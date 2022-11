L’audit énergétique, étape indispensable pour une bonne rénovation

Plusieurs raisons peuvent motiver la rénovation d’une maison. Entre autres, on peut citer : la vétusté de la chaudière, les factures d’énergie exorbitantes et la baisse des performances énergétiques du logement. Pour effectuer les travaux de rénovation d’une maison de manière efficace, il y a certaines étapes à respecter. La première, c’est l’audit énergétique. Il s’agit de l’étude qui permet d’identifier d’une part les points faibles de l’habitation. D’autre part, l’audit énergétique favorise l’amélioration du confort du logement ainsi que ses performances. De façon optimale, l’audit énergétique doit être réalisé par des professionnels qualifiés, tout en suivant certaines normes. Nous vous livrons ici, plus de détails sur ce diagnostic.

L’audit énergétique est une étape obligatoire

L’audit énergétique est un diagnostic technique à réaliser avant l’exécution des travaux de rénovation globale (ou partielle) d’un logement. Depuis septembre 2022, c’est une obligation de réaliser cette étude avant de vendre une maison. Cette obligation concerne exclusivement les logements qui ont été construits, il y a au moins deux ans, et qui sont de la classe énergétique F ou G.

Pour que cet audit énergétique devienne obligatoire, il faut aussi que l’habitation ait servi de résidence principale au foyer. Cette étude est le point de départ de la rénovation et elle permet d’identifier les travaux à entreprendre, le budget à prévoir et les aides financières auxquelles vous êtes éligibles. L’objectif, c’est de vous permettre de faire des économies d’énergie dans le logement rénové.

Bien qu’il soit important de connaître qu’est-ce qu’un audit énergétique, il convient aussi de savoir que certains acteurs sont plus concernés que d’autres. L’audit énergétique est particulièrement recommandé aux copropriétés, aux entreprises et aux collectivités. Le syndic doit obligatoirement commanditer ce diagnostic pour le compte des copropriétés. Il doit être effectué tous les 10 ans et il concerne particulièrement les immeubles de plus de 50 lots qui sont construits avant 2001. L’audit énergétique vient en amont du diagnostic de performance énergétique (DPE).

Pour ce qui est des entreprises, l’obligation concernant l’audit énergétique est relative à la réglementation européenne. On parle alors d’audit énergétique industriel. Cela concerne les entreprises de plus de 250 salariés ou celles qui ont plus de 50 millions de chiffres d’affaires. Celles-ci doivent se soumettre à cette obligation. Mieux, ces sociétés doivent procéder à cette étude tous les 4 ans pour optimiser la performance énergétique de leur bâtiment.

Faites attention toutefois à ne pas confondre l’audit énergétique d’un bâtiment avec le DPE (Diagnostic de Performance Energétique) . Ce dernier représente l’étude grâce à laquelle on identifie la classe énergétique du bien immobilier. Après le DPE, il vous sera délivré un certificat portant une mention allant de A à G pour marquer la classe énergétique.

L’audit de chauffage est aussi à dissocier de l’audit énergétique. C’est une étude à réaliser par un chauffagiste agréé. Elle concerne les chaudières installées depuis 15 ans.



Quelles sont les étapes à respecter pour faire l’audit énergétique d’un bien immobilier ?

Pour faire l’audit énergétique d’un bien immobilier, il faut commencer par prendre contact avec une entreprise spécialisée. Pour cela, réunissez les pièces importantes. Il s’agit de vos factures d’énergie, de l’attestation d’entretien de votre chauffage et des plans de l’habitation avec sa date de construction.

L’entreprise dépêchera des professionnels vers vous pour la première étape du projet. Celle-ci consistera en une visite technique qui dure entre 2 et 3 heures selon la superficie du logement. Le professionnel auditeur effectuera alors un état des lieux afin de faire les propositions idoines pour améliorer les performances énergétiques du bien immobilier.

L’état des lieux concerne l’isolation des murs, de la toiture et du plancher. Les menuiseries extérieures, la ventilation, l’éclairage et l’état du système de chauffage sont aussi à inscrire dans le diagnostic. Le professionnel procèdera également à la description du bâti, notamment sa structure, son type, son état, sa configuration, et même la zone climatique.

La phase de relevé concernera l’étude thermique et le relevé des indicateurs utiles. Cela permettra d’analyser les habitudes de consommation d’énergie dans le foyer. Le professionnel fera aussi une étude comparative entre la consommation d’énergie et l’estimation prévisionnelle du logement. Ce n’est qu’à la suite de ces chiffres relevés que le rapport d’audit sera établi par le professionnel qualifié.

Les thermiciens feront alors des préconisations pour optimiser les performances énergétiques du bien immobilier. Les actions prioritaires à mettre en avant dans le cadre d’une rénovation partielle seront précisées par le professionnel. La modélisation thermique du bien sera également proposée en fonction de son état, de l’environnement et de sa description.

Combien coûte un audit énergétique de logement ?

L’audit énergétique doit être réalisé par un professionnel qualifié. L’opération doit être exécutée par un thermicien ou un climaticien inscrit à l’ordre des architectes. Pour être recommandé, le professionnel doit avoir suivi une formation spécifique. Il doit aussi être détenteur d’une certification RGE Etudes. C’est cette dernière exigence qui lui permettra de profiter de certaines aides financières. Parmi celles-ci, il y a le CITE et MaPrimeRenov’.

Pour faire face à la concurrence, le thermicien (ou climaticien) doit justifier d’une bonne expérience dans son domaine. Il doit aussi disposer d’un matériel adapté. C’est ce qui lui permettra de faire une bonne évaluation des performances thermiques .

Pour en venir au tarif d’un audit énergétique, sachez qu’il est variable. Il varie entre 500 et 1000 euros en fonction de la surface à auditer. Il peut atteindre 10 000 € pour une entreprise ou une copropriété. Ce financement peut être pris en charge partiellement ou intégralement par l’ANAH à travers l’aide MaPrimeRénov’. Presque tous les ménages propriétaires sont éligibles à cette aide, à l’exception de ceux qui ont des revenus trop élevés. Toutefois, il faudra confier la tâche à un professionnel.

Outre l’aide MaPrimeRénov’, vous pouvez bénéficier de l’éco-PTZ (prêt à taux zéro). Le montant à obtenir pour cette aide varie entre 30 000 et 50 000 euros. Ce type de financement est particulièrement réservé aux biens immobiliers qui sont obligatoirement soumis à l’audit énergétique. Avec un tel financement, vous pourrez espérer un gain de 35 % en termes d’énergie primaire sur vos consommations.

Au regard des éléments évoqués ici, nous ne pouvons que vous conseiller de réaliser cet audit énergétique pour une rénovation globale de votre habitation ou de votre bâtiment. Même si vous n’êtes pas dans le cas de figure ou il est obligatoire, il semble pertinent de le réaliser avant la réalisation de vos travaux ou avant une vente.