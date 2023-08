Construits avec des matériaux, des isolants et des équipements techniques qui permettent de réduire considérablement les factures énergétiques, la maison autonome est autosuffisante. En effet, ce type d’habitation n’est pas raccordé aux réseaux de distribution des fournisseurs traditionnels, mais il produit l’énergie nécessaire pour éclairer, réchauffer ou chauffer de l’eau chaude. La maison autonome offre un grand nombre d’avantages au point où de nombreuses personnes s’y intéressent. Si c’est votre cas, on vous fait un focus détaillé sur cette habitation.

Qu’est-ce qu’une maison autonome ?

Encore appelée maison autosuffisante ou maison écologique, la maison autonome est capable de produire individuellement toutes les ressources énergétiques indispensables à son habitation. Cette catégorie de bien immobilier peut subvenir à ses besoins énergétiques en eau potable, en électricité et en gaz. Ce type d’habitation n’est raccordé à aucun réseau énergétique (électricité et/ou gaz naturel) ni aux réseaux de distribution d’eau potable de sa commune.

La maison autonome est une construction durable qui cherche à s’émanciper de la consommation d’énergies peu écologique et peu économe en produisant ses propres énergies. Elle est capable de produire de l’eau chaude sanitaire et potable pour une finalité domestique. De même, elle produit de la chaleur en période hivernale ainsi que de l’électricité pour faire fonctionner les appareils électriques et l’éclairage.

Pour être plus indépendante sur le plan énergétique, la maison autosuffisante utilise un grand nombre d’énergies renouvelables. Il s’agit de la biomasse, de l’énergie hydraulique, de l’énergie solaire, de l’énergie éolienne et de la géothermie. L’autonomie énergétique de la construction peut être totale ou partielle. Tout dépend du coût des installations sélectionnées par le propriétaire des lieux.

La construction d’une maison écologique peut coûter excessivement cher. C’est justement l’une des raisons pour lesquelles certains ménages sont encore dépendants des réseaux énergétiques. Cependant, la maison autonome est avantageuse sur le long terme.

Quels sont les avantages d’une maison autonome ?

Le fait de vivre de façon autonome en s’affranchissant de toute dépendance aux réseaux de distribution énergétiques présente plusieurs atouts. D’abord, en habitant dans une maison autonome, le coût de vos factures d’énergie sera réduit, si l’autonomie est partielle. Dans le cas où elle est totale, les factures d’énergies seront inexistantes puisque vous ne dépendez pas des réseaux de fournisseurs.

De même, vous réduirez considérablement votre empreinte environnementale en optant pour un habitat durable et en alimentant votre bien en énergie 100 % renouvelable. Par ailleurs, la construction d’une maison autosuffisante procure un certain confort de vie qui impacte positivement le bien-être. Le gouvernement offre des aides aux ménages qui souhaitent construire ce type d’habitation.

Quelle est la procédure à suivre pour avoir une maison autonome ?

Pour qu’une maison soit autonome en production d’énergie, il faut utiliser des équipements spécifiques. Les installations à utiliser dépendent de la situation géographique du bien immobilier et de son exposition.

Pour produire de l’électricité de façon autonome, vous pouvez opter pour des solutions vertes nécessitant un fort investissement. Par exemple, vous pouvez utiliser l’éolienne pour produire l’électricité avec le vent. Il est aussi possible d’utiliser une turbine hydroélectrique. Cet outil permet de produire le courant électrique grâce à la proximité d’une source d’eau. Les panneaux photovoltaïques utilisant l’énergie solaire permettent aussi de produire le courant électrique. Cette solution est d’ailleurs la plus économe et la plus simple à mettre en place.

Une maison autonome produit aussi de l’énergie hydraulique grâce à deux installations spécifiques. La première est la réalisation d’un récupérateur d’eau de pluie et la seconde est la construction d’un ouvrage capable de capter les eaux souterraines. En plus de ces deux installations, vous devez prévoir un système de filtrage et de stérilisation.

Habituellement, une maison écologique n’utilise pas l’électricité ou le gaz pour le chauffage. Elle a plutôt besoin du bois, qui est un combustible très apprécié pour les bâtiments autosuffisants. Pour que le système de chauffage de votre maison autonome soit performant, vous devez avoir recours à un poêle à accumulation ou un poêle à restitution lente de chaleur stockant la chaleur dans sa masse.

Par ailleurs, vous aurez aussi besoin d’un poêle à granulés hydro. Cet équipement jouera la fonction de chaudière et d’installation centrale de chauffage pour les radiateurs et le chauffe-eau. La construction autosuffisante doit être également équipée d’une pompe à chaleur et d’une chaudière à granulés de bois pour la production d’eau chaude sanitaire.

Il est vivement recommandé de combiner plusieurs sources d’énergie renouvelable. Étant donné qu’elles sont des sources discontinues, elles ne peuvent pas fonctionner au même moment. C’est le cas des énergies éolienne et solaire.

En outre, vous pouvez relier le système de chauffage autonome à l’unité de production d’eau chaude sanitaire. Il est aussi possible d’installer un chauffe-eau solaire ou de placer des plaques chauffantes sur le toit de la maison.

Peut-on transformer une maison classique en maison autonome ?

Il est possible qu’une maison classique devienne une maison écologique. Avant d’effectuer la transformation, il est indispensable de choisir l’isolation et les matériaux adaptés. Il est conseillé de se tourner vers les matériaux permettant d’optimiser la performance énergétique. Ces matériaux doivent avoir des qualités thermiques certaines et être respectueux de l’environnement.

Généralement apprécié pour le chauffage, le bois doit être priorisé pour ses points positifs que sont le design et l’aspect qu’il renvoie. Vous aurez aussi besoin de la brique en terre cuite pour transformer votre habitation en maison autosuffisante. Disposant d’une esthétique traditionnelle, cette matière a une forte isolation. Dans la cadre de la transformation, vous devez avoir recours au béton de chanvre. Ce matériau biosourcé et fun présente une inertie acoustique et thermique.

En plus de choisir les matériaux, vous devez faire attention à l’isolation thermique extérieure et intérieure. De cette manière, vous éviterez les pertes de chaleur, qui sont habituellement responsables d’une forte consommation énergétique.

Quel est le coût d’une maison autonome ?

Le prix de la construction d’une maison écologique prend en compte la construction du bien immobilier et tous les travaux indispensables pour une maison durable (isolation thermique, double vitrage, etc.). Le coût dépend aussi des équipements qui sont nécessaires pour la production d’énergies renouvelables et à l’amélioration des performances de consommation.

Pour aider les propriétaires ne disposant pas d’assez de fonds pour construire une maison autonome, l’État et plusieurs organismes de financement ont mis en place des aides financières. Par exemple, vous pouvez bénéficier des aides Anah 2022 ou du programme MaPrimeRénov’ pour effectuer des travaux de rénovation énergétique.