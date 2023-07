Alors que les gens continuent de chercher des moyens pour réduire leur empreinte carbone, l’audit énergétique se révèle être la solution la plus adéquate. Généralement effectué par des entreprises de services publics ou des services tiers, l’audit aide de nombreux propriétaires à économiser de l’argent sur leurs coûts de services publics. Le budget à prévoir pour réaliser un audit thermique varie en fonction des caractéristiques de votre maison, ainsi que de la nature et de la complexité des travaux.

Qu’est-ce qu’un audit énergétique ?

L’audit énergétique représente un ensemble d’analyses et de tests effectués pour déterminer le niveau de performance énergétique d’un bien immobilier. Durant cette opération, les auditeurs énergétiques évalueront les appareils et les composants de la propriété. Ensuite, selon les constats, ils font des suggestions sur la façon dont la maison peut être plus économe en énergie. Les propositions de travaux de rénovation peuvent se résumer à remplacer les anciens appareils, obtenir de nouvelles fenêtres, remplacer les ampoules par des LED, etc.

Si vous envisagez de faire une rénovation dans votre bâtiment, cet audit peut vous être d’une grande utilité. Dans un chantier en travaux, l’audit énergétique vous permettra de planifier l’avenir énergétique de votre logement individuel. De plus, le bilan de ces dernières années montre que les propriétaires résidentiels s’intéressent davantage aux audits énergétiques. En effet, ils comprennent l’importance d’assurer une performance énergétique optimale dans chaque logement.

Si vous envisagez de réaliser un audit thermique pour votre maison, il importe de prendre connaissance des différents coûts rattachés à cette opération. Le budget moyen à prévoir est de 500 à 1 000 €, voire plus, car il varie suivant plusieurs critères. Toutefois, rassurez-vous. Il existe des aides de l’État comme Maprimerénov' qui vous permet de financer l’audit énergétique et les travaux de rénovation.

Généralement, aucun matériel n’est utilisé dans un audit, de sorte que les coûts sont principalement liés à la main-d’œuvre. À cela, s’ajoutent les prix de mise à niveau ou de remplacement qui diffèrent du tarif de l’audit thermique .

Le processus d’audit énergétique prend environ 2 à 3 heures en moyenne. Les audits plus approfondis peuvent durer jusqu’à 4 heures ou plus. Notez qu’il faudra parfois quelques semaines pour en planifier un. Vous devez donc commencer à tout organiser tôt si vous désirez respecter une date limite pour un programme de rénovation ou d’incitation.

En résumé, le tarif de l’ audit thermique d’une maison ne peut être déterminé qu’en effectuant une demande de devis auprès d’un professionnel. Si vous désirez bénéficier des aides de Maprimerénov', sachez que vous devez recourir uniquement à un expert RGE.