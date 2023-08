Quel est le prix d’un diagnostic énergétique ?

Le secteur immobilier est l’un des plus polluants au monde. La consommation d’énergie dans les maisons est généralement importante et plus encore, pour les logements dits « passoires thermiques ». En cela, l’État a mis en place une loi obligeant les propriétaires à effectuer certains diagnostics importants. Plus particulièrement, pour la mise en location ou pour un projet de vente de logement, ces diagnostics sont indispensables. Les résultats doivent être enregistrés dans un document de diagnostics techniques (DDT) annexé à l’acte de vente ou au contrat de bail. Le diagnostic de performance énergétique (DPE) est l’un des principaux diagnostics à mettre dans le DDT. Voici des informations sur cette analyse portant sur les performances énergétiques des immobiliers bâtis.

Estimation du prix d’un DPE

Dans le cadre d’une rénovation totale ou partielle d’un logement, faire réaliser un DPE est bénéfique à plus d’un titre. En effet, c’est cette étude conduite par un professionnel qui vous permettra d’identifier les travaux essentiels à inclure dans votre projet de rénovation. Grâce à un tel diagnostic, vous avez une évaluation précise des performances énergétiques de la maison concernée.

Mieux, le diagnostiqueur propose au propriétaire (vendeur ou bailleur) des astuces pour optimiser cette performance énergétique. Par ricochet, le nouveau résident (locataire ou acheteur) bénéficiera d’un meilleur confort thermique lorsque les travaux de rénovation seront achevés. De même, il pourra faire des économies sur ses factures d’énergies (électricité et gaz).

À travers le DPE, le diagnostiqueur évalue aussi l’impact environnemental de la maison. Ses conseils permettront de limiter l’effet carbone de la maison ou de la copropriété diagnostiquée. Quelles que soient les motivations qui vous poussent à demander un diagnostic de performance énergétique, il faudra disposer d’un budget.

De façon générale, le coût d’un DPE oscille entre 100 et 250 euros en moyenne. Ce tarif évolue en fonction de plusieurs éléments. Il est question notamment de la surface du logement, de sa localisation géographique, du système de chauffage installé et du professionnel à qui vous confiez le diagnostic.

La durée de ce contrôle de performance énergétique est également un élément essentiel pour la fixation du prix. C’est d’ailleurs évident puisque le diagnostic d’une maison de 100 m² nécessitera par exemple plus de temps que l’analyse d’une petite surface de 20 m².

À titre d’information, il convient de signifier qu’aucune loi n’existe à ce jour pour règlementer la fixation du prix du DPE d’une maison. Ainsi, chaque professionnel certifié a la possibilité de fixer le tarif qui lui convient au regard des prix appliqués sur le marché. Vous pourrez donc avoir un DPE à un prix très bas, ou à l’opposé, à un montant plus élevé.

Astuces pour payer moins cher un DPE

Pour être jugé valable au regard de la loi Climat et Résilience, le DPE doit être exécuté par un professionnel certifié. Toutefois, c’est le propriétaire du logement à diagnostiquer qui doit commander une telle analyse et se charger du paiement des honoraires du professionnel engagé pour la cause.

Dans une copropriété, c’est le syndic qui a la responsabilité de commander un DPE après une assemblée générale au cours de laquelle il a recueilli l’avis des résidents. En dépit de l’obligation faite aux acteurs de procéder au DPE, certains n’arrivent pas à franchir le pas. Pour cause, le prix du DPE d’une maison est généralement élevé.

La solution à apporter aux propriétaires dans ce cadre, c’est de recourir au crédit d’impôt. Grâce à ce crédit, vous pouvez facilement faire baisser le prix du DPE de votre logement. Il s’applique aux bilans non obligatoires. Cela concerne les logements qui ne sont occupés que de façon saisonnière.

Il s’agit notamment des résidences secondaires ou des constructions mises en location saisonnière. De même, lorsque vous avez une maison dont la surface de plancher est inférieure à 50 m², vous n’êtes pas obligé de faire le diagnostic de performance énergétique. Cette mesure est prise hors œuvre brute du bâtiment tout entier.

L’obligation de DPE ne concerne pas non plus les logements qui ne disposent pas de système de chauffage fixe. C’est aussi le cas en l’absence d’une cheminée à foyer ouvert dans la maison. Pour ces cas non obligatoires, le DPE vous permet de limiter votre consommation d’énergie et donc de faire baisser votre facture. Vous aurez alors droit à un crédit d’impôt que vous pourrez rembourser sur cinq ans.

Toutefois, le professionnel certifié que vous avez contacté pour le diagnostic devra signifier sur le résultat que l’analyse a été effectuée en dehors du cadre obligatoire. De façon générale, l’aide du crédit d’impôt peut être estimée à 30 % du tarif du diagnostic de performance énergétique (DPE).

Quelles sont les conditions de validité d’un DPE ?

Le DPE est un bilan énergétique à exécuter par un professionnel certifié par le Cofrac (comité français d’accréditation). Le professionnel travaillera alors à partir d’un logiciel règlementé. Cela lui permettra de fournir au propriétaire de l’immobilier bâti, un montant du tarif DPE en étant le plus précis possible.

À titre de rappel, le DPE évalue non seulement la consommation en termes d’énergies du logement, mais également son niveau d’émission de gaz à effet de serre. Il trouve son importance en cas de mise en vente ou de mise en location du bien immobilier. Grâce aux résultats de cette étude, le locataire ou l’acheteur a une idée précise sur les performances énergétiques de l’habitation. Ainsi, vous aurez comme résultats, à la suite de l’analyse du professionnel, deux étiquettes colorées.

La première étiquette présente les performances du logement. Elle porte une mention allant de A à G selon que le bâti diagnostiqué, soit énergivore, ou non. Cette étiquette se présente un peu comme celles que portent les équipements électroménagers. La deuxième étiquette renseignera sur le niveau d’émission de gaz à effet de serre dans le logement diagnostiqué.

Par ailleurs, le diagnostiqueur doit être un travailleur indépendant, capable de faire un jugement sans partialité. Mieux, s’il appartient à un organisme comme la Fédération interprofessionnelle du diagnostic immobilier ( FIDI ) ou la Fédération nationale de l’Immobilier ( FNAIM ), il offre une garantie au demandeur pour ce qui est de sa crédibilité.

En clair, pour que cette étude technique faite sur votre logement soit valide, il est impératif que le diagnostiqueur satisfasse à ces exigences.