de triplex.

Les avantages d’un appartement duplex

Un appartement duplex dispose de plusieurs avantages.

Agrandir la surface habitable

Le premier avantage d’un appartement duplex est qu’il permet d’agrandir la surface habitable de l’appartement. En dehors de cela, vous profitez d’un environnement luxueux et original. On peut donc retrouver dans un appartement duplex :

Au premier niveau, la cuisine, le salon et la salle à manger

À l’étage, on retrouve généralement les espaces à coucher et la salle de bain.

Une disposition inverse peut également être faite. Par ailleurs, le duplex s’adapte à tout le monde. Les citadins trouvent aussi un réel plaisir à habiter ce type de logement.

Son placement proche des commerces constitue ainsi un grand avantage, également pour les investisseurs, car il se vend et se revend facilement.

Atténue considérablement les nuisances sonores

La configuration qui a été faite de votre duplex favorise la diminution des nuisances sonores. Que ce soit les nuisances de la rue, des voisins ou même de vos enfants, vous n’en serez pas dérangé.

Taxe d’habitation avantageuse

Le duplex présente aussi des avantages sur le plan fiscal. En effet, la surface retenue pour la taxe d’habitation est très avantageuse en ce qui concerne l’étage construit sous les toits. Inconvénients d’un appartement duplex Comme tout autre bien, l’appartement duplex présente quelques inconvénients.

Surface habitable réduite

Lors de la construction du duplex, si l’architecture n’est pas optimale, la surface habitable sera naturellement réduite.

Gêne de l’escalier

De même, lorsque l’architecture de l’escalier est mal conçue, et que l’escalier est mal disposé, cela peut constituer un gène pour l’occupant. Les personnes âgées et les personnes handicapées auront également du mal à monter des escaliers. Par ailleurs, cela constitue un risque lorsque vous avez des enfants à bas âge.

Défis d’isolation

Pour profiter du confort de votre duplex, il faudra miser sur une isolation très performante. Dans le cas contraire, cela va causer trop de chaleur en été et moins en hiver.

Investir dans l’acquisition d’un appartement duplex

Pour financer l’acquisition d’un appartement duplex, plusieurs possibilités s’offrent à vous dont le crédit immobilier. Si vous optez pour le crédit, vous avez deux options.

Le prêt bancaire classique

Il s’agit du crédit immobilier ou prêt immobilier amortissable ou in fine. Il est accordé par les banques en échange du paiement des intérêts immobiliers. Ce prêt est exactement le même que pour les maisons, les appartements classiques et d’autres biens immobiliers.

Le prêt aidé

Il s’agit des prêts distribués par les organismes ayant signé une convention avec l’État. Ils sont accordés afin de permettre aux particuliers d’accéder à la propriété. De ce fait, les coûts liés à ce prêt sont quasi inexistants. Cependant, il faut répondre à certains critères avant qu’on ne vous accorde ce prêt. Les critères essentiels sont votre profil ainsi que votre projet.

Conseils d’acquisition et d’investissement

Pour votre achat d'un logement duplex, faites bien attention à la surface. En effet, malgré que le duplex offre un espace plus grand, son rendement peut être moindre que celui d’un appartement simple. En ce qui concerne l’investissement locatif, vous pouvez opter pour une colocation en raison de la disposition et de la surface.

Toutefois, évitez de vous lancer sur un projet sans savoir s’il sera rentable ou non. Pour être rentable, le loyer doit couvrir votre financement. Faites donc appel à un expert du crédit immobilier pour vous y aider. Aussi, au préalable, il est conseillé de réaliser une simulation prêt immobilier. Cette simulation est nécessaire, car elle vous aidera à vérifier si votre projet d’achat est faisable.

Après la simulation, procédez ensuite à une comparaison à l’aide d’un comparateur efficace en ligne pour obtenir une idée plus précise sur votre financement. Pour finir, confiez votre investissement à un courtier en crédit immobilier.

Ce dernier vous sera d’une aide importante pour votre projet. En effet, il utilise son savoir-faire et ses expériences pour faire une excellente analyse de votre projet. C’est sur cette base qu’il pourra vous proposer un plan fiable pour un financement optimisé qui correspond vraiment à votre projet.