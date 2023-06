Faire le diagnostic de performance énergétique de votre logement vous permettra de concevoir les axes autour desquels des rénovations doivent se faire. Il peut être question de l’isolation, du chauffage ou du retour aux énergies renouvelables. Vous saurez exactement les actions à entreprendre pour optimiser les performances énergétiques du logement. Le DPE est un audit qu’il faut confier à un professionnel certifié. Ce dernier vous fournira le service demandé moyennant un paiement. Le montant à prendre en compte pour la fixation du tarif DPE varie en fonction de plusieurs paramètres. Pour l’année 2022, voici des informations sur les tendances de prix appliqués par les professionnels.

Les facteurs de variation du prix DPE 2022

Comme dans les années antérieures, le prix du diagnostic de performance énergétique ( DPE ) est variable. Son estimation sera alors fonction du bien à diagnostiquer (appartement, copropriété, maison…) et de sa superficie. En effet, lorsque le bien immobilier à diagnostiquer est étendu sur une grande superficie, le professionnel y passera plus de temps.

En conséquence, son prix sera plus élevé que lorsque l’analyse porte sur un petit espace. De même, la situation géographique de l’immobilier bâti à diagnostiquer sera importante pour fixer les tarifs à appliquer. En effet, si le bien est facilement accessible, le coût du déplacement du diagnostiqueur sera moindre. Par ricochet, le prix d’un DPE 2022 sera revu à la baisse.

Pour l’établissement de son devis de prestation, le diagnostiqueur considèrera aussi l’énergie de chauffage utilisée. Si l’installation est de nature trop complexe, les mesures à réaliser prendront plus de temps au diagnostiqueur. Ce dernier portera alors une majoration sur votre facture. Le professionnel contacté pour la fourniture du service est également déterminant pour le prix du DPE 2022. Il est à noter que les tarifs DPE ne sont pas règlementés en France. Pour cela, chaque professionnel a la latitude de fixer le prix qui lui convient tout en tenant compte de son positionnement face à la concurrence.

Vous trouverez donc des prix DPE 2022 très abordables si le professionnel mise sur une action commerciale. Toutefois, il serait à votre avantage de bien vérifier la qualité du service proposé et son adéquation avec vos besoins réels en amont. Soyez donc attentif lorsqu’on vous propose un prix DPE 2022 trop bas.

L’idée, c’est de faire une étude comparative des prix appliqués sur le marché pour le diagnostic de performance énergétique. Pour cela, demandez des devis auprès des prestataires différents. Il faut préciser que les devis de DPE sont généralement gratuits, instantanés et sans engagement.

En considérant tous ces paramètres, vous gagnerez à situer le tarif du DPE dans la marge de 100 à 250 euros en 2022. Pour un studio ou un appartement ayant des dimensions réduites, le tarif du DPE 2022 sera compris entre 80 et 100 euros en moyenne. Par contre, si l’appartement a 4 pièces, le propriétaire doit compter 150 euros. Pour une maison de 100 m², il faut prévoir un prix moyen de 200 euros pour ce diagnostic.

Ce sont les chiffres publiés par l’ADEME en 2021 et portant mention du tarif du DPE 2022. Vous l’aurez compris, le tarif peut varier du simple au double. Demandez donc un devis afin d’avoir une idée plus claire du prix qui sera appliqué au service que vous demandez. Pour aller plus loin, vous ferez une comparaison des offres.

Aides au financement du DPE 2022

L’absence de règlementation stricte dans la fixation des prix du diagnostic de performance énergétique n’est pas toujours à l’avantage des demandeurs du service. De plus, le coût généralement élevé de cette analyse motive la réticence de plusieurs personnes.

Jusqu’en 2020, les propriétaires avaient accès au Crédit d’Impôt pour la Transition Energétique pour le financement d’un DPE. Aujourd’hui, il n’existe plus d’aide au financement dans le cadre d’un DPE pour maison . Toutefois, pour les bâtiments construits avant 1975 et des classes énergétiques D et E, le DPE est gratuit.

Par ailleurs, les écoprimes vous permettent de faire des économies significatives sur votre budget de réalisation du diagnostic de performance énergétique. En effet, vous pouvez économiser jusqu’à 90 % sur le tarif DPE 2022. Cela s’inscrit dans le cadre de l’exécution des travaux de rénovation énergétique. Avec une telle intervention, vous pouvez espérer avoir jusqu’à 70 % de baisse sur votre facture d’énergie. Vous bénéficierez alors d’une plus grande efficacité énergétique pour l’immobilier bâti (la maison ou la copropriété).

Importance du diagnostic de performance énergétique

En dépit de son coût relativement élevé, le diagnostic de performance énergétique reste d’une importance incontestée. Notez que certains diagnostics sont obligatoires lorsque vous avez un projet de vente ou de location de maison. En effet, il doit être annexé au contrat de bail ou au contrat de vente du bien immobilier, un document présentant les diagnostics énergétiques du logement.

Il s’agit du DDT (dossier de diagnostics techniques). Au nombre des diagnostics immobiliers à intégrer au DDT, le diagnostic de performance énergétique figure en place de choix. Il s’agit d’un audit réalisé par un professionnel certifié. Outre le diagnostic de performance énergétique, il y a également un état de l’installation intérieure du gaz à inclure dans le document.

Il faudra aussi préciser la présence ou non de l’amiante dans l’immobilier bâti et faire un constat de risque d’exposition au plomb (Crep). Que ce soit pour l’audit concernant l’amiante, le plomb ou le gaz, le diagnostiqueur doit présenter certaines caractéristiques précises.

De plus, il faut préciser que l’expérience du professionnel choisi sera déterminante pour la fixation du prix du DPE 2022. L’entreprise doit maîtriser les mesures à effectuer dans le domaine et sa grille tarifaire sera plus cohérente avec les exigences du marché. De même, le diagnostiqueur immobilier doit être un travailleur certifié et indépendant . Il doit faire preuve d’impartialité pour réaliser le diagnostic de performance énergétique.

En effet, les informations inscrites dans le DPE engagent la responsabilité du diagnostiqueur. C’est pour cette raison que les diagnostics doivent être le plus précis possible. Idéalement, ils doivent être réalisés avant la publication d’annonce de vente ou de mise en location de la maison.

Conformément à la « loi Climat et résilience », obligation est faite (à tous les immobiliers bâtis en projet de location ou de vente) de passer par ces diagnostics. Des exceptions peuvent cependant être faites dans certains cas. Il faut dire que cette loi effective depuis le 1er juillet 2007, a été revue et les termes ont aujourd’hui donné le nouveau DPE 2022.

Pour aller plus loin, les propriétaires de passoires thermiques ont l’obligation de se tourner vers un audit énergétique afin de compléter les résultats du diagnostic de performance énergétique.