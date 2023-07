Selon les règlementations énergétiques actuelles, les nouveaux logements doivent répondre au label BBC (Bâtiment Basse Consommation). Cette conformité énergétique est aussi valable pour les anciens logements. Pour y arriver, il est nécessaire de passer par un audit énergétique. Il s’agit d’un bilan thermique permettant aux résidents de réduire leurs factures, entre autres. Que signifie en réalité l’audit énergétique ? La réponse ici !

Audit énergétique : Définition

Dans le but de faire le point sur la performance thermique d’un logement, un audit énergétique est nécessaire. C’est un type de bilan thermique qui permet de passer au crible les accessoires producteurs ou consommateurs d’énergie d’un bâtiment. Il permet également de recenser les habitudes de consommation des occupants pour des conclusions encore plus précises.

L’audit énergétique est utile pour avoir une idée précise sur l’efficacité des isolations thermiques, l’efficacité énergétique des équipements de chauffage, de climatisation, etc. L’étude permet de relever des informations pertinentes vis-à-vis de la performance énergétique d’un bâtiment professionnel ou d’une maison personnelle.

Pour y arriver, vous devez faire appel à un professionnel ou une agence disposant des qualifications requises. Il procèdera dans un premier temps à une inspection du bâtiment afin de relever chaque point à améliorer. L’auditeur dispose d’équipements adéquats permettant de calculer la consommation énergétique annuelle. Pour le calcul, de nombreux facteurs sont pris en compte. Il s’agit entre autres de :

La qualité des équipements de chauffage ;

Les surfaces vitrées ;

Le type d’isolation ;

Les types de fenêtres, etc.

Contrairement aux idées reçues, l’étiquette énergétique ne calcule pas la consommation de vos équipements . Il s’agit plutôt d’une consommation moyenne en énergie, sur une année.

Par ailleurs, les résultats de l’expertise sont consignés dans le rapport qui vous sera remis. Vous y retrouverez les travaux de rénovation à effectuer, mais aussi des recommandations par rapport au type d’énergie que vous pourriez adopter.

Quelle est l’utilité d’un audit énergétique ?

Les bilans énergétiques ne sont pas uniquement réalisés dans le but d’informer les occupants d’un bâtiment ou d’un logement.

Audit énergétique pour réduire les factures énergétiques

Dans un premier temps, cet audit est utile pour réduire vos factures énergétiques. En effet, dans une maison qui n’est pas aux normes, les factures sont généralement élevées.

Pour les réduire, vous devez donc effectuer une rénovation. Cette tâche ne pourrait être exécutée de façon optimale sans la réalisation en amont d’un audit énergétique. Pour donc effectuer des travaux de rénovation, le bilan énergétique est nécessaire.

En effet, selon les catégories énergétiques que révèlent les tests, les coûts en énergie varient. Pour un bâtiment de classe A (avec une superficie de 100 m 2 ), vous dépenserez 250 euros par mois contre plus de 2250 euros pour un logement de classe G de la même superficie.

Réalisation d’un bilan thermique pour protéger l’environnement

En plus de réduire vos factures d’énergie, les travaux de rénovation sont utiles pour protéger l’environnement . Les maisons énergivores sont réputées pour produire une quantité non négligeable de gaz à effet de serre. Sur l’échelle de classement énergétique, il s’agit des logements appartenant aux catégories E, F et G.

Un bâtiment de la catégorie E a une consommation énergétique comprise entre 231 et 330 kWh/m² /an. Dans la classe F, on retrouve les logements consommant entre 331 et 450 kWh/m²/an. Pour finir, la catégorie la plus gourmande en énergie est représentée par la lettre G. Un bâtiment qui y appartient consomme plus de 450 kWh/m² /an.

Il est donc pertinent d’entamer des travaux de rénovation pour se conformer aux exigences énergétiques. Cela optimise votre confort et donc la qualité de vie avec des économies énergétiques à la clé.

Un audit énergétique pour augmenter la valeur marchande d’un bien

La réalisation d’un audit énergétique sera également utile dans un contexte où il vous permet d’augmenter la valeur marchande de votre bien. Si vous devez vendre votre maison , le fait qu’elle ait subi un audit énergétique en amont est un facteur suffisant pour négocier à la hausse son prix .

Selon les statistiques, une maison avec un bon classement se vend en moyenne 9,5 % plus cher qu’un logement avec une mauvaise classe énergétique . Les mêmes modalités sont valables pour les appartements les mieux classés. Ils se vendent en moyenne 11 % plus cher.

Si la réalisation du DPE (Diagnostic de performance énergétique) est d’obligation légale, l’audit énergétique est lui aussi obligatoire et représente en même temps une analyse complémentaire. D’ici 2023, un logement qui ne respecte pas les exigences énergétiques ne pourra être loué ni vendu.

Quand et par qui faut-il faire un audit énergétique ?

La réalisation d’un audit énergétique doit être assurée par des professionnels qualifiés. En effet, l’auditeur doit pouvoir justifier sa compétence avec des certificats. À titre d’exemple, les certificats QUALIBAT 8731 sont requis. Ils sont obtenus après un certain nombre d’années dans le domaine. Les certifications doivent provenir d’organismes reconnus comme la filiale CERTIVEA du groupe CSTB.

Pour ce qui est de la période de réalisation, c’est une modalité qui dépend des besoins des résidents. En effet, les audits énergétiques sont demandés lors des démarches de location ou de vente. Il est aussi utile pour améliorer votre confort. On peut donc réaliser un audit énergétique dans le cadre d’une rénovation générale ou partielle.

Audit énergétique : quel en est le coût ?

Le coût d’un audit énergétique varie selon qu’il s’agisse d’une maison personnelle ou d’un bâtiment professionnel. Même si les tarifs peuvent changer suivant de nombreuses autres modalités, vous pouvez vous référer à des prix moyens. Dans une maison individuelle, le bilan énergétique peut coûter entre 500 et 1000 euros. Dans le cas des copropriétés et des entreprises , ces tarifs avoisinent les 10 000 euros.

Les prix sont généralement élevés, ce qui ne permet pas forcément aux foyers à revenus modestes de réaliser un audit pour leur maison. Heureusement, ils peuvent compter sur les aides octroyées par l’Etat et l’ANAH . Les propriétaires peuvent profiter du dispositif MaPrimRénov.

En fonction des revenus et du nombre de personnes composant le foyer, un forfait MaPrimRénov est attribué. En effet, les foyers aux revenus très modestes peuvent profiter d’un montant de 500 euros.

Cette aide sera de 400 euros pour les ménages modestes contre 300 euros pour les ménages ayant un revenu standard. Comme vous l’auriez remarqué, l’aide MaPrimRénov peut couvrir tous les travaux de la rénovation dans une maison personnelle à condition qu’ils ne soient pas trop importants.

Par ailleurs, il est possible de cumuler d’autres aides à MaPrimRénov pour réduire considérablement les apports personnels. Toutefois, ce sont les bâtiments âgés de 15 ans qui sont éligibles à l’aide MaPrimRénov.