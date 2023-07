DPE pour maison : tout savoir sur le Diagnostic de Performance Energétique

Pour la mise en vente (ou en location) d’un bien immobilier en France, il est impératif de se soumettre à certaines exigences. Parmi les obligations qui incombent au vendeur (ou propriétaire), il y a la mise à disposition d’un dossier de diagnostic technique immobilier, en abrégé DDT. Ce document est à remettre à l’acheteur (ou au locataire) en annexe du bail de location ou en annexe de l’acte (ou promesse) de location. Il doit contenir un certain nombre d’éléments. On retrouve notamment sur cette liste, les résultats du diagnostic de performance énergétique (DPE) réalisé sur le bâtiment. Il s’agit d’une étude qu’il faut impérativement confier à un professionnel certifié et dont le résultat reste valable sur 10 ans. Plus de détails sur ce diagnostic ici !

Que faut-il comprendre du diagnostic de performance énergétique ?

Le diagnostic de performance énergétique (DPE) se définit comme une étude qui porte sur un immobilier bâti. En clair, un bâtiment dont la construction est achevée et qui est habité. Ce diagnostic vise à renseigner sur les performances énergétiques réelles d’un tel bâtiment.

En cela, cette analyse (à réaliser par un professionnel certifié) doit présenter la consommation énergétique réelle du logement ou à défaut, en faire une estimation des plus réalistes. De plus, les résultats de ce diagnostic doivent inclure le taux d’émission de gaz à effet de serre par le bâtiment en question.

Il est à noter que plusieurs facteurs peuvent faire varier la production d’énergie dans un bâtiment construit. Par exemple, on peut citer : la surface du logement, ses matériaux de construction, le nombre et la taille des ouvertures (fenêtres, portes…). L’orientation du bâtiment, les modes de production de chauffage et d’eau chaude peuvent aussi avoir une incidence sur la consommation à estimer dans le DPE.

Par exemple, le calcul du DPE avec un chauffage électrique dans un bâtiment sera différent de celui avec une autre méthode de chauffage dans le même bâtiment.

Le diagnostic de performance énergétique est-il obligatoire ?

Jusqu’à un passé récent, le DPE n’était pas obligatoire. Il s’inscrivait simplement dans une dynamique de prévention. En cela, il n’était pas obligatoire pour le vendeur d’y recourir, ni même de tenir compte de ses résultats pour améliorer les performances énergétiques du logement.

Toutefois, depuis 2021, ce diagnostic est devenu opposable à tout propriétaire, vendeur ou loueur de bien immobilier. On parle alors de nouveau DPE 2022. Cette obligation s’inscrit dans la dynamique du respect de l’environnement et du pouvoir d’achat.

Pour aller plus loin, le DPE doit être réalisé par un professionnel qualifié. Ce dernier doit rendre compte des résultats de son analyse portée sur le bâtiment à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie ou Ademe. Celle-ci se chargera alors de l’étudier. Ces résultats doivent être intégrés aux annonces immobilières que le propriétaire du bien publiera pour sa mise en vente (ou location).

Comment se présentent les résultats du DPE immobilier ?

L’échelle de performance énergétique du logement doit figurer sur les résultats du DPE. C’est d’ailleurs, la première partie de ce document et elle se situe à sept niveaux. Les notes que le diagnostiqueur peut poser pour cette échelle sont comprises entre la classe A et G. La mention A est la meilleure. Elle se réfère aux logements qui consomment, en termes d’énergie, moins de 51 kWh par an.

La mention G est celle de la plus forte consommation d’énergie. Ici, elle est supérieure à 450 kWh. Il s'agit de ne pas mélanger DPE et passoire thermique au risque d'obtenir une note proche de la classe G. Il faudra, très souvent, réaliser de nombreux travaux de rénovation pour améliorer la performance énergétique d’un tel bâtiment. À titre de précision, outre la notation, cette échelle de performance porte la mention « énergie ». Cette inscription doit être mise en évidence et bien lisible.

La deuxième partie des résultats du DPE concerne l’étiquette « climat ». Il est question ici de l’incidence de la consommation d’énergie du logement sur l’émission de gaz à effet de serre. Cette évaluation est faite sur l’année et la notation est comprise aussi entre la classe A (moins de 6 kg d’équivalent carbone par m²) et G (plus de 80 kg d’équivalent carbone par m²).

Les logements répertoriés dans la dernière catégorie sont les plus polluants. Des travaux de rénovation visant l’amélioration des performances énergétiques doivent donc être initiés pour ce genre de bâtiment.

La troisième partie des résultats du DPE présente les caractéristiques du logement diagnostiqué. Il est surtout question des éléments distinctifs du logement et qui ont une incidence sur le résultat de l’analyse. On peut citer notamment la surface du logement, les matériaux utilisés pour la construction, le système d’isolation ou de chauffage et plusieurs autres détails.

Dans la dernière partie des résultats, le professionnel présentera une liste de conseils. On ne retrouvera cette partie que sur le DPE d’un logement à mettre en vente ou en location. Le diagnostiqueur y présentera donc les bonnes astuces pour faire des économies d’énergie et optimiser la performance énergétique du bien.

Pour aller plus loin, le professionnel présentera la liste des travaux de rénovation à effectuer, leurs coûts et les résultats auxquels vous pourrez vous attendre.

À qui confier la réalisation d’un diagnostic de performance énergétique ?

Pour réaliser un DPE, il est conseillé de se tourner vers un professionnel certifié. Ce dernier doit justifier d’une impartialité et être un travailleur indépendant. Il doit aussi souscrire une assurance responsabilité civile professionnelle. Cette couverture lui permettra de faire face aux conséquences de son engagement dans le cadre de l’exercice de son travail. Il fournira alors une attestation au demandeur du service au terme du diagnostic.

Toutefois, il importe de notifier que le prix d’un DPE varie d’un prestataire à un autre. Pour cela, la meilleure astuce est de procéder à une étude comparative en demandant plusieurs devis et de faire votre calcul vous-même. Vous pourrez alors faire votre choix en toute connaissance de cause.

Pour avoir des prestataires qualifiés, le site du comité français d’accréditation ou COFRAC est une bonne référence. Sur le site du Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie, vous aurez aussi de bonnes recommandations.



Autres informations importantes sur le diagnostic de performance énergétique

Le moment idéal pour commander un DPE pour un bien immobilier, c’est avant sa mise en vente ou location. C’est le propriétaire qui a la responsabilité de le demander et il doit attendre ses résultats avant de publier des annonces de vente ou de location.

Par ailleurs, après les résultats du DPE, le propriétaire a tout intérêt à tenir compte des recommandations du prestataire pour optimiser la performance énergétique du logement. Il procèdera alors aux travaux de rénovation proposés par le prestataire ou aux changements d’habitude de consommation d’énergie qu’il recommande. Voilà donc l’essentiel à retenir sur les Diagnostics de Performance Energétique (DPE).