La réduction de la consommation d’énergie dans les ménages demeure le chemin de bataille du gouvernement français. Pour faciliter cette transition, il est mis en place depuis quelques années l’audit énergétique . Tout comme le diagnostic de performance énergétique, ou DPE, cette analyse permet d’évaluer la production d’énergie d’une maison pendant une période donnée. Cet audit est dorénavant pris en compte dans l’octroi du crédit d’impôt de transition énergétique (CITE). Il permet également à chaque ménage de se conformer aux nouvelles normes de logement en France et de réduire la production. Toutefois, cette inspection n’est pas aux frais de l’État et n’est donc pas gratuite.

Quels sont les facteurs de détermination du coût d’un audit énergétique ?

Il existe plusieurs critères qui influencent le coût de l’audit énergétique d’un logement. En premier lieu, la taille de la bâtisse reste l’ultime facteur déterminant qui donne une estimation du prix de l’audit à votre prestataire. En effet, les compétences et l’expertise que va nécessiter une petite maison de 3 à 4 chambres sont différentes de celles requises pour un immeuble de société accueillant plus de 100 personnes. Le nombre de pièces par bâtiment scruté et celui des intervenants sont pris en compte pour vous fournir une facturation équivalente.

Le deuxième facteur capital est le niveau d’informations traitées par votre prestataire après l’analyse des spécificités du logement. Il s’agit ici de la diversité des installations électriques de chaque bâtiment ainsi que du nombre d’appareils électroménagers présents dans un habitat. En effet, durant leurs travaux, les agents chargés d’effectuer l’audit réalisent une évaluation de consommation de chacun des systèmes électriques.

Plus les dispositifs sont nombreux et complexes, plus l’audit sera coûteux. Il faut ajouter aussi que le tarif appliqué pour le diagnostic énergétique d’un logement dépend également du prestataire dont vous sollicitez l’expertise. N’hésitez donc pas à vous renseigner auprès de plusieurs entreprises afin d’effectuer le choix le plus judicieux.

Quelle est la fourchette du coût d’un audit énergétique ?

Le prix d’un audit énergétique varie en fonction de plusieurs paramètres comme l’emplacement de l’immeuble et sa structure. De même, le tarif appliqué dans un domicile privé diffère de celui d’une maison en copropriété. Généralement, le budget à prévoir pour un audit énergétique chez un particulier est de 500 à 1000 €.

Par contre, les résidences en copropriété requièrent un capital plus important, entre 4000 et 10 000 €, voire plus selon la demeure. Pour mieux comprendre pourquoi cette opération nécessite un tarif aussi élevé, il importe de connaître les différentes étapes de sa réalisation.

Comment se déroule un audit énergétique ?

Un audit énergétique, pareillement au DPE (diagnostic de performance énergétique), est un contrôle des caractéristiques d’une installation énergétique. Généralement, il est recommandé de toujours faire un audit énergétique avant tous les travaux de rénovation. Cette démarche permet d’analyser le taux de consommation d’énergie de l’éclairage, du chauffage ou encore de la ventilation de votre maison. Effectué par un professionnel, l’audit énergétique se déroule en 3 étapes.

Étape 1 : la récolte des informations

L’assemblage des informations est l’étape qui permet de réaliser le bilan de votre consommation d’énergie. Il inclut une évaluation et une interprétation détaillée de votre maison . Pour cela, le prestataire procède à une étude des informations fournies par l’entreprise ayant effectué l’installation et du formulaire rempli par les habitants de la maison. Celui-ci opère également une visite du bâtiment afin de vérifier les données fournies. Cette phase comprend une recherche thermographique et un entretien avec les habitants du logement et les exploitants de l’installation électrique.

Étape 2 : récapitulatif des données recueillies

Le récapitulatif des données recueillies consiste à évaluer la conformité du bail d’exploitation ainsi que des abonnements énergétiques du bâtiment. Durant cette phase, les travaux à effectuer prennent en compte le portrait détaillé des capacités thermiques, une étude des dépenses réelles et l’élaboration d’un mode de consommation thermique du bâtiment.

Étape 3 : recommandation et propositions de travaux

C’est la dernière étape d’un audit énergétique . Elle consiste à s’appuyer sur les résultats de l’audit pour proposer un nouveau plan de consommation aux propriétaires ou habitants du logement afin de réduire les dépenses en matière d’énergie. Le prestataire vous fournit poste par poste des conseils d’utilisation pouvant contribuer à une baisse de vos factures d’électricité . Selon le cas, il vous propose également des travaux de rénovation énergétique détaillés et effectue une estimation du coût de vos prochaines factures après les modifications.

Quel prestataire choisir pour un meilleur coût ?

La réalisation d’un audit énergétique révèle de l’expertise d’une structure thermique ou d’une personne qualifiée et compétente dans le domaine. Étant un processus sensible, vous devez au préalable effectuer des recherches sur le prestataire de votre choix pour vous assurer de son expertise.

Vous pouvez vérifier la fiabilité d’un bureau d’audit énergétique en vous rendant sur son site web afin de vous enquérir des avis d’anciens clients. Une enquête dans votre entourage vous permet également de choisir le prestataire d’audit énergétique pouvant vous offrir le meilleur prix.

Généralement, les auditeurs indépendants sont ceux qui peuvent vous proposer de bons tarifs sur le marché, car ils ne sont pas souvent soumis à l’imposition comme les entreprises. Cependant, veillez à ce qu’ils soient compétents et qualifiés. Vous devez vérifier que le professionnel a suivi une formation de 3 ans et a été approuvé comme technicien bâtiment reconnu par l’État .

En outre, il est important de vous assurer que l’auditeur possède une expérience d’au moins 2 ans dans une entreprise d’étude thermique. Tout compte fait, celui-ci doit impérativement détenir des références et participer à 4 audits au minimum.

En principe, il est plus conseillé de recourir aux compétences d’ ingénieurs thermiciens exerçant auprès d’ architectes ou de professionnels du bâtiment. Ainsi, vous avez la garantie de recevoir un audit de qualité avec un budget convenable.

Pourquoi se méfier des audits à faible coût ?

S’offrir les services d’un prestataire d’audit énergétique en se basant sur un coût très bas est vivement déconseillé. Bien que cela soit tentant, il est recommandé d’effectuer le choix d’un auditeur qui vous fournit une performance de qualité. En effet, ce choix demeure le plus idéal, parce qu’un prix bas peut s’assimiler à un audit moins fiable. Vous devez rester prudent, car une évaluation thermique de moindre qualité peut avoir des répercussions néfastes sur les travaux de réhabilitation énergétique et de rénovation.

En fait, un audit de qualité inférieure vous cause parfois des surcoûts sur vos prochaines factures d’électricité . Souvent, les prestataires qui adoptent une politique de coût réduit ne disposent pas majoritairement de personnel très qualifié et ne font pas usage de logiciel certifié.

Par ailleurs, il importe de préciser qu’un audit énergétique va au-delà d’une simple prestation et reste une interaction entre l’auditeur et les habitants du bâtiment. De ce fait, pour un audit performant répondant aux normes, les agents du bureau d’étude doivent inspecter le site pendant un temps considérable afin d’obtenir le plus d’information possible pour réaliser l’audit.

En conclusion, le prix d’un audit énergétique varie en fonction des bâtiments. Cela inclut la nature, le niveau d’analyse et la taille du bâtiment. Ce tarif n’est donc pas figé et peut changer selon les prestataires et la région.