Afin d’avoir des revenus complémentaires et pouvoir mener une belle vie, l’une des meilleures solutions est d’effectuer un investissement. Il existe de nombreux domaines dans lesquels vous pourrez investir, parmi lesquels, on a l’immobilier. Si vous choisissez d’effectuer un investissement dans le domaine de l’immobilier, vous pouvez opter pour un achat en viager. Avant d’acheter en viager, il est important de tenir compte de certains paramètres dont l’âge. Alors, on se demande s’il est idéal de faire ce type d’investissement lorsqu’on est jeune. Réponses dans la suite.

Qu’est-ce qu’un achat en viager ?

On appelle viager, une technique de vente d’un bien immobilier qui consiste à donner une rente au vendeur jusqu’à son décès. La vente en viager peut être une chance ou un risque. Dès la signature de la vente, vous devenez propriétaire du bien immobilier, mais vous ne pourrez pas connaitre le montant final de l’achat avant le décès de l’ancien propriétaire. L’âge du vendeur est donc déterminant dans ce type d’investissement immobilier.

On distingue deux types de vente en viager que sont le viager libre et le viager occupé. Avec le viager libre, l’acquéreur a la possibilité d’occuper le bien immobilier après la signature du contrat de vente, indépendamment du décès du propriétaire. Au niveau du viager occupé, le vendeur dispose d’un droit d’habitation et d’usage sur le bien, malgré la signature du contrat de vente. L’ancien propriétaire a la possibilité de continuer à occuper le bien immobilier jusqu’à sa mort.

Comment déterminer le montant de la rente viagère ?

Le montant de la rente viagère n’est pas fixé au hasard. Il se calcule et tient compte d’un certain nombre de paramètres dont l’âge et le sexe du vendeur. Afin de fixer le montant de la rente, les deux parties doivent passer par 6 étapes.

En premier, il faudra estimer la valeur vénale du bien immobilier. Il s’agit de la valeur réelle du bien en considérant le marché actuel. Un professionnel de l’immobilier peut être utile à cette étape. Ensuite, il faudra définir le bouquet du viager. Ce paramètre est fixé généralement par le vendeur et représente 20 à 30% du prix du bien immobilier.

Le calcul de la rente viagère pourra ensuite être fait. Pour cela, il faudra dans un premier temps déduire le bouquet ainsi que le droit d’usage et d’habitation de la valeur réelle du bien. Cela permet d’obtenir le capital à renter. Ensuite, ce capital est converti en rente mensuelle grâce au barème viager. Un coefficient d’abattement doit aussi être appliqué dans le cadre du viager occupé. Le calcul du viager se fait en enlevant de la valeur vénale du bien, le droit d’usage et d’habitation.

Par ailleurs, le barème viager doit être considéré dans les calculs. Il s’agit d’un paramètre qui permet d’effectuer un calcul équitable. Grâce à ce paramètre, un capital à renter peut devenir une rente viagère et vice versa. Un autre critère dont il faut tenir compte est l’usufruit. Il n’est toutefois pas assez utilisé pour une vente en viager.

Quel est l’âge idéal pour acheter en viager ?

Bien que ce soit souvent l’âge du vendeur qui est souvent scruté à la loupe, celui de l’acheteur compte aussi. Afin que le vendeur continue à recevoir ses rentes, l’acheteur ne doit pas mourir en premier. Selon le viagériste, l’idéal est que le vendeur et l’acheteur aient une différence d’âge d’environ une génération, donc entre 15 et 20 ans.

Il existe bien entendu un niveau de risque par rapport à cet écart entre les âges du vendeur et de l’acheteur. En utilisant la table de mortalité générationnelle TGH-05, le site Vitapecunia a réalisé un tableau pour déterminer la probabilité qu’un acheteur en viager de 40 ans décède avant le vendeur en fonction de son âge. Il en ressort que lorsque le vendeur en viager est âgé de 15 ans de plus que l’acheteur, il y a un risque de 11,5% qu’il meure avant lui. Cela signifie qu’il y a une chance sur 10 que l’acheteur en viager meurt avant le vendeur en viager.

Aujourd’hui, grâce aux prouesses de la médecine, les séniors ont une vie plus longue, ce qui fait qu’il est possible que vous payiez le bien plus cher que vous ne devez. L’idéal est donc d’avoir un écart d’âge de 25 ans entre le vendeur et l’acheteur en viager, en sachant que l’acheteur devra être plus jeune que le propriétaire.

Faut-il faire un achat en viager quand on est jeune ?

L’achat en viager présente quelques avantages intéressants. Il vous permet en premier de vous construire un patrimoine financier et immobilier, bien que vous soyez jeune. En plus, lorsqu’on est jeune, on a souvent du mal à obtenir un crédit immobilier. En décidant d’acheter en viager, vous pourrez payer le bien de manière progressive, sans avoir besoin de recourir à un prêt immobilier.

La vente en viager vous permet généralement de profiter d’un prix attractif. Lorsque vous optez pour le viager occupé, le prix du bien immobilier sera bien moins cher. Les petits travaux que vous aurez à effectuer sur le bien ainsi que la taxe d’habitation seront pris en charge par le crédirentier. Dans le cas où vous avez plus de moyens, vous pourrez choisir le viager libre et entrer directement en possession de votre bien immobilier.

Par ailleurs, l’achat en viager permet aussi de bénéficier de quelques avantages fiscaux et d’une réduction sur les frais de notaire. Cependant, il existe quelques inconvénients avec ce type d’investissement immobilier. Il est possible que vous payiez le bien plus cher que sa valeur, surtout si le crédirentier n’est pas assez vieux. Ce sera également à vous de vous occuper des gros travaux dans le logement, lorsque vous optez pour le viager occupé.

Acheter en viager lorsque vous êtes jeune est une bonne idée quand on voit les avantages. Avoir son propre bien immobilier sans dépenser beaucoup d’argent en ayant la possibilité de le payer en plusieurs fois est une bonne chose pour les jeunes. Cependant, il est important de prendre en compte l’âge du vendeur avant de se lancer dans ce type d’investissement afin de ne pas payer plus que la valeur du bien.